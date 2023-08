Urzędnicy na rowerach. Trzykrotnie objechali równik

Grywalizacja została zainicjowana i jest organizowana przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie Miasta. Zachęca pracowników biur, jednostek UM Warszawa i urzędów dzielnic do dojeżdżania do pracy i z pracy na rowerach – własnych lub miejskich – oraz używania rowerów do przejazdów służbowych.

– Rower na dystansie do 15 minut jest zwykle efektywniejszym środkiem transportu niż samochód, a nawet komunikacja miejska. Jazda na rowerze to też inwestycja we własną aktywność, w swoje zdrowie. To też przyjemność. Staramy się systematycznie poprawiać infrastrukturę drogową, łączyć istniejące drogi rowerowe w sieć połączeń. A teraz własnym przykładem będziemy chcieli zachęcić mieszkańców i mieszkanki Warszawy do używania roweru do codziennych dojazdów do pracy. Sam to robię i zachęcam innych – mówi zastępca prezydenta Warszawy Michał Olszewski.