"Wrócił mój bohater!". Firmy szykują się na powrót pracowników

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że w wielu firmach wprowadzono przymusowy home office.

Każdy, kto mógł, wykonywał swoje obowiązki z domu. Nieraz pierwszy raz w życiu zawodowym...

Wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń, firmy zaczynają zastanawiać się, jak przywitać pracowników, których w biurach nie było nieraz i od połowy marca.

Jak duża była skala przeniesienia pracowników z biur do domów, doskonale obrazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc. Analitycy GUS podają, że wśród badanych aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu.

Ciekawie prezentują się też dane o tym, skąd pochodzą pracownicy skierowani na home office. W pierwszym kwartale ubiegłego roku „z domu” pracowało 5,9 proc. mieszkańców wsi i 4,1 proc. mieszkańców miast. Rok później odsetek pracujących w formule „home office” na wsi wzrósł o 0,9 punktu proc., a w mieście aż o 2 punkty proc. Biorąc pod uwagę drugą połowę marca 2020 roku, mieszkańcy miast mieli już znaczną przewagę na „home office” – 16,9 proc. w stosunku do 10,2 proc.

Czytaj więcej: Powrót do biur. Eksperci Hays Poland podpowiadają, jak go przeprowadzić

- To pokazuje, jak duże zmiany zaszły w firmach w podejściu do tematu pracy zdalnej. Wielu pracodawców po pojawieniu się zagrożenia epidemicznego w Polsce zaczęło przystosowywać swoją działalność do tego, by umożliwić pracownikom pracę w domu, zapewniło im dodatkowy sprzęt i zliberalizowało swoje zasady w tym zakresie - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Witaj pracowniku!

CZYTAJ DALEJ »

Ale tym razem nie o danych. Bowiem wraz ze znoszeniem przez rząd kolejnych obostrzeń, firmy zaczynają myśleć o powrocie pracowników do biur. Poza przygotowaniem wnętrza według zasad reżimu sanitarnego, rozsunięciem biurek, uzbrojeniem się w odpowiednie ilości płynu dezynfekującego czy mydła antybakteryjnego, pojawił się jeszcze jeden wątek. Jak po 2,5 miesiącach przywitać pracownika? Pomysłów nie brakuje. Pracownicy popularnej sieci drogerii Rossmann po powrocie z przymusowego wolnego na swoich biurkach zastali małe, gustowne czerwone pudełeczko ze złotą kokardką. W środku czekała na nich słodka niespodzianka. Fot. Rossmann - Cóż mogłoby być prostszego, a przy tym sympatycznego, jak dobre ciacho do pierwszej kawy w biurze po koronawirusowej przerwie. Aby uśmiech był pełniejszy, każdy do upominku miał przyklejoną kartkę z wyrazami tęsknoty od swojego komputera czy fotela. Było zatem sporo śmiechu, zwłaszcza że powitania na kartkach były różne i pracownicy dzielili się nimi między sobą - opowiada Tomasz Cieślak, kierownik działu komunikacji wewnętrznej w Rossmannie. Na słodkie powitanie postawiono również we wrocławskiej firmie Lideo. - Praca zdalna już niemal weszła nam w krew! Ta reorganizacja była dla nas pewnym wyzwaniem. Stawiliśmy mu czoła i udowodniliśmy po raz kolejny, że wiemy, jak pracować zespołowo. Zmiana trybu pracy nastąpiła szybko, sprawnie i bez uszczerbku dla naszych obowiązków. Jednak już powoli czas wracać do trybu stacjonarnego, więc dziś powróciliśmy do naszych biur, które zostało odpowiednio przygotowane na nasz powrót oraz zadbano o wszelkie środki bezpieczeństwa. Dodatkowo, jak przystało na Lideo, na każdego pracownika czekała mała niespodzianka - słodkim akcentem rozpoczęliśmy poniedziałek w naszych biurach - pochwalili się swoim pomysłem na LinkedIn. Równo dwa i pół miesiąca nie widzieli się na żywo również pracownicy DB Schenker Technology Center Warsaw, podobnie jak w wielu innych firmach, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników od 16 marca wprowadzono tryb pracy zdalnej. Z tego rozwiązania korzystał cały zespół liczący ponad 260 osób. Rozstanie również było szybkie, bo w zaledwie 6 godzin od podjęcia decyzji firma była w stanie przestawić na pracę zdalną wszystkich pracowników warszawskiej lokalizacji. - Powrót do biura przeprowadzamy metodą małych kroków – od 1 czerwca zostanie ono otwarte tylko dla tych, którzy chcieliby w nim pracować - opowiada Marika Marcinkowska, HR business partner w DB Schenker Technology Center. Jak dodaje, by umilić powrót do pracy, firma przygotowała firmowe koszulki. Pracownicy, którzy wrócą do biura w pierwszym etapie, otrzymają koszulki i słodkie niespodzianki. Tym, którzy nadal wolą pracować zdalnie, koszulki zostaną dostarczone do domów. Do paczki będzie dołączony również list od zespołu zarządzającego z podziękowaniem za zaangażowanie i postawę, jaką wykazują pracownicy w ostatnich tygodniach. Czytaj więcej: Zdalny onboarding. Jak się na niego przygotować? - Inicjatorem tej spontanicznej akcji jest szef jednego z naszych zespołów. Zależy nam, by w ten nietypowy sposób podkreślić, jak ważny jest duch zespołowy i współpraca – szczególnie w czasie izolacji i fizycznego dystansowania się od innych osób. Chcemy być jednym zespołem, który ma jeden cel, nawet jeśli pracujemy z dala od siebie - podkreśla Marcinkowska. Są też firmy, które przygotowując welcome pack, zostały w "pandemicznym klimacie". Ich pracownicy znaleźli na biurkach m.in. maseczki z logo firmy, płyn do dezynfekcji rąk czy chusteczki do dezynfekcji elektroniki. Mniej znaczy lepiej Warto zauważyć, że pomysły zastosowane w tych firmach łączy wspólna cecha - nie są kosztowne. HR-owcy przyznają, że w ich opinii w czasie, kiedy w wielu przedsiębiorstwach zwalniani są pracownicy, innym obcina się wynagrodzenie, przygotowywanie kosztownych prezentów na powitanie mogłoby nie być mile przyjęte. - Kiedy szefostwo firmy podjęło decyzję, że jest na tyle bezpiecznie, aby w określonym reżimie wrócić do pracy w biurach, nasz zespół pomyślał, że warto coś zrobić, aby powrót był na swój sposób wyjątkowy. Chodziło o to, aby pracownicy wracając do swojego biurka, poczuli, że są tam, gdzie ich miejsce, uśmiechnęli się, po prostu fajnie się poczuli. Nie chcieliśmy organizować akcji z jakimś wielkim rozmachem, chodziło raczej o sympatyczny gest - przyznaje Tomasz Cieślak, kierownik działu komunikacji wewnętrznej w Rossmannie.