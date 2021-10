Znamy najlepsze miejsca do pracy na świecie

19 października Great Place to Work ogłosił tegoroczną listę Najlepszych Miejsc Pracy na świecie. 25 laureatów tego rankingu zostało wybranych spośród 10 000 firm reprezentujących 19,8 mln pracowników w 106 krajach świata. Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu zajęła firma transportowa DHL Express. Drugie miejsce przypadło Cisco, trzecie Hiltonowi.

Aby znaleźć się na liście World’s Best Workplaces, firmy muszą udowodnić, że są wyjątkowymi pracodawcami w skali świata (fot. PXHere)

Aby znaleźć się na liście World’s Best Workplaces, firmy muszą udowodnić, że są wyjątkowymi pracodawcami w skali świata. Warunkiem minimum jest obecność na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii.

Tegoroczny zwycięzca DHL Express ma na koncie aż 38 wyróżnień na krajowych listach Najlepszych Miejsc Pracy na 5 kontynentach. Spółka Cisco zakwalifikowała się uprzednio na 22 krajowe listy, a Hilton na 21.

W konkursie Great Place to Work organizacje są oceniane pod kątem ich wysiłków na rzecz tworzenia dobrych miejsc pracy, ale także wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w różnych krajach na całym świecie.

90 proc. pracowników zatrudnionych w firmach z tegorocznej listy World’s Best Workplaces zadeklarowało, że odczuwa dumę ze swojej pracy. Uważają ponadto, że kierownictwo firm działa uczciwie i etycznie oraz docenia wkład firmy w pomyślność lokalnej społeczności.

- Tegoroczni laureaci dają przykład, jak tworzyć szeroko zakrojoną, a zarazem spójną, inkluzywną kulturę pracy. Działając globalnie, potrafili umocnić swoją kulturę organizacyjną i zyskać jej akceptację ze strony pracowników we wszystkich krajach, w których są obecni. To prawdziwy wyczyn, bo nawet doświadczenie pandemii nie stanęło tym firmom na przeszkodzie. Wszędzie tam, gdzie działają, firmy potrafiły dogłębnie poznać specyfikę i potrzeby lokalnych społeczności, a ich liderzy zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników, bez względu na stanowisko czy przynależność kulturową - wyjaśnia dyrektor generalny Great Place to Work Michael C. Bush.

Polskę na tegorocznej liście reprezentuje 8 spółek. Oprócz wspomnianych już firm z samego szczytu listy – Cisco i Hiltona (odpowiednio 2. i 3. miejsce) – są to: 3M (6. miejsce), SC Johnson (7. miejsce), Amgen (8. miejsce), SAS Institute (13. miejsce), Novo Nordisk (18. miejsce) oraz The Adecco Group (19. miejsce).

Pełna lista laureatów World’s Best Workplaces 2021

