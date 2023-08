W rebrandingu najważniejsza jest komunikacja. "Wygra źródło, któremu pracownicy wierzą"

– Znane są statystyki, według których około 70 proc. fuzji i przejęć na świecie kończy się fiaskiem – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Celina Minor, employer branding manager w Xebii. – Przyczyną niepowodzeń jest bardzo często nieefektywna współpraca zaangażowanych w proces stron. O ile połączenie organizacji jest zadaniem, którego istota leży w ujednoliceniu procesów i procedur, to w przypadku relacji międzyludzkich sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Jesteśmy firmą technologiczną, ale pracujemy z ludźmi, to oni tworzą naszą wartość. Zmiany oznaczają ryzyka. Największym jest, że w wyniku braku transparentnej komunikacji, a co często idzie z tym w parze – braku akceptacji dla zmian, pracownicy mogą stracić zaufanie do organizacji.

W 2021 roku jeden z największych polskich software house’ów - PGS Software - dołączył do holenderskiej Xebia Group. Przeprowadzenie pracowników przez proces konsolidacji, a w jej następstwie rebrandingu było najważniejszym zadaniem, z którym zmierzył się zespół employer brandingu w firmie w ubiegłym roku.

- Kluczowym elementem na etapie prowadzenia pracowników przez proces łączenia się firm, było stworzenie zespołu projektowego, skupiającego ludzi odpowiadających za obszary, których dotyczyła zmiana. Mówimy tu o: komunikacji wewnętrznej, komunikacji zewnętrznej, obszarze związanym z kulturą organizacji, migracją systemów IT, twardym HR-em, ale także employer brandingiem. Istotnym elementem było zaangażowanie w proces doświadczonego project managera. Trudno przecenić rolę osoby, która jest w stanie w sposób ciągły widzieć projekt w całości, rozumieć go oraz zarządzać priorytetami - dodaje Celina Minor.

Dobrze dobrany zespół, zmapowanie najistotniejszych elementów rebrandingu i stworzenie planu działania to podstawa. Istotne jest także, by w trakcie planowania pamiętać o konieczności uwzględnienia odpowiedniego zapasu czasu na niespodziewane i nieprzewidywalne wydarzenia.

- Nasza strategia trafnie uwzględniała dynamiczne uwarunkowania i zmienność otoczenia, w jakim przeprowadzaliśmy zmianę. Zwinne, zgodne z charakterystycznym dla IT duchem agile podejście do tego projektu pozwoliło nam efektywnie poruszać się na każdym etapie jego realizacji – wyjaśnia Celina Minor. - Możemy mieć w głowie ułożony plan i scenariusze, jak krok po kroku powinien wyglądać rebranding danego obszaru. Pamiętajmy jednak, że konteksty biznesowe potrafią się dynamicznie zmieniać. Warto dać sobie przestrzeń, zapas czasu, by odnaleźć się w zmianie, móc na nią zareagować i przemodelować wymagające tego procesy – dodaje Celina Minor.

Jak podkreśla, dzięki dobrze dobranemu zespołowi, ustalonym zasadom współpracy i planowi działania można było skoncentrować się na tym, co dla organizacji najważniejsze - na ludziach, którzy ją tworzą.

Kluczowym obszarem była spójna, transparentna komunikacja wewnętrzna

Zaproszenie pracowników do aktywnego udziału w procesie zmiany i troska o ich zaangażowanie były dla firmy kluczowe. Podczas trwania rebrandingu ważną rolę odgrywały wyniki prowadzonych wewnątrz organizacji badań ESAT (Employee Satisfaction Score). Pozwalały one oceniać na bieżąco poziom wiedzy pracowników oraz zaplanować dodatkową komunikację wspierającą rebranding.

Zaangażowanie budowano na różne sposoby: doraźnie - wysyłając do ludzi ponad 1000 replacement packów, które zapraszały do zapoznania się z nową marką, oraz długofalowo – szukając ambasadorów zmiany, czyli osób, które miały okazję odwiedzić poszczególne oddziały nowego podmiotu i chętnie dzieliły się swoim doświadczeniem z wizyty w Holandii czy Indiach.

Kluczowym obszarem była spójna, transparentna komunikacja wewnętrzna. Dla menedżerów i liderów organizowano spotkania informacyjne. Ponadto stworzono warunki, w których pracownicy mogli zadawać pytania dotyczące dołączenia do Grupy Xebia.

Do pracowników rozesłano 1000 replacement packów, które zapraszały do zapoznania się z nową marką (fot. mat. pras.)

Jak wyjaśnia Celina Minor, nie wszystkie obawy i wątpliwości da się rozwiać, dlatego w komunikacji firma skupiała się na zachęcaniu pracowników do nawiązywania relacji z kolegami z Xebia Group oraz innych firm wchodzących w jej skład.

