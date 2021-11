Zaskakujące wyniki badania. Ten element życia zawodowego mocno w górę

Dobre wynagrodzenie, relacje z przełożonym, przyjazna atmosfera w pracy oraz poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych - te czynniki mają największy wpływ na satysfakcję pracowników.

Od 5 lat Jobhouse i Great Digital badają poziom zadowolenia z pracy w Polsce. Tegoroczne wyniki raportu "Szczęście w pracy Polaków" są szczególnie ciekawe, pokazują bowiem, jak ostatni rok pandemii wpłynął na szczęście w pracy.

Podstawowy wskaźnik, czyli szczęście w pracy, respondenci określali w dziesięciostopniowej skali. W tym roku poziom szczęścia osiągnął 7,9, co oznacza duży wzrost względem ubiegłego roku, kiedy wskaźnik wyniósł 6,8. Wynik może zaskakiwać, pokazuje on bowiem, że w trakcie trwania pandemii bardziej polubiliśmy swoją pracę.

Znacznych zmian nie można jednak zauważyć w kontekście czynników, które wpływają na poziom szczęścia. Do najważniejszych z nich niezmiennie należą cztery kluczowe wskaźniki: dobre wynagrodzenie (87 proc. badanych), relacje z przełożonym (77 proc.), przyjazna atmosfera w pracy (75 proc.) oraz poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych (73 proc.). Należy dostrzec, że wszystkie te czynniki mają niemal tak samo duże znaczenie, więc warto patrzeć na nie globalnie.

- Z zaciekawieniem obserwuję coroczne wyniki raportu i zastanawiam się, kiedy nastąpi „przechylenie” w stronę prawdziwego szczęścia w pracy - komentuje Katarzyna Oracz, certyfikowana dyrektor ds. szczęścia, twórczyni i pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu More Happiness, konsultantka w obszarze tworzenia szczęśliwych miejsc pracy.

- Pierwsze miejsce od pięciu lat zajmuje wynagrodzenie. Jest ono wskazywane jako kluczowy czynnik determinujący poziom naszego szczęścia w organizacji. Jako osoba zawodowo zajmująca się szczęściem w pracy, wiem, że są pracownicy, którzy zarabiają „krocie”, a poczucia spełnienia, sensu i szczęścia brak. Równie ciekawych danych dostarcza segment poświęcony wpływowi pracy zdalnej na poczucie zadowolenia pracowników - aż 64 proc. badanych uważa, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma bardzo duży lub duży wpływ na ich poczucie szczęścia, a 58 proc., że wymiar oferowanej pracy zdalnej pomaga w byciu szczęśliwym - dodaje Oracz.

Również według Adriana Wolaka, CEO firmy Traffit wyniki badania wyraźnie pokazują, że pracownicy chcą i potrzebują pracy zdalnej.

- Ponad 70 proc. niezadowolonych pracowników nie ma możliwości w ogóle pracować zdalnie lub mają taką możliwość tylko przez kilka dni w miesiącu. Jest to wyraźny sygnał dla pracodawców: jeśli chcecie zatrzymać swoich pracowników, praca zdalna w sensownym wymiarze musi być dostępna - ocenia Wolak.

Źródło: Randstad

Również badanie Randstad potwierdza, że Polacy są raczej zadowoleni w pracy - twierdzi tak ponad połowa (52 proc. badanych). 21 proc. pracowników jest bardzo zadowolonych, natomiast tylko 7 proc. bardzo lub raczej niezadowolonych.

Praca z polecenia

Interesujący jest także wzrost odsetka pracowników, którzy poleciliby swoją pracę. W ubiegłym roku jedynie 26 proc. respondentów było gotowych zarekomendować swoje miejsce pracy, w tym roku jest to już 33 proc.

Można zauważyć też zmiany, jeśli chodzi o konkretne elementy pracy, które wpływają na jej polecanie. Na pierwszym miejscu nadal jest przyjazna atmosfera w pracy (52 proc. w tym roku, 49 proc. w 2020), jednak czynnik, który w ubiegłym roku był na drugim miejscu - możliwość pracy zdalnej (49 proc. w 2020) w tym roku za kluczowy uważa jedynie 36 proc. Może to wynikać z faktu, że w 2021 praca zdalna jest już bardziej powszechnym standardem, niż było to w 2020. Nadal cenione jest wysokie wynagrodzenie (51 proc. w 2021 vs 46 proc. w 2020) oraz dobre relacje ze współpracownikami (45 proc. zarówno w 2020, jak i w 2021).

Źródło: Jobhouse i Great Digital

- Mam nadzieję, że raport zwróci uwagę pracodawców na aspekty pracy, jakim warto przyjrzeć się bliżej, jeśli chcą, aby ich pracownicy mogli czuć się w pracy szczęśliwi i chcieli ją polecać - dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska, założyciel, strateg i analityk HR w Great Digital.

Szczęśliwy jak HR-owiec

Warto przytoczyć również wyniki raportu Pracuj.pl, z których wynika, że HR-owcy są grupą zawodową, która lubi swą pracę. Przyznaje tak aż 88 proc. biorących udział w badaniu pracowników tego sektora.

- Chociaż ostatnie półtora roku to szlak znaczony pandemią, lockdownami, zmianami w funkcjonowaniu organizacji, HR-owcy pozostają grupą zawodową o wysokim wskaźniku satysfakcji z wykonywanego zawodu. Stan ten utrzymuje się od wielu lat. Nie straszne - z punktu widzenia zadowolenia z pracy - okazały się pracownikom działów human resources rewolucyjne zmiany w organizacji pracy często firm o wielotysięcznym zatrudnieniu, bycie „organem wykonawczym” trudnych decyzji o redukcji zatrudnienia, realizowanie projektów z bogatej palety HR-owych zadań, rekrutacje online’owe i w modelu hybrydowym czy konieczność redefinicji oferty pracodawcy od strony benefitów i innych form doceniania pracowników - komentowała wyniki badania Iga Pazio, autorka badania "HR-owca portret własny".

Jak dodawała, mimo pandemicznego tsunami tylko 3 proc. ankietowanych poszukuje pracy w innym charakterze, argumentując to często wypaleniem zawodowym czy niewielkimi możliwościami dalszego rozwoju w aktualnej firmie. Dla prawie 90 proc. respondentów HR „to jest to”, a co składa się na poczucie bycia we właściwym miejscu i satysfakcję oraz zadowolenie z pracy.

Co jest najbardziej motywujące w zawodzie HR-owca? Lista jest dość długa. Specjaliści doceniają zróżnicowane zadania, dopasowany do siebie zespół i dobrą atmosferą na co dzień, odpowiadające wymaganiom wynagrodzenie, poczucie stabilizacji oraz wpływu na rozwój firmy, a także docenienie ze strony współpracowników. Jak zaznacza Iga Pazio, choć motywatorów jest więcej, to właśnie te powyżej również od wielu lat pozostają tymi najbardziej istotnymi.

*Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane wśród 942 osób

z wykształceniem średnim i wyższym, którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach.