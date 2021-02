Team building w czasie pandemii. W jaki sposób motywować i wspierać pracowników?

O ile w realiach sprzed pandemii praca z domu kojarzyła się z wolnością i swobodą, o tyle z czasem dla wielu stała się męczącą rzeczywistością. Dla kadry zarządzającej i działów HR natomiast – prawdziwym wyzwaniem. W jaki sposób wspierać pracowników w tej nietypowej sytuacji? Jakie działania warto podjąć, by podtrzymać ich zaangażowanie i motywację?

Paradoksalnie home office wymaga większego wysiłku niż tradycyjny model pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i samych pracodawców. Z jednej strony kadra zarządzająca dostrzega, że praca zdalna obniża energię i zapał do pracy, z drugiej zaś – funkcjonujący w takim trybie od wielu miesięcy pracownicy narzekają na izolację, osamotnienie, brak kontaktów nieformalnych z kolegami i koleżankami z pracy, czy choćby problemy z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego.

Z raportu "Polski biznes w sytuacji pandemii" przygotowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego wynika, że model home office oceniany jest jako demotywujący i nudny. W znacznie mniejszym stopniu pracownicy identyfikują się także ze swoim pracodawcą.

Dlatego coraz więcej firm, mając na względzie dobrostan pracowników, sygnalizuje swoje wsparcie i wdraża nowe rozwiązania, które mają na celu zacieśnić więzi społeczne i podnieść morale w zespole. Cykliczna dostawa paczki z owocami w zastępstwie „owocowych czwartków”, spontaniczna wysyłka produktów wzmacniających odporność w sezonie zimowym, drobny upominek na Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka czy dostęp do aplikacji treningowej to tylko niektóre z pomysłów. Okazuje się, że działania, aby były skuteczne i spełniały swoją rolę, wcale nie muszą być kosztowne. Oto kilka sposobów na integrację pracowników w pandemicznej rzeczywistości, jaką jest home office.

Osoby pracujące przed komputerem narzekają często na bóle pleców, karku, zastałe mięśnie, a od momentu wybuchu pandemii i przeniesienia pracy w tryb zdalny - znacznie mniejszą ilość ruchu.

Potwierdzają to dane GUS, z których wynika, że pracownicy najczęściej skarżyli się na problemy kostne, stawowe lub mięśniowe, odczuwane głównie w obrębie pleców. Tego typu dolegliwości wskazało 21,2 proc. osób, które kiedykolwiek pracowały, przy czym dla 13,9 proc. osób była to najpoważniejsza dolegliwość zdrowotna związana z pracą. Co się kryje za tymi określeniami? Zazwyczaj to bóle pleców, problemy z szyją, karkiem czy ramionami, do tego bolesny skurcz w okolicy nadgarstka i palców. Ale też bóle głowy, piekące oczy i wiele innych.

A może tak wspólna, poranna rozgrzewka? To doskonały sposób na wzajemną motywację i energetyczne rozpoczęcie intensywnego dnia w pracy, a dodatkowo – bardzo korzystnie wpływający na samopoczucie pracowników nawyk. Wystarczy wyznaczyć jedną osobę do roli trenera i prowadzącego rozgrzewkę, utworzyć cykliczne wydarzenie online i rozpocząć wspólne, poranne treningi.

Codzienna remote coffee lub remote lunch

Nic nie integruje bardziej niż wspólne rytuały. Poranna, zespołowa kawa na dobry początek dnia bądź lunch to w większości firm jeden z ważniejszych elementów budowania społeczności pracowników. To również doskonała okazja do omówienia bieżących spraw w firmie, ale także sposób na podtrzymanie więzi społecznych. Warto więc – przy wykorzystaniu kanałów komunikacji w sieci – kultywować ten zwyczaj.

W kawowych porankach może wziąć udział każdy pracownik, a do zorganizowania krótkiego spotkania online na wspólny posiłek, nie potrzeba wyjątkowo zaawansowanych narzędzi – wystarczy zwykły video call. Utrzymanie zwyczaju wirtualnych spotkań na poranną kawę lub zjedzenie wspólnego obiadu w ciągu dnia pozwala pracownikom łatwiej odnaleźć się w obecnej sytuacji. Takie przerwy od pracy bywają także wspaniałą okazją do podzielenia się z zespołem nowymi pomysłami i inspiracjami.

Gry integracyjne online

Relacje w pracy nie ograniczają się wyłącznie do kwestii zawodowych, ale – z uwagi na spędzanie ze sobą znacznej części czasu – także towarzyskich. Stacjonarny model funkcjonowania pozwalał na luźne pogawędki na korytarzu w biurze, wspomnianą poranną kawę, czy choćby relaks przy drinku po pracy. Home office nie zapewnia niestety tego typu doświadczeń. W takiej sytuacji łatwo jest stracić poczucie przynależności do grupy.

