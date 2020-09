Tańszy bilet na komunikację miejską nowym benefitem? ZTM zachęca firmy do swojej akcji

Zamiast prywatnym samochodem, często w pojedynkę, komunikacja miejska. Taką wizję poruszania się po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pracowników firm mieszczących się na jej terenie ma Zarząd Transportu Metropolitalnego. W tym celu przygotował specjalną ofertę dla firm.

Stoisko w biurowcu TDJ. (fot. ZTM)

Specjalna oferta dla pracodawców to inicjatywa rozpoczęta przez ZTM w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Pierwszym partnerem ZTM została firma TDJ. W ramach promocji projektu w biurowcu .KTW uruchomiono stoisko informacyjne ZTM.

Współpraca organizatora transportu publicznego z pracodawcami ma wymiar promocyjny – ZTM przyznaje tytuł partnera oraz finansowy – przy większym zamówieniu biletów miesięcznych może zostać przyznany rabat.

ZTM, działając w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, postanowił nawiązać współpracę bezpośrednio z przedsiębiorcami działającymi na terenie Metropolii i stworzył specjalną ofertę, która ma zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Nie jest przypadkiem, że propozycja metropolitalnego organizatora transportu pojawiła się właśnie teraz.

W ramach programu w promocję transportu publicznego mają włączyć się poszczególne firmy. ZTM przyznawał będzie tytuł partnera, który łączy się z przeprowadzeniem akcji promocyjnej. Firma może również otrzymać możliwość zamieszczenia reklamy na nośnikach ZTM. Przedsiębiorstwa, które przystąpią do programu mogą zyskać dedykowaną obsługę, a nawet zniżki na zakup biletów.

- Chcemy w ten sposób nakłaniać przedsiębiorców do tego, aby ci przekonywali swoich pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej - wyjaśnia Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. Jak przekonuje, warto skorzystać z takiego rozwiązania, bo jest ono bardziej ekologiczne, rozwiązuje problemy z parkowaniem i jest to pewnego rodzaju benefit dla pracowników.

- Ponadto jest to element wpisujący się w wartości, które są podzielane przez nowoczesne, duże firmy. Z jednej strony chodzi m.in. o idee, np. troskę o planetę. Z drugiej strony o wyróżnienie się na rynku pracy - wylicza Wawrzaszek.

Dbanie o ekologię poprzez wybieranie alternatywnych środków transportu, tj. roweru czy właśnie komunikacji miejskiej, z roku na rok jest coraz popularniejsze. M.in. nieduża agencja reklamowa w mieście Christchurch w Nowej Zelandii wzięła sobie do serca pogląd, że aktywny fizycznie człowiek jest lepszym pracownikiem. W zeszłym roku poinformowała, że da 5 nowozelandzkich dolarów, jeśli pracownik codziennie będzie dojeżdżał do pracy rowerem. By zachęci do tej formy transportu, stawka po 6 miesiącach rośnie o drugie tyle i wyniesie 10 dolarów.

Z kolei na "naszym podwórku" m.in. już w 2013 roku sopocka spółka technologiczno-finansowa Blue Media wprowadziła program „Złotówka za kilometr”, w którym nagradza pracowników za docieranie do pracy na rowerze. Taki trend jest widoczny w wielu, także polskich miastach, gdzie świadomość mieszkańców systematycznie wzrasta. Projekt ZTM wpisuje się w niego, a współpraca z firmą TDJ rozpoczyna szeroko zakrojone działania promujące transport publiczny wśród osób pracujących m.in. w dużych korporacjach. Każda kolejna firma, która będzie dołączać do programu, dołoży cegiełkę w budowaniu nowoczesnego, przyjaznego i przede wszystkim zrównoważonego transportu na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

