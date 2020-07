Well-being w cenie. Koronawirus mocno na to wpłynął

Jak tłumaczy Dorota Osiecka, w kontekście środowiska pracy dbałość o samopoczucie pracowników odnosi się do wszystkich aspektów życia zawodowego. Począwszy od jakości i bezpieczeństwa środowiska fizycznego, które tworzymy naszym pracownikom, przez promocję i upowszechnianie nawyków sprzyjających zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, aż po wszystkie aspekty podejścia zarządczego, które determinują charakter organizacji, i atmosferę w pracy, mającą znaczący wpływ na komfort psychiczny i poziom zaangażowania pracowników.

- Właściwie rozumiany well-being to zatem systemowa troska o dobrostan pracowników. W gospodarce opartej na wiedzy, dla organizacji, których najważniejszym kapitałem są ludzie, dbałość o stworzenie środowiska, w którym mogą oni realizować swój pełny potencjał, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na długoterminową skuteczność organizacji - przekonuje ekspertka Colliers International.

Rosnąca, m.in. pod wpływem pandemii, świadomość istotności tych problemów sprawia, że trend zwany well-beingiem zyskuje coraz większą popularność. Jednak Osiecka przestrzega, że częstym ryzykiem jednak jest w tym wypadku skupienie na powierzchownych i mających ograniczone skutki inicjatywach promujących zdrowe zachowania.

- Nie negując wartości takich działań, warto zauważyć, że well-being rozumiany jako całościowe podejście do tworzenia zdrowego i angażującego środowiska organizacyjnego powinien stanowić jedno z centralnych założeń strategii biznesowej. W takim ujęciu perspektywa well-beingu ma wpływ na kluczowe decyzje podejmowane przez pracodawcę - zaczynając od wyboru budynku i projektowania przestrzeni pracy, a kończąc na decyzjach zarządczych z obszaru kształtowania kultury organizacyjnej - mówi Dorota Osiecka.

CZYTAJ DALEJ »

Dorota Osiecka, dyrektor Działu Workplace Innovation w Colliers International (fot. Colliers International)

Przypomina też, że na szeroko rozumiany dobrostan pracowników ma wpływ wiele czynników. Przygotowując się do wdrożenia strategii well-being, warto zidentyfikować te z nich, nad którymi mamy jako pracodawca kontrolę i ukierunkować wprowadzanie inicjatywy na obszary o największym potencjale pozytywnych skutków.

Te trzy kluczowe to: fizyczne aspekty środowiska pracy, promowanie właściwych nawyków i zachowań oraz kultura zarządcza. W kontekście pierwszego elementu są to czynniki, takie jak: jakość powietrza i wody dostarczanej w budynku, zastosowanie we wnętrzu zdrowych materiałów wykończeniowych, które nie emitują szkodliwych dla użytkownika substancji, ergonomiczne, właściwie doświetlone miejsca pracy czy też odpowiedni komfort termalny i akustyczny.

Skuteczność inicjatyw, których celem jest promowanie zdrowych nawyków oraz wszelkich działań związanych z budowaniem właściwej kultury organizacyjnej jest trudniej uchwytna, ale są one nie mniej istotne. Dbałość o dobrostan pracowników to między innymi tworzenie środowiska, w którym dzięki klarownej strategii, jasno sformułowanym celom i właściwemu podejściu zarządczemu mają oni poczucie sensowności wykonywanej pracy, autonomię w zakresie tego, w jaki sposób realizują obowiązki zawodowe oraz dobre relacje z przełożonym i współpracownikami.

- Dlatego przed wdrożeniem inicjatyw z zakresu well-being warto zadać sobie trud właściwego zdiagnozowania sytuacji organizacyjnej i potrzeb pracowników. Taka diagnoza pozwoli nam świadomie kształtować politykę firmy we wspomnianych wyżej trzech kluczowych obszarach, czyli podejmować te interwencje, które maja najwyższy potencjał realnych skutków dla organizacji oraz mierzyć efektywność podejmowanych działań, aby na bieżąco modyfikować strategię - podsumowuje Osiecka.

Kultura organizacyjna

Jej opinia ma odzwierciedlenie w wynikach raportu przygotowanego przez Qmatch, we współpracy z L’Oréal, Nationale-Nederlanden czy Divante. Jak wskazują autorzy raportu "Pokolenie dobrej pracy” powszechnie panuje przekonanie, że na polskim rynku pracy najważniejszy jest pieniądz. Tymczasem wartości, jakie wyznaje i wprowadza w życie firma, okazały się dla respondentów ważniejsze niż wysokość zarobków.

Tylko 33 proc. badanych przedkłada wynagrodzenie nad kulturę organizacyjną w miejscu pracy. Jednocześnie to pokolenie X (osoby w wieku 41-55 lat) najbardziej zwraca na nią uwagę (70 proc.). Zaraz za nimi znalazły się Z-ki (osoby urodzone po 1995 roku). W tej grupie na wyższość kultury organizacyjnej nad zarobkami wskazało 66 proc. respondentów.

- To bardzo budujące, że kultura organizacyjna jest niezmiernie ważna dla wszystkich analizowanych pokoleń. Nie dziwi mnie fakt, że jest najistotniejsza dla X-ów, którzy wiodą już relatywnie ustabilizowane finansowo życie (w stosunku do innych pokoleń), a w pracy chcą się przede wszystkim czuć dobrze i realizować swe potrzeby, nawet kosztem niższych zarobków - komentuje Magdalena Trąba, senior associate w Pracuj Ventures, funduszu wspierającym polski rynek HR i EDU TECH.