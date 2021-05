Zdrowie psychiczne pracowników na wyczerpaniu. Kampania ma to zmienić

Uświadomienie pracodawcom, jak ważne jest dbanie o zdrowie pracowników, również w wymiarze psychicznym, to główny cel organizowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Grupę ArteMis kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”.

- Badania pokazują, że obecnie najczęściej przeżywaną emocją jest lęk i właśnie duże zmęczenie, przeciążenie pracą. Przekłada się to na jakość i wydajność pracy, obniża się produktywność i kreatywność pracownika. Pojawiają się problemy z koncentracją oraz więcej błędów, jesteśmy mniej elastyczni i mamy większy opór przed wchodzeniem w zmiany. A należy zauważyć, że obecnie jest ich coraz więcej, chociażby w związku z pandemią – mówi Aneta Hawryluk, psycholog.

Jak dodaje, niska odporność psychiczna pracownika to nie tylko absencja w pracy, ale też większa rotacja pracowników i wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, niejednokrotnie związane z wypaleniem zawodowym.

Tymczasem, w Polsce widoczny jest stały wzrost liczby dni absencji chorobowej związanej z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z danych ZUS, w ubiegłym roku wystawiono półtora miliona zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

- Zaświadczenia lekarskie z powodu zaburzeń psychicznych wystawiono w ubiegłym roku na łączną liczbę 27,7 miliona dni. Zaburzenia psychiczne stoją zatem za 11 proc. ogólnej liczby dni absencji chorobowej. Obserwujemy wzrost liczby dni absencji z tego tytułu w stosunku do 2019 roku aż o 37 proc., podczas gdy liczba zaświadczeń wzrosła o 25 proc. - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Warto dodać, że wydłużyła się także przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu zaburzeń psychicznych. W 2020 roku wynosiła ona 19 dni, natomiast w roku 2019 było to 17,4 dnia - uzupełnia szefowa ZUS.

Pomóc w dostrzeżeniu i zminimalizowaniu negatywnych skutków tego problemu pomoc ma kampania „Zrozum. Poczuj. Działaj!”. Jej celem jest zwiększanie świadomości tego, jak ważna jest troska o zdrowie pracownika także, jeśli nie przede wszystkim, w wymiarze psychicznym. Przez lata przyzwyczailiśmy się do różnego rodzaju benefitów związanych z kondycją fizyczną czy świadczeniami medycznymi, jednak mniejszą uwagę poświęcano na kwestie samopoczucia pracownika i jego kondycję psychiczną. Choć powszechnie wiadomo, że większości pracowników towarzyszy stres, wciąż tematy związane z jego wpływem na pracę, a także te związane z zaburzeniami psychicznymi, w wielu miejscach pozostają sferą tabu.

- Kluczowe zadanie leży po stronie pracodawcy, po stronie liderów i menadżerów. To ich rolą jest pokazanie, że temat zdrowia psychicznego nie jest im obojętny, aby do pracowników dotarł jasny sygnał „to nie jest temat tabu, możesz o tym mówić, wspólnie znajdziemy rozwiązanie” – mówi Aneta Hawryluk, psycholog. Z moich obserwacji wynika, że bardzo ważna jest edukacja i szkolenie właśnie kadry menadżerskiej, tak aby sami potrafili dawać dobry przykład, ale też, żeby umieli rozpoznać niepokojące sygnały jakie płyną z zespołu. Kluczowe są: komunikacja z ludźmi, więcej empatii i uważność na drugiego człowieka. To wszystko można wytrenować, ale konieczne jest zwiększenie świadomości dbania o dobrostan - dodaje.

Dobre przykłady

W tym kontekście warto wspomnieć o kilku firmach, które już zdecydowały się zadbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Jedną z nich jest Lidl Polska, który w lipcu 2020 roku uruchomił Program Wsparcia Pracowników. W jego ramach będą mogli liczyć na bezpłatną oraz anonimową pomoc prawników, psychologów i doradców finansowych. Porady udzielane są codziennie, przez całą dobę oraz w poufności.

- Lidl Polska to ponad 20 tys. pracowników, którzy stanowią zgrany zespół i każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoją pracę. To społeczność, o którą jako firma dbamy i na której nam zależy. Największą wartością naszej firmy są właśnie ludzie, którzy ją tworzą, dlatego chcemy ich wspierać na wszystkich polach. Wiemy też, że problemy dnia codziennego mogą wpływać na samopoczucie. Dlatego niezależnie od sytuacji nasi pracownicy mogą liczyć na pomoc w kwestiach, które wykraczają poza sprawy służbowe - mówił podczas ogłoszenie startu nowej akcji Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych w Lidl Polska.

Także firma technologiczna intive uruchomiła program „Less stress”. W jego ramach zapewni pracownikom wsparcie psychologiczne, które w czasie pandemii jest jeszcze bardziej potrzebne.

- Już dawno zauważyliśmy, że należy podjąć działania edukacyjne i prewencyjne w kwestii ochrony zdrowia psychicznego naszych pracowników – że to jest bardzo ważne i bardzo często pomijane w organizacjach - powiedziała Urszula Mojska, HR Business Partner w intive, jedna z inicjatorek i koordynatorek akcji „Less stress”.