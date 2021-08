W tych firmach to codzienność. Do biura zabierają nie tylko służbowego laptopa

26 sierpnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psa. Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych – w 2004 roku ustanowiła go Colleen Paige, ekspertka od praw i stylu życia zwierząt domowych z Fundacji National Dog Day Foundation. To świetna okazja ku temu, by świętować w biurze razem z czworonogami.

Choć wydawać by się mogło, że przyprowadzanie psa do pracy to tylko niepotrzebne zamieszanie, okazuje się, że obecność pupili pozytywnie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale również na wydajność pracowników. Głaskanie psa zwiększa wydzielanie oksytocyny, „hormonu przytulania”, co nie tylko wpływa na budowanie wzajemnych więzi, ale również na rozwój mózgu i zdolność uczenia się.

Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Virginia Commonwealth – obecność psa obniża stres w pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu oraz zwiększa satysfakcję z pracy – nie tylko u właścicieli psów, ale też u pracowników, którzy nie mają zwierząt.

Zyskują także pracodawcy. Pracownik, który może przyprowadzić czworonoga do biura, jest bardziej przywiązany do firmy. Dodatkowo, tego typu rozwiązanie to niewątpliwie jeden ze sposobów na realizację strategii employer brandingowej, którą warto wcielić w życie, bo z kolejnymi pokoleniami pracowników rosną ich oczekiwania względem miejsca pracy.

Dla psów to też świetne rozwiązanie – nie spędzają wielu godzin samotnie, mogą liczyć na pieszczoty w ciągu dnia, a nawet krótkie wyjścia na spacer.

Firma Nestle Purina, która między innymi produkuje karmę dla zwierząt, zaprasza do biura pupili swoich pracowników od wielu lat.

– Psy, które towarzyszą nam w biurach, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w procedurze. Jest to weryfikowane przez pracownika o odpowiednich kompetencjach zootechniczno-weterynaryjnych. Powinniśmy pamiętać, że tak jak nie każdy człowiek będzie nadawał się do pracy w biurze, tak nie każdy pies będzie się tu czuł komfortowo. Do biura nie przyprowadzamy kotów czy innych zwierząt, gdyż byłby to dla nich zbyt duży stres – mówi w rozmowie z PulsHR.pl dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, ekspert żywienia i komunikacji wewnętrznej, Purina.

Nestle Purina zaprasza do biura pupili swoich pracowników od wielu lat (Fot. mat. pras.)

Nestlé Purina nie poprzestaje na tym. Pomaga innym firmom rozpocząć inicjatywę "Zwierzęta w miejscu pracy". Eksperci pomagają firmom (szczególnie tym większym) stworzyć regulamin oraz oznakować przestrzeń biurową, a także ustalić czytelne dla wszystkich pracowników zasady po to, aby wszyscy pracownicy, zarówno ci korzystający z przywileju, jak i ci, którzy niekoniecznie muszą lubić zwierzęta, czuli się bezpiecznie i byli zadowoleni.

– W ramach naszego sojuszu standaryzujemy zasady wprowadzania psów do biura, wytyczamy ich ścieżki, znakujemy toalety i kuchnie jako miejsca z zakazem wstępu dla zwierząt. Firmom zainteresowanym udostępniamy logotypy oraz niektóre materiały, a także pomagamy w organizacji dnia informacyjnego dla pracowników. Oferujemy także zajęcia praktyczne z trenerem o profilaktyce pogryzień dla dzieci i dorosłych – mówi Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Od momentu powstania firmy Maxi Zoo w Polsce, czyli od 9 lat, po wejściu do siedziby Maxi Zoo i do sklepów na terenie całej Polski można spotkać czworonożnych ulubieńców, którzy dzielnie towarzyszą swoim opiekunom w pracy. Jak przekonuje firma, pracownicy są bardzo zadowoleni z tej możliwości – ułatwia to opiekę nad zwierzęciem i poprawia nastrój; w sklepach również klientom.

Zarówno biuro Maxi Zoo, jak i sklepy są przystosowane do obecności zwierząt, a dodatkowo, w trosce o ich dobrostan, w sklepach obowiązuje specjalny regulamin przychodzenia klientów z pupilami. Na zwierzęta czekają miseczki z wodą, karma i pyszne przysmaki.

Groot, pies Ani z działu marketingu w Maxi Zoo (Fot. mat. pras.)

Również drzwi biura Royal Canin w Niepołomicach od 2011 r. są otwarte dla czworonożnych przyjaciół. Pomysł "Biura Przyjaznego Zwierzętom" był odpowiedzią na potrzeby współpracowników firmy, wśród których są zarówno profesjonalni hodowcy, jak i "zwykli" miłośnicy zwierząt. Dla nich pozostawianie psa na kilka godzin w domu bywa bardzo przykre. W efekcie spółka stworzyła politykę biura przyjaznego zwierzętom. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące zachowania się w obecności psa, zasady panujące w biurze, a także obowiązki leżące po stronie właściciela psa.

