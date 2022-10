Tak się pracuje na 20. piętrze Złotych Tarasów. Oto siedziba ASB

PropertyDesign.pl

Biuro inspirowane naturą i wypełnione roślinami – tak wygląda nowa siedziba ASB Poland w Złotych Tarasach. Oto zielona siedziba ASB (Fot. Piotr Krajewski)

ASB Poland przeniosła dużą część firmy na wyższe, 20. piętro biurowca, będącego częścią kompleksu Złote Tarasy. Zdecydowała lokalizacja oraz możliwości budynku, które pozwoliły stworzyć komfortową i wyjątkową przestrzeń dla pracowników warszawskiego oddziału.

Od początku swojej obecności przy ul. Złotej 59, firma kładła nacisk na tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zdrowego środowiska pracy tak, by zaprojektowana przestrzeń umożliwiała zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową, różnego rodzaju spotkania, a także integrację między pracownikami.

- Zanim powstał plan zagospodarowania przestrzeni naszego biura na 20. piętrze, długo zastanawialiśmy się jakie są dziś najważniejsze potrzeby pracowników - mówi Przemysław Oleksy, Managing Director, ASB Poland.

- Zależało nam oczywiście, by biuro cieszyło oko, ale przede wszystkim, by było funkcjonalne i wygodne. Pracujemy w trybie hybrydowym, dlatego największą część biura zajmuje komfortowo zaprojektowany open space. Stanowiska rozmieszczone są jednak tak, by sprzyjały również pracy indywidualnej. Z myślą o zwiększeniu efektywności, w przestrzeni open space wyodrębniliśmy kilka specjalnych, wyciszonych salek tzw. focus roomów - dodaje Oleksy.

