Wychodząc do pracy zabierają nie tylko laptopa i drugie śniadanie

Obecność zwierząt pozytywnie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na wydajność pracowników. Wiedzą o tym firmy, które już od lat pozwalają swoim pracownikom przyprowadzać psy do pracy. Dziś czworonogi mają swoje święto, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabierania Psa do Pracy.

O tym, że w ostatni piątek miesiąca więcej czwórnogów niż zawsze powinno merdać z radości ogonem, gdy ich pan wychodzi do pracy, doskonale pamiętają w Maxi Zoo. To dzień, kiedy wielu pracowników przychodzi do pracy wraz ze swoim psem.

Maxi Zoo to jedna z firm, która kilka lat temu pozwoliła swoim pracownikom na przyprowadzanie swoich pupili do pracy. Rozwiązanie szybko się przyjęło, a największymi wygranymi - jak widać na poniższym zdjęciu - są psy pracowników, które nie muszą cały dzień czekać w zamknięciu na swoich właścicieli.

Na podobny krok zdecydowała się działająca w Niepołomicach firma Royal Canin. W 2011 r. otworzyła swoje biura dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" pojawił się niejako sam, bowiem zarówno pracownicy jak i współpracownicy firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt, chcieli mieć możliwość załatwiać sprawy ze swoimi psami przy nodze. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa.

Także firma Nestle Purina, która między innymi produkuje karmę dla zwierząt, zaprasza do biura pupili swoich pracowników od wielu lat. Na tym nie poprzestaje. Pomaga innym firmom rozpocząć inicjatywę "Zwierzęta w miejscu pracy". Eksperci pomagają firmom (szczególnie tym większym) stworzyć regulamin oraz oznakować przestrzeń biurową, a także ustalić czytelne dla wszystkich pracowników zasady po to, aby wszyscy pracownicy, zarówno ci korzystający z przywileju, jak i ci, którzy niekoniecznie muszą lubić zwierzęta, czuli się bezpiecznie i byli zadowoleni.

Na liście firm przyjaznych psom znajduje się także Amazon. Gigant e-commerce informuje, że w swojej głównej siedzibie w Seattle każdego dnia pracownikom towarzyszy nawet do 6 000 psów. Czworonogi można spotkać także w polskich oddziałach firmy.

Taką możliwość mają także pracownicy firmy technologicznej Unity Group, firmy konsultingowej ITFS, wydawnictwa Pruszyński i S-ka, agencja hostess i modelek Agencja 500 czy w firmie technologicznej Aplikacje Krytyczne, agencji ILC czy krakowskiej kancelarii Magdalena Konik Robert Konik Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni.

Jak przygotować biuro do pracy z psem

Jeśli w naszym miejscu pracy pojawił się pomysł, by umożliwić pracownikom przyprowadzanie pupili, ale nadal budzi on wątpliwości, warto wykonać te kilka kroków. Po pierwsze wszystko uzgodnić z pracodawcą – co prawda polskie prawo nie zabrania przyprowadzać zwierząt do pracy, ale musimy upewnić się, czy obecność psów nie narusza zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powinniśmy również koniecznie porozmawiać z naszymi współpracownikami – być może ktoś ma alergię albo panicznie boi się psów. Kolejna ważna sprawa to możliwość zapewnienia komfortu naszemu pupilowi – musimy znaleźć miejsce, w którym będzie mógł wygodnie odpocząć. Nie zapomnijmy o bezpiecznym ustawieniu miski z wodą.

Shira to kolejny pies pracowników Maxi Zoo, który nie zostaje sam w domu, kiedy pan jest w pracy (fot. Maxi Zoo)

Musimy również ustalić, czy nasza praca będzie pozwalała na właściwą opiekę nad czworonogiem – czyli na przykład na krótkie przerwy na jego wyprowadzenie.

Kolejna kwestia to ocena charakteru naszego zwierzęcia. Czy dobrze radzi sobie w nowym otoczeniu? Czy nie będzie przeszkadzał innym współpracownikom? Jaki jest jego stosunek do innych ludzi i zwierząt? Zakładamy bowiem, że jeśli firma zdecyduje się otworzyć na czworonogi, to nie tylko jedna osoba będzie zabierała swojego pupila do biura. Jeśli wszystkie odpowiedzi są pozytywne, a pracodawca i pozostali pracownicy wyrażą zgodę, nie pozostaje nam nic innego, jak spakować miskę, legowisko oraz przysmaki i w piątkowy poranek wyruszyć wspólnie do pracy.

Pies łagodzi nerwy

Dlaczego warto pomyśleć o tym rozwiązaniu? Głaskanie psa zwiększa wydzielanie oksytocyny, „hormonu przytulania”, co nie tylko wpływa na budowanie wzajemnych więzi, ale również na rozwój mózgu i zdolność uczenia się. Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Virginia Commonwealth – obecność psa obniża stres w pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu oraz zwiększa satysfakcję z pracy – nie tylko u właścicieli psów, ale też u pracowników, którzy nie mają zwierząt.

Scooter to pies pracowników Maxi Zoo (fot. Maxi Zoo)

Zyskują także pracodawcy – pracownik, który może przyprowadzić czworonoga do biura, jest bardziej przywiązany do firmy. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie to niewątpliwie jeden ze sposobów na realizację strategii employer brandingowej, którą warto wcielić w życie, bo z kolejnymi pokoleniami pracowników rosną ich oczekiwania względem miejsca pracy.