Tego pragną pracownicy. Firmy, które pójdą w tym kierunku, wygrają

8 września przypada Światowy Dzień Wellbeingu. Jego znaczenie w firmach jest coraz większe. Firmy nie tylko podejmują działania, które mają poprawiać dobrostan pracowników, ale także tworzą specjalne stanowiska wellbeing managerów.

Autor: jk

• 8 wrz 2021 0:01





Pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem. (Fot. Shutterstock)

Pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz znacząco obniżyła poziom dobrostanu pracowników.

Coraz więcej firm podejmuje działania, które mają poprawić zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników. Niektórzy pracodawcy stworzyli specjalne stanowisko wellbeing managera.

W badaniu MultiSport Index aż 60 proc. ankietowanych pracowników potwierdziło, że oczekuje od pracodawców zwiększenia zaangażowania w zakresie wspierania zdrowia i aktywności fizycznej załogi.

Blisko połowa pracodawców w Europie, biorących udział w badaniu Great Place to Work (Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook), uważa stres za kluczowy problem w ich organizacjach, a 65 proc. z nich potwierdza, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się strategicznym priorytetem.

Niestety pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz znacząco obniżyła poziom dobrostanu pracowników. Wykonywanie obowiązków z domu dla jednych pracowników okazało się dobrym rozwiązaniem, a dla innych stresującym wyzwaniem, wymagającym wyznaczenia granicy między czasem prywatnym a służbowym. Długotrwała izolacja i przybierające na sile poczucie osamotnienia sprawiły, że u wielu pracowników zaczęły pojawiać się stany lękowe i różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Dodatkowo przedłużający się brak swobodnego dostępu do ruchu i obiektów sportowych stał się przyczyną problemów zdrowotnych – zmniejszony poziom aktywności fizycznej obniżył wydolność i kondycję Polaków oraz nasilił bóle kręgosłupa.

– W czasie pandemii, kiedy łączyliśmy pracę zdalną z obowiązkami domowymi, często szukaliśmy rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie. Jedzenie na wynos, szybkie przekąski, a nawet zajadanie pandemicznego stresu spowodowały zmniejszenie liczby zachowań prozdrowotnych oraz znaczący wzrost wagi wielu z nas, według badań średnio o 5,7 kilograma. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie zmobilizować się do zadbania o zdrowie, w tym prawidłowe odżywianie oraz aktywność, wsparcie pracodawcy może być dla nas dodatkowym źródłem motywacji – wyjaśnia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia, wykładowca SWPS.

