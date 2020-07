W biurze nie ma pracowników? To okazja do zmiany wystroju. Na bezpieczny

Pandemia zrewolucjonizowała znany dotychczas model pracy i być może na długo sposób funkcjonowania w biurze nie będzie już taki sam.

Ale ponad 30 proc. polskich pracodawców nie podjęło jeszcze żadnych kroków w celu reorganizacji biurowej przestrzeni - wynika z danych Deloitte.

Eksperci z JMP Project, firmy specjalizującej się w aranżacji wnętrz, podkreślają, że pandemia i przymusowy zwrot ku home office stanowi szansę na bardziej funkcjonalne "przearanżowanie" miejsca pracy.

- Dostosowując przestrzeń biurową do nowych warunków powinniśmy wziąć pod uwagę szybkość zmian dzisiejszego świata i wyzwania, jakie przed nami stawia. Na kryzysie wygrają te firmy, które do zmian podejdą dojrzale i systemowo. Kluczem do zapewnienia efektywnego funkcjonowania biura w każdych warunkach jest elastyczność, zarówno na poziomie organizacji przestrzeni jak i sposobu zarządzania nią - mówi Piotr Szawernowski, business development executive w JMP Project.

Jak dodaje, epidemia Covid-19 przeobraziła nasze dotychczasowe zwyczaje biurowe, ale stworzyła też szansę na usprawnienie miejsca pracy, które ze pewnością procentować będzie w przyszłości. Jak to zrobić?

Wykorzystaj szansę

JMP Project podaje, że niemal 50 procent pracodawców twierdzi, że zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w biurze jest dla nich największym wyzwaniem w związku z powrotem do regularnego funkcjonowania.

Oprócz zasad społecznej izolacji, o których mówi m.in. Państwowa Inspekcja Pracy - takich jak powiększenie stanowisk pracy i zachowanie zalecanej odległości między nimi - warto zadbać o bardziej zaawansowane rozwiązania designerskie zwiększające poczucie komfortu. Co kryje się pod tym pojęciem?

Pomysły zapewniające nie tylko wyższy komfort, ale też poczucie bezpieczeństwa. To m.in. rozwiązania proptechowe jak na przykład bezdotykowe wejścia, wyposażone w zdalny system kontroli dostępu, dzięki któremu każdy pracownik może odblokować wstęp do budynku za pomocą swego telefonu.

Przydatne będą też dwuskrzydłowe drzwi przesuwne czy światła z czujnikami ruchu lub z funkcją głośnomówiącą, pomagające zredukować zarazki w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Czytaj więcej: Blisko 10 mln par rękawiczek, 940 tys. maseczek. Tak Poczta Polska dba o bezpieczeństwo pracowników Puste przestrzenie są też dobrą okazją do odświeżenia systemów wentylacji. Właściwa filtracja pomaga rozcieńczać i usuwać patogeny, co w dobie powszechnych zmagań z niską jakością powietrza pracownicy z pewnością docenią, nie tylko w czasach epidemii. Poprawę systemu warto zacząć od oceny poziomu zanieczyszczeń atmosfery, a następnie zaprojektować i wprowadzić wytyczne inżynieryjne dla poprawy skuteczności wentylacji. Dobrą inwestycją będzie też wprowadzenie mechanizmu długoterminowego monitorowania jakości powietrza - by usprawniać jego cyrkulację w zależności od potrzeb. Więcej ciepła i prywatności Postpandemiczna modernizacja powierzchni biurowej wymaga również reorganizacji obszarów wspólnych oraz zapewnienia większej liczby zacisznych stref do pracy. Budki telefoniczne do prywatnych rozmów czy dźwiękoszczelne boksy spełnią zadanie tylko wtedy, gdy zadbamy o ich regularną dezynfekcję, która w nowej rzeczywistości biurowej jest absolutnym priorytetem. Na otwartej przestrzeni warto zainstalować specjalne przegrody, na przykład mobilne ścianki wolnostojące lub ekrany nabiurkowe dzielące stanowiska pracy. Choćby nawet częściowe osłonięcie przed współpracownikami pozwoli na ograniczenie stresu związanego z przebywaniem w bliskiej odległości od drugiej osoby. Dobrymi praktykami będą wyznaczenie ścieżek jednokierunkowego ruchu czy zmniejszenie wydajności wind. Jak wskazują badania IBM, aż 75 proc. pracowników chciałoby częściowo kontynuować wykonywanie obowiązków służbowych z domu, a 40 proc. opowiada się za możliwością swobodnego wyboru między pracą zdalną a stacjonarną.Dlatego pracodawcy muszą się jeszcze bardziej postarać, aby ich biura były przyjazne i atrakcyjne. Profilaktyka i ochrona zdrowia stała się absolutnym priorytetem w hierarchii potrzeb. Warto to uwzględnić przy "rearanżacji" biura. Podstawą są profesjonalne i wysokiej jakości meble - wygodne i ergonomiczne fotele i solidne biurka, najlepiej z opcją regulacji wysokości blatu. Pracownicy z pewnością docenią też miękkie sofy czy pufy, na których można odpocząć po kilku godzinach za biurkiem. Ogromne znaczenie w codziennej pracy ma również dostęp do światła. Najważniejsze jest jak najbardziej optymalne wykorzystanie oświetlenia naturalnego, które m.in. pozytywnie wpływa na metabolizm i poziom koncentracji. Przytulnego i domowego charakteru przestrzeni nadadzą zaś liczne rośliny czy zielone ścianki - np. bardzo popularne panele ścienne z naturalnego mchu. Koncepcja 6FO Część z rozwiązań opisanych przez JMP Project wprowadzili w życie w Cushman & Wakefield. Międzynarodowa firma doradcza w warszawskiej siedzibie zastosowała rozwiązania zawarte w autorskiej koncepcji Six Feet Office (6FO), na które wcześniej zdecydował się oddział w Amsterdamie. - Zależało nam, żeby umożliwić naszym pracownikom możliwość pracy z biura przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Wielu z nas tęskniło za innym niż dom środowiskiem pracy, ponieważ na co dzień potrzebujemy interakcji, wymiany wiedzy, energii i doświadczeń. Zdecydowaliśmy się na częściowy powrót do biura - w odpowiedzi na pytania i prośby pracowników, którzy mieli już dość pracy „przy kuchennym stole”. Interakcje w biurze są w naszym zespole kluczowe i liczymy, że z czasem będziemy mogli pracować stacjonarnie w coraz większej grupie. Chcemy być też przykładem dla innych oraz „pozytywną referencją” dla klientów - mówił pod koniec maja Krzysztof Misiak, head of Poland w Cushman & Wakefield. Zgodnie z założeniem koncepcji 6FO wprowadzono oznakowanie umożliwiające bezkolizyjne poruszanie się po biurze. Ograniczono również liczbę stanowisk pracy, co umożliwiło zachowanie bezpiecznego dystansu między pracownikami. W biurze znalazły się też punkty dezynfekujące oraz specjalna izolatka dla osób, które źle się poczują. W porozumieniu z właścicielem budynku ustalono, że wentylacja w obiekcie będzie pracowała trzy godziny przed otwarciem i po zamknięciu biura, nawiewając w 100 proc. świeże powietrze.