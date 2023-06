Uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego chętnie wezmą udział w kolejnej edycji

XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego przyciągnęła 18 tys. uczestników, którzy mieli możliwość posłuchać 1200 prelegentów podczas 170 sesji tematycznych. Zdecydowana większość z obu grup wyraziła chęć ponownego wzięcia udziału w wydarzeniu w 2024 r.

Rekordowo wysoka względem poprzednich edycji była liczba publikacji medialnych związanych z wydarzeniem. Wartość, jaką należałoby wydać na reklamę, żeby osiągnąć taką samą widoczność, sięgnęła 178,2 mln zł. O Kongresie powstało ponad 52 tys. publikacji w różnych mediach.

– Miniona edycja kongresu po raz kolejny udowodniła, że obrana przez nas strategia oparta o rozbudowane formy przekazu przynosi pozytywne efekty - podkreśla inicjator i organizator wydarzenia Wojciech Kuśpik.



Wysoko oceniono wartość merytoryczną wydarzenia i jego lokalizację

– Podczas tegorocznego Kongresu po raz kolejny przekonaliśmy się, że fundamentem gospodarki wciąż pozostaje dialog, szczególnie że przyszło nam funkcjonować w czasach niezwykłej niestabilności. Rozmawiając o kształcie nowej europejskiej gospodarki, wspólnie doszliśmy do wniosku, że jej odbudowa, walka z inflacją, a także bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe to absolutne podstawy, do których musimy dążyć, by zachować równowagę – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.