To koniec ery koszuli i garsonki? Luźny dress code coraz częściej jest benefitem

13 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Koszuli, która jest nieodłącznym elementem biznesowego dress code'u.

Tymczasem coraz częściej pracownicy (zwłaszcza młodzi) pozwalają sobie na odejście od typowego dress code'u, który kojarzy się z garniturem czy garsonką.

Perspektywa braku konieczności noszenia stroju biznesowego każdego dnia pracy dla wielu pracowników jest bardzo kusząca i może wpłynąć na decyzję o wyborze nowego miejsca zatrudnienia.

Z badania Pracuj.pl wynika, że aż 71 proc. Polaków deklaruje, że w idealnym miejscu pracy powinna istnieć swoboda ubioru, jednak z zachowaniem określonych granic i zasad. Tylko co piąty badany jest zwolennikiem bardziej ścisłego dress code'u, a co dziesiąty – pełnej swobody ubioru.

Jak zaznacza Paulina Kupisz, specjalistka HR w Randstad Polska, współczesny dress code pełni funkcję wyrażania stylu i osobowości. Właśnie dlatego coraz częściej pracownicy pozwalają sobie na odejście od typowego dress code'u, który kojarzy się z garniturem czy garsonką, na rzecz fasonów, które bardziej wpisują się w trendy, ale też pozwalają na zachowanie profesjonalizmu i pewnej swobody.

- W organizacjach coraz częściej wyznaczane są dni w tygodniu, które pozwalają na bardzo swobodny styl, np. "casual friday". Takie dni mają wprowadzić większe rozluźnienie i otwartość, a także zmniejszyć bariery – mówi Kupisz.

Młodzi chcą więcej swobody

Luźny dress code coraz częściej jest elementem komunikowanym w strategiach employer brandingowych firm dążących do zwiększenia zatrudnienia, w szczególności tych kierujących swoją ofertę do przedstawicieli najmłodszych pokoleń pracowników. Młodzi oczekują standardów umożliwiających im wybór na tyle swobodnego stroju do pracy, który będzie stosowny podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale jednocześnie będzie odzwierciedlał ich indywidualny styl i preferencje.

- W oczach milenialsów komfort pracy gwarantuje strój, który nie jest przebraniem, lecz bardziej biznesowym wariantem ubrań noszonych na co dzień, a jak wiadomo niewiele osób dobrowolnie wybrałoby garnitur czy garsonkę w dzień wolny od pracy – mówi Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Iwo Paliszewski, CEE marketing & employer branding manager w agencji Antal. Jego zdaniem coraz mniej pracowników (szczególnie młodych z dużych miast) chodzi do pracy ubranych formalnie. Jak zauważa, do pracy jeździmy na rowerze czy hulajnodze, z kolei część obowiązków w korporacji jest wykonywana zdalnie, z domu lub gdzieś z trasy. Właśnie dlatego garnitur nie kojarzy się już tak mocno z sukcesem, choć przez dekady, jeśli nie wieki, uchodził za symbol statusu i pozycji.

- Milenialsi chcą być kreatywni. Wyglądać jak milion dolarów znaczy więc dziś dla nich coś zupełnie odwrotnego od powszechnych wyobrażeń, które panowały jeszcze kilka lat temu. Perspektywa braku konieczności noszenia stroju biznesowego każdego dnia pracy dla wielu pracowników jest bardzo kusząca i może wpłynąć na decyzję o wyborze nowego miejsca zatrudnienia. Stąd też luźny dress code coraz częściej jest benefitem lub elementem strategii wizerunkowej firm – podkreśla Iwo Paliszewski. Różnorodność w branżach Dobrze jest, gdy pracodawca pozwala, aby pracownicy wyrażali siebie poprzez ubiór. Warto jednak określić, w jakich sytuacjach mogą sobie pozwolić na nieco większą ekstrawagancję, a w jakich na większy profesjonalizm. - Bez wątpienia wygląd w pracy świadczy o naszym profesjonalizmie. Jest też ważnym elementem budowania naszej marki osobistej. W dużej mierze to, jak się ubieramy do pracy, zależy od kultury organizacji, naszego charakteru pracy oraz funkcji, jaką pełnimy. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby podczas spotkania z klientem czy ważnych negocjacji pozwolić sobie na całkowite rozluźnienie – komentuje Paulina Kupisz. W przypadku niektórych organizacji, stanowisk i specjalizacji bardzo trudno jest wprowadzić luźniejsze zasady ubioru. Strój formalny jest domeną m.in. branży bankowej, finansowej, prawnej oraz doradztwa biznesowego i wiele wskazuje na to, że pracodawcy z tych sektorów nieprędko zrezygnują z tych standardów. - W myśl zasady „jak cię widzą, tak cię piszą" trudno jest wyobrazić sobie współpracę z doradcą inwestycyjnym, który przyjmuje klientów w bluzie i dżinsach. Odpowiedni ubiór wzbudza zaufanie, dodaje wiarygodności, a w przypadku negocjacji np. warunków zatrudnienia, pozwala osiągnąć więcej korzyści – dodaje. Są jednak i takie branże, gdzie dress code nie funkcjonuje. Pełną dowolnością w ubiorze najczęściej cieszą się informatycy oraz pracownicy firm technologicznych i start-upów, eksperci branży reklamowej, a coraz częściej także osoby zatrudnione w centrach nowoczesnych usług dla biznesu, które na co dzień zajmują się zdalną obsługą klienta. Zdarza się również, że w jednym biurze – w zależności od zajmowanego stanowiska i rozkładu dnia – jednocześnie funkcjonują zarówno osoby w stroju sportowym, jak i pracownicy ubrani w elegancki garnitur.