Zespół projektowy odwiedzał holenderską filię, by poznać i przekonać się na własnej skórze, jaka Xebia jest. Podczas trwania rebrandingu pracownicy byli zachęcani do dzielenia się wiedzą i uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach Xebia Knowledge Exchange.

Komunikacja z pracownikami ówczesnego PGS Software była prowadzona na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła kwestii biznesowo-strategicznych. Mowa tu o celach, spodziewanych konsekwencjach wynikających z dołączenia do Grupy Xebia oraz strategicznego kontekstu biznesowego. Drugi obszar był silnie związany z aspektami organizacyjnymi i dotyczył odnalezienia się w rzeczywistości, gdzie dotychczasowe procesy będą przebiegać inaczej.

Z plotką wygra wyłącznie źródło informacji, któremu pracownicy wierzą

Proces komunikacji z pracownikami trzeba przeprowadzić w sposób przemyślany i kompleksowy: znaleźć odpowiednie kanały, tworzyć zrozumiałe komunikaty i przede wszystkim pamiętać o tym, że o zmianach pracownicy muszą dowiedzieć się jako pierwsi.

- Komunikacja wewnętrzna musi wyprzedzać zewnętrzną. W naszym interesie jest to, żeby osoby w firmie wiedziały, w jakim miejscu jest organizacja oraz jakie korzyści płyną z dołączenia do Xebii. Tu niezwykle ważną rolę odgrywa skupienie się na ludziach i zrozumienie ich potrzeb oraz zadbanie o poczucie bezpieczeństwa w obliczu zmiany, które powinno płynąć z wnętrza firmy. W naszym przypadku pierwszy komunikat wyszedł sześć miesięcy przed planowanym rebrandingiem. Chcieliśmy, aby przekaz płynął z samej góry i miał osobisty wymiar. Dlatego zdecydowaliśmy się na formę wideo, gdzie o planowanych zmianach opowiedział nasz prezes. Wraz z nagraniem uruchomiliśmy przestrzeń w intranecie, gdzie można było zadawać pytania dotyczące zmiany. Uruchomienie komunikacji skierowanej do pracowników było jednym z milowych kroków całego procesu – wyjaśnia Celina Minor. - Istotnymi – pozytywnymi czynnikami wpływającymi na powodzenie całej akcji, było to, że mieliśmy już istniejące, „wrośnięte” w organizację narzędzia komunikacji, a nasz zarząd aktywnie uczestniczy w komunikacji wewnętrznej od lat.

Otwarte kanały komunikacji i zaangażowanie na poziomie zarządu przełożyło się na zaufanie pracowników, co okazało się kluczowe.

- Z plotką, spekulacją, obawami i szumem informacyjnym wygra wyłącznie źródło informacji, któremu pracownicy wierzą - podkreśla Celina Minor.

"Nie wolno nam stracić z oczu człowieka i jego potrzeb oraz obaw"

Z punktu widzenia pracowników zmiana objęła dwie płaszczyzny - kulturową i biznesową.

Pierwsza jest o tyle ważna, że w pewnym momencie kilkaset osób żyjących w określonym środowisku musiało otworzyć się na nowe wartości, procesy, ludzi czy klientów. Płaszczyzna biznesowa dotyczyła pytań o autonomię biznesową.

- Do tej pory pracowaliśmy w relacji my-klient, nagle w układance pojawiła się trzecia strona – Grupa Xebia. Jak to wszystko ustawić? Jak będą wyglądać relacje w tym trójkącie? Co z naszą samodzielnością przy realizacji projektów? Każdy z tych obszarów wymagał osobnych ustaleń – dodaje Celina Minor.

Jakie zmiany zachodziły w samej organizacji?

- Na przestrzeni miesięcy modyfikacjom ulegały wewnętrzne rytuały i sposoby działania. Otwarcie się na wymianę wiedzy i pomysłów pozwoliło nam je rozwijać. Przykładowo w Polsce pielęgnowaliśmy dzielenie się wiedzą poprzez wspieranie technologicznych i biznesowych grup ekspertów (tzw. Gildii), budżet rozwojowy, dział Learning & Development czy program mentoringu technologicznego Upskill, pozwalający zdobywać nowe kompetencje. Xebia oprócz budżetów rozwojowych promowała wymianę wiedzy poprzez XKE – Xebia Knowledge Exchange – cykliczne, obligatoryjne spotkania służące wymianie wiedzy. Teraz działamy wspólnie – ucząc się od siebie nawzajem – dodaje.

Z perspektywy czasu, doświadczeń i kompleksowości przedsięwzięcia trudno jest wskazać jednoznacznie najważniejsze elementy warunkujące jego sukces.

- Owszem, na etapie planowania można przyjąć pewne założenia, ale w praktyce okazuje się, że właściwie każdy aspekt ma ogromne znaczenie. Jedno jest pewne: nie wolno nam stracić z oczu człowieka i jego potrzeb oraz obaw - podkreśla Celina Minor.