Wedel skraca czas pracy w Dzień Dziecka

Z badania realizowanego w 2022 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że wrażenie smutku czy zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek aktywności dotyka coraz większej liczby dzieci. Poczucie osamotnienia towarzyszy co 10. uczniowi klasy drugiej i niemalże 1/4 uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.

Firma E. Wedel z okazji Dnia Dziecka postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom zapracowanych rodziców. Za sprawą akcji #SłodkieUsprawiedliwienie zaprasza ich do wspólnego spędzenia czasu z własną pociechą.

W tym celu powstało #SłodkieUsprawiedliwienie, które na chwilę spróbuje odwrócić role. Skoro rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecność pociech w szkole, to może z okazji wyjątkowego święta, mechanizm ten zadziała także w pracy? Wystarczy wymyślić, w jaki sposób pracownik z dzieckiem będzie celebrować Dzień Dziecka, następnie musi wejść na specjalną stronę internetową, pobrać dokument - uzupełnić go wspólnie z pociechą i pokazać go przełożonemu w pracy.