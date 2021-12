Uniwersytet zrobił kalendarz. W internecie szał

Studenci, których będziemy mogli oglądać w kalendarzu Uniwersytetu Opolskiego na 2022 rok w tym roku wcielili się w postaci z kultowych filmów i seriali. Ale nie byle jakich. Pomysł zebrał same pozytywne opinie.

Autor: KDS

• 30 gru 2021 10:21





W projekcie starano się dobrać odpowiednie motywy filmowo-serialowe do każdego z wydziałów. (fot. Facebook/Uniwersytet Opolski)

REKLAMA

To już drugie wydanie kalendarza przygotowanego przez opolską uczelnię. Pierwsza publikacja miała miejsce rok temu i była powiązana z połączeniem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu z Uniwersytetem Opolskim.

W tym roku studenci wcielili się w postaci z kultowych filmów i seriali, które zostały dobrane tak, by tematem pasować do zagadnień poruszanych na danym wydziale. I tak, studenci Wydziału Ekonomicznego przebrali się za postacie z „Domu z papieru", studenci z Wydziału-Przyrodniczego za bohaterów serii Jurassic Park, studenci Wydziału Teologiczny odtworzyli scenkę z kultowego filmu „Stars Wars". Z kolei wydział Wydział Chemiczny wcielił się w postaci z serialu "Breaking Bad", Wydział Filologiczny „Stowarzyszenia Umarłych Poetów", Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej postawił na serial „House of Cards".

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sylwester Koral z działu promocji Uniwersytetu Opolskiego, który jest pomysłodawcą kalendarza i autorem zdjęć wyjaśnia, że w projekcie starano się dobrać odpowiednie motywy filmowo-serialowe do każdego z wydziałów.

- I to się udało. Te zdjęcia są dosyć mocno obrobione. To wszystko są zdjęcia studyjne, więc jest tu dużo efektów specjalnych. To, co się dzieje za plecami studentów, czy przed nimi, to efekt pracy graficznej, za którą odpowiada Aleksander Zagdański - w rozmowie z radiem Doxa wyjaśniał Sylwester Koral.

Pomysł wyjątkowo przypadł do gustu internautom. Post zamieszczony na uczelnianym profilu na Facebooku został udostępniony blisko 500 razy, pojawiło się pod nim ponad 170 komentarzy.

- Wspaniałe! Ktoś miał pomysł, zaangażowało się wiele osób. To mówi dużo o kulturze nauki i pracy na uczelni. Gratulacje - piszą internauci.

Kalendarz będzie można wygrać w facebookowym konkursie na początku stycznia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.