Pomysł „Biura Przyjaznego Zwierzętom (Fot. Royal Canin)

Pies pojawił się także w biurze wydawnictwa Prószyński i Ska.

Warto podkreślić, że nie tylko korporacje zapraszają psy do biura. W agencji ILC pracowników w progu wita, merdając ogonem, york Ian. Jak zauważa Agata Niemiec, właścicielka agencji ILC, obecność psa w miejscu pracy może mieć niemal terapeutyczny wpływ, nie tylko na właściciela, ale także na innych współpracowników.

– Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, zawsze i wszędzie. Jednak czy można zabierać naszego pupila do pracy? W porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów nie jest to w Polsce popularna praktyka. Jednak – na przykładzie naszej agencji – wcale nie musi tak być. Czy nie jest to sytuacja win-win? Pracownik czuje się bardziej zrelaksowany oraz nie martwi się o swojego zwierzaka, pies nie musi spędzać długich godzin w samotności. Taki towarzysz w naszej pracy to same plusy – mówi Agata Niemiec.

Yorkshire terier o imieniu Oliver to z kolei stały bywalec w jednej z krakowskich kancelarii.

– Jestem miłośnikiem zwierząt. Nie widzę powodu, aby pies, który żyje z naszą rodziną od kilkunastu lat, miał zostawać w domu na wiele godzin sam i tęsknić za nami. Psy, podobnie jak ludzie, odczuwają emocje – cieszą się i cierpią. To istoty, które reagują na daną sytuację. Właśnie dlatego nasz yorkshire terier o imieniu Oliver codziennie towarzyszy nam w pracy – mówi Robert Konik, radca prawny, wspólnik w Magdalena Konik Robert Konik Krzysztof Konik MRK Radcowie Prawni.

Jak przygotować biuro dla psa?

Zanim pracodawca zezwoli na przyprowadzanie psów do pracy, powinien odpowiednio przygotować biuro – tak, by było jak najbardziej przyjazne dla czworonogów, a przede wszystkim komfortowe dla pracowników. Przede wszystkim pies przychodzący do biura musi mieć w nim swoje miejsce. Nie może leżeć bezpośrednio pod biurkiem, w przejściu przeciwpożarowym, na kolanach pracownika czy na biurku.

– Miejsce powinno być wskazane i nie zakłócać ciągów komunikacyjnych. Jest to też ważne dla poczucia bezpieczeństwa psa, bo większość czasu będzie leżał lub spał i nie powinien być niepokojony. W przypadku większej dostępności przestrzeni, można zapewnić psu mały, miękki transporter (wyglądający jak budka). Kluczowe jest, aby miejsce przebywania psa było dokładnie oznakowane i się wyróżniało. Pies nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze w firmie i zależnie od ustaleń w regulaminie – firma lub właściciel zapewnia psu legowisko i miskę na wodę (opcjonalnie na jedzenie) na czas pobytu w biurze – uważa Sybilla Berwid-Wójtowicz.

Jak wskazuje ekspert Nestle Purina, miska na wodę powinna być antypoślizgowa i ustawiona na macie zabezpieczającej przed chlapaniem oraz stworzeniem ryzyka poślizgu. Ponadto, jeśli w firmie są bramki automatyczne, które „nie widzą” obiektów poniżej 120 cm, konieczne będzie udostępnienie właścicielom psów przejść drogami ewakuacyjnymi, aby nie doszło do przycięcia psa w bramce.

– W przypadku, gdy biuro znajduje się powyżej 2 piętra, rekomendowane jest korzystanie z wind i oznakowanie wtedy jednej z nich jako przyjaznej psom. Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa reszcie pracowników, należy w widoczny sposób oznakować windę przyjazną psom lub wolną od psów – mówi Sybilla Berwid-Wójtowicz.

– Na recepcji biura przyjaznego psom powinna znajdować się widoczna informacja o tym, że możemy w nim spotkać psa. W niektórych biurach (Nestlé Gatwick, UK) są imienne tabliczki czworonożnych pracowników z informacją, czy akurat są w biurze, czy nie (do biura pod Londynem regularnie przychodzi ponad 70 psów) – dodaje Berwid-Wójtowicz.

Istotne jest także określenie jednoznacznych zasad "Pets at Work". Warto wprowadzać do biura znane pracownikom, przebadane zwierzęta, których zachowanie jest sprawdzone. Pracodawca nie może pozwolić wejść do biura przypadkowym przechodniom z ich psami, narażając na ogromne ryzyko pracowników. W tym drugim przypadku nie jest to zgodne z inicjatywą bezpiecznej przestrzeni biurowej przyjaznej zwierzętom.