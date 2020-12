Zakupy pracowniczym benefitem. Kaufland na platformie MyBenefit

Sklepy sieci Kaufland dołączyły do listy firm dostępnych w Kafeterii benefitów pracowniczych MyBenefit.

10 gru 2020





Firma MyBenefit rozpoczęła współpracę z siecią sklepów Kaufland. (Fot. Shutterstock)

Należąca do grupy Benefit Systems, firma MyBenefit rozpoczęła współpracę z siecią sklepów Kaufland. Od listopada za zakupy w 223 marketach tej marki klienci mogą płacić kodami z platformy kafeteryjnej MyBenefit – ważnymi przez cztery lata.

Blisko pół miliona użytkowników platformy może teraz wybierać spośród 16 tys. artykułów dostępnych w sklepach sieci Kaufland i płacić za nie kodami dostępnymi w kafeterii.

Grafika: MyBenefit

- Naszych klientów zachęcamy do świadomego odżywiania, zwracając uwagę nie tylko na walory smakowe produktu, ale także sposób, w jaki został wytworzony. Tym samym promujemy artykuły pochodzące ze zrównoważonej produkcji, wytworzone z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt - komentuje Ewelina Jarosińska, członek zarządu Kaufland Polska.

Do platformy kafeteryjnej MyBenefit co miesiąc dołącza od kilku do kilkunastu pracodawców. Przyciąga ich bogata oferta świadczeń pozapłacowych, które budowane są wokół holistycznego podejścia w dbałości o pracownika.

- Ostatnimi czasy dużo mówi się o inteligencji emocjonalnej liderów i empatii w biznesie. Taką postawę szczególnie cenią sobie pracownicy, dlatego skutecznie wspiera ona budowanie lojalności i identyfikacji z firmą – tłumaczy Robert Bogacki, członek zarządu MyBenefit. – Dzięki naszemu nowemu dostawcy, pracodawcy mogą wesprzeć pracowników w organizacji tegorocznych świąt. Dofinansowanie zakupów w sieci Kaufland będzie dla nich z pewnością atrakcyjnym benefitem.

Przypomnijmy, że niedawno do platformy kafeteryjnej dołączyły sklepy sieci Żabka.

