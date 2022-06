Zamienili biuro na większe, mimo to hybryda obowiązuje nadal

Firma w czasie pandemii zdecydowała się na zmianę biura na większe, choć przyznaje, że początkowo taka decyzja nie była oczywista. Jednak po przeprowadzeniu wielu symulacji biznesowych oraz po przeanalizowaniu planów rozwoju firmy w najbliższych latach, postanowiono rozpocząć prace nad konsolidacją dwóch, działających wówczas powierzchni biurowych, a w konsekwencji - nad przeprowadzką do zupełnie nowej przestrzeni.

- Nowa przestrzeń dla naszych pracowników to inwestycja w dalszy rozwój lokalnego oddziału 3M. Liczymy na dalsze, dynamiczne pozyskiwanie do pracy nowych talentów, a tym samym na poszerzanie portfolio kompetencji naszych zespołów - mówi Vangelis Savvas, dyrektor 3M Global Service Center Poland.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodaje też, że zlokalizowanie wszystkich operacji biznesowych w jednym budynku okazało się najbardziej efektywnym rozwiązaniem w obliczu wprowadzenia nowego, hybrydowego modelu pracy.

- Liczę, że nowa przestrzeń będzie dla naszych pracowników nowym źródłem motywacji, energii i inspiracji, a dla przyszłych kandydatów - dodatkową zachętą do dołączenia do społeczności 3M - dodaje Vangelis Savvas.

Spora część nowego biura przeznaczona została do wirtualnych spotkań i wideokonferencji. Pojawiły się tam również tzw. „budki telefoniczne”, które umożliwią komfortowe prowadzenie krótkich rozmów. Dostępna jest też duża powierzchnia co-workingowa - nie tylko tzw. open space’y i sale spotkań, ale również audytoria i sale szkoleniowe. Nie zabrakło też zielonych, relaksujących stref wyciszenia. Pojawiły się również pokoje do gier oraz pomieszczenia z fotelami do masażu. Niestandardową przestrzenią w biurze 3M jest z kolei salon pokazowy, zaprojektowany w myśl awangardowej koncepcji statku kosmicznego, w którym będzie można obejrzeć rozmaite produkty stworzone przez amerykańską firmę.

Zmiana biura to nie tylko nowa lokalizacja, ale również nowe możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej. 3M GSC Poland prowadzi obecnie wiele procesów rekrutacyjnych, m.in. do działu odpowiedzialnego za obsługę procesów biznesowych dla klientów (zespół Customer Operations), do działu obsługi procesów HR (zespół Hire to Retire) oraz do działu IT.