Aby podtrzymać relacje wśród pracowników, warto organizować cykliczne, wirtualne akcje integracyjne. Mogą one przybierać różne formy – na przykład gier i zabaw online. W ramach rozrywki i wypełnienia wolnego czasu do wykorzystania jest wiele serwisów internetowych, dzięki którym użytkownicy mają dostęp do gier karcianych, kalamburów czy planszówek online.

Motywacja przez grywalizację

Rozgrywki esportowe to bardziej zaawansowana, ale dzięki temu zyskująca na atrakcyjności forma teambuildingu online. Wpływ pandemii osiągnął wielopłaszczyznowy wymiar, przez co negatywnie odbił się nie tylko na fizycznym, ale także psychicznym stanie wielu z nas. Dzielący pracowników dystans, który funduje home office, można skrócić, tworząc wspólną przestrzeń do motywacji przez grywalizację. Przykładem działania, które można z powodzeniem realizować w pandemii, jest na przykład zapewnienie pracownikom udziału w esportowych rozgrywkach ligi gier wideo. Tego typu rozrywka wzmacnia więzi i poczucie przynależności do zespołu.

- Gry wideo na stałe weszły już do naszego życia i dla wielu pracowników stały się ważnym elementem codzienności. Udział w 3-miesięcznych zmaganiach, w pięciu popularnych grach online, takich jak: Counter Strike, League of Legends, FIFA 21, HaxBall oraz Clash Royale, jest aktywnością, którą z powodzeniem i bez żadnych przeszkód można realizować w czasie pandemii. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a najlepsze zespoły – jeśli pozwolą na to warunki – zostaną zaproszone na finałowy event integracyjny - mówi Łukasz Trybuś, CEO KGH.EC i pomysłodawca Business Esports League.

- Udział w lidze esportowej to nie tylko doskonała rozrywka dla pracowników, ale także trening bardzo istotnych umiejętności, takich jak szybkie podejmowanie decyzji i myślenie analityczne. Z perspektywy kadry zarządzającej to świetny sposób na integrację zespołu, umacnianie relacji z firmą oraz przestrzeń i innowacyjna platforma promująca markę w sieci - komentuje Trybuś.

Podczas doboru form teambuildingu online należy oczywiście wziąć pod uwagę wielkość zespołu, który chcemy zintegrować. Im mniejsza grupa, tym kontakt jest prostszy. Jednak im więcej osób, tym większe emocje, a wspólne przeżywanie tego wyjątkowo trudnego dla wszystkich czasu – znacznie ciekawsze. Bez względu na to, jak liczną grupę stanowią pracownicy, warto postawić na integrację. Utrzymanie dobrych relacji to klucz do efektywnej pracy i zacieśniania więzi z firmą.

Nie myl imprezy integracyjnej z budowaniem zespołu

Mylnie team building zastępowany jest zwrotem impreza integracyjna. Tłumacząc najprościej, integracja to jeden z elementów, które w całości tworzą team building.

Impreza integracyjna to najczęściej firmowy event. W konsekwencji pracownicy się poznają (najczęściej umacniają znajomości w "swoim" gronie), skraca się dystans na linii pracownik - przełożony. Może to oczywiście zaowocować w przyszłości lepszą komunikacją i większą otwartością wypowiadania własnego zdania.

Team building przynosi zdecydowanie inne korzyści, w których integracja jest tylko elementem. Jak podkreślają osoby zajmujące się tworzeniem zadań pozwalających budować zespoły, grupa jest tu traktowana jak plastelina. Głównym zadaniem team buildingu jest bowiem modelowanie grupy, poznawanie słabych i mocnych stron konkretnych osób, poznawanie cech, które w późniejszej pracy mogą okazać się niezbędne w rozwoju.

Badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego pokazują, że przemyślany team building, pomaga pracownikom poczuć się docenionymi. 93 proc. pracowników, którzy stwierdzili, że są doceniani, przyznało też, że są zmotywowani do robienia w pracy wszystkiego, co w ich mocy, by osiągnąć zamierzone cele. Warto więc inwestować w budowanie zespołu.

- Coraz więcej pracodawców ma świadomość, że skuteczny team building to nie tylko ten, po którym pracownicy będą bardziej zgrani, ale taki, który przybiera atrakcyjną formę, posiada ciekawy przebieg i jest dla grupy wyjątkowym przeżyciem. Taka aktywność ma stanowić pewną formę dodatkowych urozmaiceń, które są serwowane przez firmę po godzinach pracy. Dzięki temu nasz klient zadba o współpracę w jego firmie oraz poprawi swój wizerunek wśród obecnych lub potencjalnych pracowników. Rzadko kiedy zwracają się do nas z prośbą o organizację wyjazdów, których jedynym punktem byłaby wieczorna impreza firmowa. Wiedzą, że taki wyjazd mogą tak naprawdę zorganizować sami. Od agencji eventowej oczekuje się kreatywności, nieszablonowych rozwiązań oraz atrakcyjnej i skutecznej oferty - tłumaczy Igor Orłowski z K2 Events.