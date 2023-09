Za co nie lubimy kolegów z pracy? Jest coś, co najbardziej psuje atmosferę

Co najbardziej psuje atmosferę i osłabia naszą motywację? Polacy najczęściej wskazują na lenistwo oraz próby unikania obowiązków przez współpracowników (Fot. Annie Spratt/Unsplash)

Ponad trzy czwarte Polaków skarży się na negatywne zachowania kolegów z pracy. Najczęściej nie lubimy narzekania, plotkowania i migania się od obowiązków. A za co najbardziej cenimy swoich współpracowników?

Co najbardziej psuje atmosferę i osłabia naszą motywację? Polacy najczęściej wskazują na lenistwo oraz próby unikania obowiązków przez współpracowników. Ponad 30 proc. ankietowanych przyznaje, że obserwowanie tego, jak inni migają się od wykonywania swoich zadań, obniża ich własną produktywność.

Jak wynika z badania „Polacy w pracy - w kontekście przejawianych zachowań”, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie platformy edukacyjnej Preply, 76 proc. pracowników spotkało się z negatywnym zachowaniem współpracownika (11 proc. - bardzo często, 32 proc. - od czasu do czasu, a 33 proc. bardzo rzadko). Z kolei 24 proc. zarzeka się, że nie doświadczyło negatywnego zachowania ze strony współpracowników.

Efekt posiadania toksycznych kolegów z pracy? Aż 13 proc. ankietowanych otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi, z którymi pracuje.

Niepożądanym zachowaniem w pracy jest dla Polaków plotkowanie (Fot. Mario Gogh/Unsplash)

Chcesz być lubiany w pracy? Nie narzekaj i nie plotkuj

Badanie Preply pokazało, że Polacy zawsze znajdą powód, by nieco pozrzędzić. Konieczności wysłuchiwania narzekania współpracowników doświadczyła aż połowa ankietowanych.

Czego dotyczą te narzekania? Głównie są to zarobki (33 proc.), szefostwo i firma (9 proc.) oraz nadmiar pracy (8 proc.). Co ciekawe, aż 9 proc. osób zapytanych o najczęstsze przyczyny narzekań ich kolegów wskazało na wszystko.



- Wyniki badania potwierdzają pewien stereotyp, ale jednocześnie widać, że ta łatka narzekającego narodu zaczyna Polaków uwierać. To ciekawy paradoks - nie lubimy słuchać narzekań innych ludzi, ale sami nie potrafimy się przed nim powstrzymać. W środowiskach międzynarodowych nadmierne narzekanie nie jest mile widziane - komentuje Gina Sole, digital PR manager w Preply.

Równie niepożądanym zachowaniem w pracy jest dla Polaków plotkowanie (49 proc.). Tuż za nim uplasowało się lenistwo, na które wskazuje 1/3 ankietowanych, a kolejna w rankingu znalazła się zawiść (27 proc.).

Zachowania, na które nie zwracamy większej uwagi, to: małomówność (15 proc.), nietolerancja (17 proc.), brak poczucia humoru (18 proc.) i spóźnialstwo (21 proc.).

Uczciwość, rzetelność i zaangażowanie. Te cechy współpracowników docenia się w pracy

Preply zapytał też ankietowanych o to, jakie cechy najbardziej cenią u kolegów z pracy. Zdecydowana większość - bo niemal 40 proc. - wskazała na uczciwość. Co trzecia osoba przyznała, że najbardziej ceni sobie rzetelność i sumienność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Jak pokazują wyniki badania, uczciwość oraz rzetelność są spotykane rzadziej, niż można by tego oczekiwać. Z kolei komunikatywność i poczucie humoru to cechy, na które natknąć się można najłatwiej.

Co trzecia osoba przyznała, że najbardziej ceni sobie rzetelność i sumienność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki (Fot. Shutterstock)

Zaprzyjaźnieni pracownicy rzadziej myślą o zmianie pracy

Wyniki badania Preply nie napawają optymizmem, jak bowiem wynika z danych Gallupa, kluczem do stworzenia przyjaznej społeczności w firmie są przyjacielskie relacje.

Z danych Gallupa wynika, że w 2019 roku 39 proc. zatrudnionych, którzy mieli w firmie bliską osobę, zapewniało, że poleciłoby swoją organizację jako bardzo dobre miejsce do pracy. Pozostali odpowiadali w ten sposób tylko w 26 proc. przypadków. W 2022 roku już 44 proc. z grona posiadających przyjaciela jest skłonnych rekomendować swoje przedsiębiorstwo innym (wśród tych, którzy nie mają bliskiej relacji - 21 proc.).

Co więcej, zaprzyjaźnieni rzadziej myślą o zmianie pracodawcy - w 2019 roku było to 42 proc., w 2022 r. jest 37 proc. (wobec odpowiednio 48 proc. i 49 proc. w przypadku reszty zatrudnionych).

- Jeśli zatrudniony ma w biurze lub zakładzie kogoś przyjaznego, jego zaangażowanie i zadowolenie jest wyraźnie większe niż w przypadku pozostałych ankietowanych. A po pandemii wpływ bliskich relacji na satysfakcję z pracy stał się jeszcze silniejszy - zauważa Monika Sońta, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego.

Warto przytoczyć także wyniki badania „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl, z których wynika, że aż 2/3 Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy, 57 proc. lubi większość swoich współpracowników, 80 proc. uważa, że dzięki znajomościom z kolegami z pracy czerpią większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracują wydajniej.

Zdecydowana większość z nas nawiązuje bliskie relacje w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze oraz przerw w pracy (w sumie 64 proc.). 11 proc. badanych kolegów poznaje podczas imprez integracyjnych.

