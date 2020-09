Te elementy realnie wspierają employer branding

Weryfikacja ścieżki klienta, imprezy integracyjne w górach, marketing conversion – to tylko kilka przykładów, które mogą realnie wesprzeć firmę w pozyskaniu prawdziwych talentów.

Jak podaje ICAN Institute koszty nieudanej rekrutacji mogą wynieść bowiem nawet 39 350 złotych, a w momencie odejścia pracownika – kwota ta może się potroić. (Fot. materiały prasowe)

Według 83 proc. przedsiębiorców przyciąganie i zatrzymywanie talentów to częste wyzwanie, z którym borykają się podczas swojej pracy.

Jak podaje ICAN Institute koszty nieudanej rekrutacji mogą wynieść bowiem nawet 39 350 złotych, a w momencie odejścia pracownika – kwota ta może się potroić.

Jak więc zbudować silną markę, która będzie niczym magnes przyciągać talenty?

Jednym z największych błędów, jakie może popełnić właściciel firmy, jeśli chodzi o budowanie marki pracodawcy, jest brak informacji zwrotnych od pracowników.

Przy zatrudnianiu nowych pracowników dobrze jest konsultować się z nimi w trakcie całego procesu. Podczas rozmowy można dowiedzieć się, gdzie występują problemy w procesie wdrażania i jak je naprawić. Ignorowanie usterek w procesie rekrutacji i szkolenia obecnych pracowników może być receptą na… katastrofę. Im dłużej będziemy czekać, aby rozwiązać te problemy, tym trudniej będzie przyciągać stały strumień wartościowych kandydatów. Wysłuchanie obaw swojego zespołu jest niezbędne, jeśli chcemy stworzyć kulturę firmy opartą na trosce i zrozumieniu.

Patrz na firmę z zewnątrz

O ile pojęcie ścieżki kariery pracownika jest znane wielu osobom, to ścieżka pracownika jest już mniej popularna. Co zatem kryje się pod tym terminem? To cała „trasa”, jaką musi pokonać potencjalny pracownik od momentu zbliżenia się do siedziby firmy, do chwili, gdy usiądzie na fotelu przed rekruterem. Podczas tych kilku minut dana osoba ma szanse przyjrzeć się i ocenić elementy takie jak: elewacja budynku, schody, recepcja, wystrój wnętrza, czy wygląd łazienki.

A jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Devire - już co 2 kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację. Coraz częściej zdarza się również, że potencjalny pracownik odrzuca propozycję zatrudnienia właśnie ze względu na niedogodne warunki biurowe.

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie firmie przewagi konkurencyjnej jest pozostawanie „na bieżąco” z nowoczesnymi technologiami. Istnieje mnóstwo narzędzi dostępnych dla właścicieli firm, którzy próbują zoptymalizować swoje działania z zakresu employer brandingu. Inwestowanie w takie rozwiązania jak marketing conversion, nowoczesną stronę internetową, czy atrakcyjne kampanie skierowane do potencjalnych pracowników to tylko niektóre z przykładów.

- Jeśli chcemy przyciągnąć najlepszych i najzdolniejszych pracowników, stworzenie silnej marki powinno być niezbędnym elementem naszej strategii. Włączenie do tego procesu nowych technologii, takich jak np. marketing conversion i współpraca działu HR z działem PR-u to dobry sposób na zbudowanie odnoszącej sukcesy i szanowanej marki pracodawcy - mówi Anna Goławska z agencji PR Commplace. Impreza na dzień dobry Wiele uczelni wyższych przed rozpoczęciem roku akademickiego organizuje imprezy integracyjne w górach lub nad morzem, podczas których starsi koledzy wprowadzają „pierwszoroczniaków” w kulturę organizacyjną oraz zapoznają ze specyfiką danego kierunku. Dlaczego nie przenieść tego także do firmy? To dobra okazja, aby w ciekawy sposób zapoznać nowych pracowników z wartościami przedsiębiorstwa, jednocześnie tworząc z nimi relację. - Budowanie i nadzorowanie zespołu podczas imprez integracyjnych daje także możliwość spojrzenia na grupę pod kątem poszukiwania liderów, taktyków, czy planistów - mówi Katarzyna Bemsz, kierownik działu sprzedaży i obsługi klientów Dworu Korona Karkonoszy, który specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów firmowych. Dodaje też, że podczas wykonywania ćwiczeń team buildingowych w łatwy sposób można zauważyć, jakie role naturalnie przyjmują poszczególne osoby. Dobrze zorganizowane imprezy integracyjne w górach, czy nad morzem mogą stać się kultowym elementem w kulturze organizacyjnej firmy, a uczestnictwo w nich byłoby wręcz ukoronowaniem pomyślnie zakończonego procesu rekrutacyjnego.

