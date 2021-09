Zapytali polskich pracowników o zdrowie psychiczne. Nie jest dobrze

W przeprowadzonym w III kwartale 2021 roku badaniu Candidate Pulse firma doradcza Michale Page sprawdziła jak prezentuje się zdrowie psychiczne polskich pracowników i tzw. well-being w pracy. Niestety wygląda na to, że okres izolacji społecznej i wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną odcisnęły na nich swoje piętno.

Funkcjonująca od 1976 r. firma Michael Page, jeden ze światowych liderów w dziedzinie doradztwa personalnego, zapytała kandydatów o wyzwania, z jakimi zmagają się od początku pandemii oraz uczucia, które towarzyszą im w okresie izolacji i w wyniku przejścia na pracę zdalną.

Polscy pracownicy najczęściej twierdzili, że skutkiem pandemii jest u nich wyższy poziom stresu lub niepokoju (22 proc.), utrata bądź przyrost wagi (20 proc.), a także pogorszenie jakości snu (19 proc.). Niemal co czwarty z respondentów zdradził, że w wyniku pandemii odczuwa większy poziom frustracji i złości (18 proc.) oraz niższy poziom motywacji i energii (17 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W przypadku wpływu pracy zdalnej na well-being pracowników 24 proc. ankietowanych wskazało, że towarzyszy im poczucie izolacji. Ale nie chodzi o samotność, a przynajmniej nie jest to decydujący czynnik. Połowa respondentów poinformowała, że odczuwa większą presję ze strony pracodawcy, natomiast 49 proc., że ich praca nie jest wystarczająco doceniana. Zaburzenia w harmonii work-life balance dostrzega z kolei ponad 40 proc. respondentów.

Sprawdź też Well-being to nie tylko karnety na siłownię. To także budynek przyjazny ludziom.

Jak zwraca uwagę dyrektor w Michael Page Jacek Łuć, badanie pokazało, że okres pandemii boleśnie odbija się na naszym zdrowiu psychicznym, co wpływa również na naszą efektywność i motywację do pracy. W związku z tym pracodawcy powinni teraz szczególnie mocno zadbać o well-being swoich pracowników.

- Niestety tylko 22 proc. badanych potwierdziło, że w ich firmach podjęto działania nastawione na poprawę samopoczucia zatrudnionych. To bardzo niepokojące dane, które pokazują, że zdrowie psychiczne jest dla wielu z nas nadal tematem tabu. Tymczasem jakość pracy i motywacja do osiągania sukcesu jest wysoce zależna od naszej kondycji psychicznej i samopoczucia. Zadbanie o dobrostan psychiczny pracowników jest podstawą do tego, aby móc w pełni korzystać z potencjału pracowników – mówi Jacek Łuć.

Trzeba poprawić well-being pracowników

Firma specjalizująca się w doradztwie personalnym poprosiła kandydatów o wskazanie konkretnych rozwiązań, które według nich mogłyby pomóc wpłynąć na ich samopoczucie. Ponad 50 proc. z nich stwierdziło, że firmy powinny być bardziej otwarte na elastyczne modele pracy, pozwalające im wybrać najefektywniejszy system wykonywania zadań. Nieco mniej, bo 38 proc. respondentów podkreśliło, że oczekuje więcej uznania i pochwał od przełożonego. Z kolei 37 proc. zauważyło, że najważniejszą kwestią jest poprawa komunikacji między menadżerami a pracownikami i lepsze zarządzanie zadaniami oraz czasem.

Czytaj Sebastian Szurek na czele nowo powstałego oddziału Michael Page.

Jacek Łuć zwraca uwagę, że okres pandemii i przejście na pracę zdalną sprawiły, iż wiele firm zapomniało o „miękkich” aspektach zarządzania firmą.

- Niemal co trzeci kandydat (33 proc.) chciałby, aby jego firma wprowadziła więcej inicjatyw nastawionych na poprawę samopoczucia i integrację zespołów. Kluczową rolę odgrywa również empatia i zrozumienie, których wg naszych ankietowanych brakowało w minionym czasie. Część firm dostrzegło, jak zaburzona równowaga między pracą, a życiem osobistym negatywnie wpływa na produktywność pracowników i zaczęło wdrażać odpowiednie rozwiązania, które pomogą wrócić do dobrych nawyków, jak np. zakaz wysyłania e-maili i organizowania telekonferencji w nieformalnych godzinach pracy – zaznacza dyrektor w firmie Michael Page.

Wdrożone inicjatywy mogą wpłynąć na wybór miejsca pracy

Istotną kwestią jest, że 84 proc. ankietowanych przyznało, iż wdrożone przez firmy inicjatywy związane z well-being pracowników mogą wpłynąć na ich wybór miejsca pracy.

- W celu przyciągnięcia jak najszerszej puli talentów pracodawcy powinni zacząć od zbudowania kultury organizacyjnej, która nadaje priorytet zdrowiu psychicznemu i wsparciu zespołu – kwituje Jacek Łuć.

Well-being jest często mylnie utożsamiany z programami promującymi fitness czy dbaniem o ergonomię stanowiska pracy. Tymczasem definiować go należy dużo szerzej.

- Na dobrostan pracowników wpływa wiele czynników. To fizyczne aspekty środowiska pracy, promowanie właściwych nawyków i zachowań oraz kultura zarządcza - mówi Dorota Osiecka, dyrektor Działu Workplace Innovation w Colliers International.