W tym roku firmowe wigilie pod znakiem zapytania

Tradycja świątecznych spotkań dotyczy przede wszystkim sfery życia prywatnego, ale od kilkunastu lat jest również coraz mocniej obecna w życiu zawodowym Polaków. Jak będzie w tym roku?

Wielu pracodawców korzystając z okazji grudniowych świąt organizowała dotychczas firmowe spotkania w restauracjach czy w swoich siedzibach. Były to spotkania mniej formalne, sprzyjające integracji, wprowadzające do organizacji świąteczną atmosferę, ale także służące podsumowaniom roku i prezentacji planów na nowy okres.

Organizacja świątecznego spotkania była dotychczas najpopularniejszą inicjatywą pracodawców, związaną z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. W ubiegłym roku aż 47 proc. firm, biorących udział w badaniu Randstad, deklarowało, że spędzi tak czas ze swoimi pracownikami. Dla porównania, w 2017 r. na organizację przyjęcia dla zatrudnionych decydowało się 4 na 10 przedsiębiorstw. To miły zwyczaj, który dla szefów oprócz formy gratyfikacji może stać się okazją do lepszego poznania swojego zespołu i zrozumienia jego motywacji.

Druga fala pandemii zatrzymała planowany proces powrotu wielu pracowników do pracy stacjonarnej i potwierdziła, że home office zostanie z nami na dłużej. Pod znakiem zapytania stają również świąteczne imprezy. Na rynku jest dostępnych coraz więcej ofert na realizację eventów wigilijnych online z wykorzystaniem dedykowanych platform. W ramach takiego wydarzenia można zrealizować transmisję na żywo, wynająć konferansjera, zrealizować transmisję wybranych występów czy poprowadzić tematyczne warsztaty online. Pytanie jednak, czy firmy wybiorą tę formę.

Kilka dni temu za pośrednictwem portalu LinkedIn, prowadzący profil SmartLunch zapytali o wigilię firmową. W ankiecie, która trwała równy tydzień, swój głos oddało ponad 220 menedżerów HR. Blisko połowa (47,5 proc.) respondentów odpowiedziała, że nie wie, czy będzie organizować spotkanie wigilijne w tym roku. Tyle samo odpowiedzi było na „nie”. Zaledwie 5 proc. HR-owców stwierdziła, że firmowa wigilia się odbędzie - 4 proc. zadeklarowało, że w mniejszych grupach, a 1 proc. planuje zorganizować spotkanie jak co roku.

Autorzy ankiety zwracają jednak uwagę, że pytanie pojawiło się w serwisie LinkedIn, kiedy rząd powiadomił o nowych obostrzeniach, liczba zarażonych gwałtownie rosła i tym samym rosła niepewność w firmach.

- Powyższe wyniki pokazują, że borykamy się z niepewnością, która dotyka organizacje w wielu obszarach działalności, w tym w obszarach dotyczących potrzeb pracowników - komentuje wyniki ankiety w serwisie LinkedIn Artur Dzięgielewski, HR menedżer w SmartLunch.

Świąteczny upominek dla pracownika

Na drugim miejscu wśród popularnych benefitów znajdują się premie świąteczne. W 2019 r. zamierzało je przekazać 34 proc. pracodawców, biorących udział w badaniu Randstad. Z kolei 26 proc. firm planowało wręczyć zatrudnionym bony podarunkowe, 22 proc. upominki, a 18 proc. wspólnie z pracownikami wziąć udział w akcji charytatywnej. 16 proc. przedsiębiorstw nie planowało żadnych dodatkowych aktywności związanych ze świętami.

W tym roku upominki świąteczne dla pracowników to nie lada wyzwanie dla działów HR. Główny powód poza obniżeniem budżetu na benefity pracownicze z powodu pandemii, to logistyka. Oczywiście można wysłać paczki kurierem, ale weryfikacja aktualnych adresów pracowników, działających na home office jest problematyczna, gdyż trudno przewidzieć gdzie pracownicy będą przebywać danego dnia. Są jednak dostępne już na rynku rozwiązania, które eliminują ten problem i pozwalają pracodawcom na realizację wysyłki świątecznych paczek bez konieczności przekazywania danych osobowych pracowników i bez naruszania przepisów RODO.

- Korzystając z wdrożonego rozwiązania e-commerce, pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy jednorazowe kody, które są ważne tylko na wybrany przez niego zestaw oraz link do upominku. Pracownicy wpisują dane adresowe, gdzie aktualnie przebywają i wybierają dzień oraz sposób dostawy. W ciągu ostatnich 30 dni otrzymaliśmy około 100 zapytań od pracodawców na możliwość realizacji świątecznych paczek ze zdrowymi produktami - mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Do takiej paczki oprócz świątecznych życzeń, można dodać maseczki, płyn do dezynfekcji, firmowy gadżet, a nawet przepisy na zdrowe posiłki do przygotowania z produktów, które znajdują się w pudełku.