Motywacja i zaangażowanie

Wyniki badania MultiSport Index dotyczące wpływu aktywności fizycznej na motywację i efektywność w pracy pokazują jasno, że obniżanie w firmie priorytetu dla działań w tym obszarze może doprowadzić nie tylko do spadku produktywności pracowników, ale także do utraty dobrego wizerunku pracodawcy. Tego firmy obawiają się już teraz – według badania AON „Global Wellbeing Survey 2021” 50 proc. z nich traktuje zaangażowanie pracowników jako ważny wskaźnik oceny swojego biznesu. W badaniu MultiSport Index aż 60 proc. ankietowanych pracowników potwierdziło, że oczekuje od pracodawców zwiększenia zaangażowania w zakresie wspierania zdrowia i aktywności fizycznej załogi. Opinię tę najczęściej wyrażają osoby pracujące w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 250 osób. Z czego to wynika? fot. Pixabay – Z pewnością z rosnącej świadomości zdrowego stylu życia, jak również jego pozytywnego wpływu na zdrowie psychiczne – aż 41 proc. ćwiczących Polaków uważa, że aktywność fizyczna niweluje stres związany z pandemią. Z kolei według badania Global Wellbeing Survey 2021 od początku pandemii wielu pracowników doświadczyło problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym również spadku produktywności – 42 proc. pracowników doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, 28 proc. ma problemy z koncentracją w pracy, 20 proc. potrzebuje więcej czasu na realizację obowiązków zawodowych, a 15 proc. doświadcza problemów z rozumowaniem i podejmowaniem decyzji. Dodatkowo nasze obawy związane ze stanem zdrowia, zmianami stylu życia czy nieprzewidywalnością obecnej sytuacji utrzymują się na niebezpiecznie wysokim poziomie od wielu miesięcy – ocenia Mateusz Banaszkiewicz. Jak dodaje, skoro wiemy, że dobra kondycja zdrowotna dla wielu z nas jest powodem do szczęścia, a myśl o jej utracie wywołuje w nas niepokój, warto podejmować działania prozdrowotne. Tym bardziej że każdy z nas może wprowadzić w swoją codzienną rutynę czynności, które wzmocnią zdrowie fizyczne i psychiczne. - Dzięki temu zyskamy poczucie kontroli nad sytuacją – robimy coś pożytecznego, co wzmacnia naszą odporność psychofizyczną. Może to być sport, uznany za jeden z podstawowych elementów profilaktyki i czynnik poprawy nastroju. Możemy skorzystać również z medytacji lub relaksacji, które dodatkowo pomogą zdrowiej przeżywać albo łagodzić trudne emocje - uzupełnia Banaszkiewicz. Kompleksowe podejście do wellbeingu Obecnie pracodawcy poszukują rozwiązań, które stanowią odpowiedź na nowe oczekiwania zespołów związane ze zdrowiem psychofizycznym. Z pomocą przychodzą benefity pozapłacowe z obszaru szeroko rozumianej aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Według wielu pracodawców są zarówno skuteczną formą motywacji, jak i rozwiązaniem wspierającym dobrostan pracowników. – Organizacje zmieniły się tak samo jak nasz styl życia, potrzeby i oczekiwania, a także sposoby na funkcjonowanie w świecie pełnym obostrzeń. W tej nowej rzeczywistości kompleksowe wsparcie pracujących rodziców, singli, osób w wieku przedemerytalnym czy rozpoczynających karierę zawodową wymaga szerszego podejścia niż tylko zapewnienie ubezpieczenia czy dofinansowania wakacji. Z naszych analiz wynika, że potrzebne są elastyczne i dostępne 24/7 rozwiązania dla pracowników zarówno wyjątkowo aktywnych fizycznie, jak i stroniących od nadgodzin na siłowni – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. I wymienia dalej: - Ważne są kursy i warsztaty redukujące stres w zaciszu domowym, ale także profesjonalne wsparcie psychologa w ramach terapii. Potrzeb jest coraz więcej, dlatego pracodawcy liczą na świadczenia pozapłacowe, które będą do nich dostosowane. Rozwiązania te muszą być dopasowane do jednostki, jednocześnie atrakcyjne dla wszystkich, elastyczne i dostępne w każdym miejscu. Jak wynika z badania Kapitał Zdrowie, już 2 na 5 decydentów w polskich firmach uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników, podobnie jak budowanie ich odporności fizycznej oraz psychicznej. (Fot. Shutterstock) Zdrowie najważniejszym benefitem Już sama inwestycja w rozwiązania wspierające