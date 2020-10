W czasie pandemii zdrowy pracownik na wagę złota

Zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników w czasie pandemii to jedno. Liczy się również ich odporność. Jak ją poprawić?

Autor:KDS

• 23 paź 2020 13:20





Dobra dieta jest ważna w zachowaniu zdrowia. (Fot. Pixabay)

Życie w zwiększonym stresie, potęgowane ryzykiem zakażenia COVID-19 i nieprawidłowe nawyki żywieniowe przekładają się na problemy ze zdrowiem pracowników.

Efektem tego jest większa skłonność do absencji oraz obniżanie efektywności biznesowej wielu przedsiębiorstw.

Kluczowe staje się więc nie tylko wzmacnianie odporności psychicznej pracowników, ale także edukacja dotycząca prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych w pracy.

Wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” zrealizowanego przez Dailyfruits pokazały, jak dużo błędów żywieniowych popełniamy zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Główne z nich, to jak w przypadku 46 proc. pracowników zaczynanie nieefektywnie dnia pracy z powodu zbyt późnego jedzenia śniadań, nie spożywanie codziennie owoców jak przyznaje co drugi respondent, niezdrowe podjadanie podczas pracy jak zdarza się aż 86 proc. pracującym Polakom oraz spożywanie słodyczy po lunchu.

To wszystko wpływa na niższą produktywność i odporność, czyli wartości, które w obliczu pandemii zyskują szczególnie znaczenie. Tym samym źle oddziałuje na podstawowy cel biznesowy każdej organizacji jaki jest ciągłość zachowania wszystkich procesów biznesowych, a to tego potrzebni są zdrowi i efektywni pracownicy. Dlatego w obecnej sytuacji epidemiologicznej bezpieczeństwo i zwiększanie odporności zarówno fizycznej jak psychicznej pracowników staje się kluczowe dla wielu firm.

- Odpowiednie przygotowanie przestrzeni biurowej, dostępność środków do dezynfekcji, dodatkowe środki ochrony osobistej, opracowanie procedur funkcjonowania firmowej kuchni na czas pandemii, dostęp do przekąsek w biurze ograniczający wyjścia do sklepów, okazanie zainteresowania zdrowiem pracowników na home office na przykład wysyłając im paczkę ze zdrowymi produktami, spotkania firmowe ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem rygorów sanitarnych to realne działania, które podejmują obecnie pracodawcy z myślą o zdrowiu pracowników - komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

W przypadku pracowników pracujących w biurach i zakładach pracy, pracodawcy mogą wprowadzać działania poprawiające bezpieczeństwo, odporność i efektywność pracowników oraz obserwować efekty z ich wdrożenia. Łatwiej jest im też okazać troskę o zdrowie pracowników, realizując dodatkowe akcje, wspierające budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, na przykład przez dostęp do owoców i warzyw na terenie firmy.

fot. pixabay Nieco trudniej jest w przypadku pracy zdalnej, a to tym bardziej ważne, że badania pokazują, że praca zdalna nie wychodzi pracownikom na dobre. Skarżą się oni na dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy, brak zwrotu kosztów za prąd czy coraz bardziej uciążliwe wielogodzinne telekonferencje. Swoje dokładają do tych problemów również sami szefowie. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska, ponad dwie trzecie badanych deklaruje, że zdarza im się przekraczać czas pracy w czasie wykonywania pracy zdalnej. Najczęściej dochodzi do tego w małych firmach (zatrudniających poniżej 10 osób) – 77 proc., natomiast najrzadziej w największych przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 250 osób) – 58 proc. Ankietowani, zapytani o przyczyny pracy „po godzinach”, najczęściej wymieniają takie czynniki, jak wykonywanie dodatkowych, niezwiązanych z pracą czynności (46 proc.) oraz zbyt długie przerwy (30 proc.). Nie zawsze wina leży jednak po stronie pracownika. 17 proc. respondentów wskazało, że powodem nadgodzin są problemy ze skonsultowaniem tematów z przełożonym/współpracownikami, zaś co dziesiąty uważa, że to efekt zlecania zbyt dużej ilości zadań przez przełożonych. Najbardziej niepokoi jednak fakt, że aż 7 na 10 pracowników zdalnych deklaruje, że ich szefowie kontaktują się z nimi po godzinach pracy, przy czym w przypadku 31 proc. pracowników zdarza się to regularnie, a 41 proc. sporadycznie. - Niezależnie od tego, czy jest się pracownikiem, czy pracodawcą, warto pamiętać, jak ważna jest równowaga między pracą a życiem prywatnym. Kontaktowanie się z pracownikiem w sprawach związanych z pracą, poza przyjętymi godzinami, zakłóca procesy potrzebne do regeneracji, co w efekcie może prowadzić do długotrwałego stresu i wypalenia zawodowego. Dla psychicznego i fizycznego zdrowia pracowników, a w efekcie ich zaangażowania i produktywności, powinno się ustalić godzinowe ramy pracy i ich nie przekraczać - alarmuje Aleksandra Bończewska, psycholog i psychoterapeuta. Oczywiście są też plusy wynikające z home office, które dostrzegają pracownicy, jak na przykład brak potrzeby dojazdu do pracy, czy w niektórych przypadkach możliwość załatwienia prywatnych spraw w czasie dnia pracy.

