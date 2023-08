Staruszka nie odbierała poczty. Listonosz nie odpuścił i tak uratował jej życie

Historię pana Mariusza opisała na swojej stronie Poczta Polska. W ostatnim czasie miał doręczyć emeryturę i list polecony samotnej starszej pani, którą zawsze można było zastać w domu lub na terenie posesji.

Tym razem sytuacja była jednak inna. Kiedy pocztowiec zapukał do drzwi, nikt ich nie otworzył. Zaczął pukać także w szybę okienną. Wtedy starsza pani przekręciła klamkę okienną, ale za chwilę zemdlała. Listonosz udzielił jej pierwszej pomocy. Pani miała problem z utrzymaniem równowagi i z trudem mówiła więc zadzwonił po pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). Po uzyskaniu zapewnienia, że ktoś niebawem przyjedzie, wrócił do swojej pracy, którą miał do wykonania w pobliżu.