aktywny styl życia przynosi korzyści – według raportu MultiSport Index wśród pracowników, którzy korzystają z tego typu świadczeń, poziom aktywności fizycznej wynosi aż 76 proc. – to wynik lepszy o 13 punktów proc. w porównaniu ze średnią społeczeństwa (63 proc.). Dodatkowo badania przeprowadzone wśród użytkowników Programu MultiSport potwierdzają, że dzięki karcie sportowej 78 proc. trenuje częściej, a 68 proc. korzysta z nowych form treningu. Jak wynika z badania Kapitał Zdrowie, już 2 na 5 decydentów w polskich firmach uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników, podobnie jak budowanie ich odporności fizycznej oraz psychicznej. Według 56 proc. osób zarządzających firmami w Polsce wzrost satysfakcji pracowników stanowi obecnie największą korzyść wynikającą z oferowania benefitów w ich przedsiębiorstwach. Kolejne miejsca zajmują korzyści wizerunkowe (44 proc.), wzrost efektywności całej organizacji (40 proc.) oraz poszczególnych zespołów (36 proc.). Co dziesiąty decydent zapewniający benefity prozdrowotne, w tym wspierające aktywność fizyczną, np. karty sportowe, zauważa długofalową poprawę zdrowia pracowników. Wellbeing manager Niektóre firmy poszły o krok dalej i utworzyły specjalne stanowiska wellbeing managera. To on dba o dobrostan zatrudnionych. Takie stanowisko obejmuje Anna Juraszczyk w firmie Azimo, w której wellbeing był ważny od zawsze. Rozwój spółki spowodował, że zaczęto myśleć o utworzeniu w strukturach HR stanowiska dedykowanego wellbeingowi. Wszystko po to, by "ustrukturyzować działania oraz stworzyć długofalową strategię w tym obszarze". – Pełnię rolę wellbeing & office managera od prawie roku. Zdecydowałam się na pracę na tym stanowisku, ponieważ zakres obowiązków w pełni odpowiadał temu, czego szukałam zawodowo. Chciałam nadal rozwijać się w strukturach HR. Szukałam stanowiska, gdzie wykorzystam dotychczasowe doświadczenie oraz zdobędę nowe umiejętności. Chciałam dołączyć do firmy z przyjazną atmosferą i wizją, która stawia swoich pracowników na pierwszym miejscu, dlatego możliwość objęcia stanowiska odpowiedzialnego za dbanie o pozytywne doświadczenia swoich kolegów z pracy była idealna – wyjaśnia Anna Juraszczyk. O dobrostan pracowników firmy ABB dba Kinga Bazior. Wcześniej obejmowała stanowisko chief happiness officer, jednak – jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl – brakowało jej wtedy większego nacisku na coś więcej niż tylko „szczęście”. – Widać, że rynek to zweryfikował i stąd pojawił się CWO (chief wellbeing officer – przyp. red.), który obejmuje swoją pracą zdecydowanie więcej obszarów: od świadomości, przez zdrowie i miejsce pracy, po procesy przyjazne użytkownikowi/pracownikowi – ocenia Kinga Bazior. – 2-3 lata temu nikt nie nazywał tego wellbeingiem, ale działania były skupione na tych samych wartościach, jakie obecnie są bliskie roli wellbeing managera. Można powiedzieć, że byłam kreatorem pewnych rozwiązań i pomysłów, zanim to było modne, a nazwa stanowiska ewoluowała zgodnie z tym, co dzieje się na rynku – dodaje Bazior. Na coraz większą rolę tego trendu w firmach zwraca uwagę Marta Korolczuk, trener i konsultant Lee Hecht Harrison Polska. – W czasach przed pandemią stanowiska typu menedżer ds. szczęścia pojawiały się w firmach, ale faktycznie dla wielu wydawały się fanaberią w rozbudowanych strukturach korporacji, choćby poprzez swoją egzotyczną nazwę, która niewiele mówiła o zadaniach takiej osoby. Pandemia i konieczność pracy zdalnej uwypukliły wpływ samopoczucia pracowników na ich efektywność i lojalność wobec pracodawcy. I nie tylko dlatego, że zabrakło owocowych czwartków czy wspólnych aktywności w firmowych sekcjach zainteresowań. Teraz wellbeing oznacza dla pracowników różne aspekty ich życia zawodowego, zwykle mocno połączonego z czasem prywatnym – mówi Marta Korolczuk. – Firmy, które świadomie zaczną opiekować się i zarządzać tym tematem, przy pomocy dobrze przygotowanych specjalistów, mają szansę zminimalizować kryzys po pandemii i przygotować się na inne trudne sytuacje, które mogą zachwiać ich wizerunkiem wśród obecnych i przyszłych kadr – podsumowuje ekspert LHH.

