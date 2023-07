Spotkania online problemem dla młodych. Czują się wykluczeni

W Polsce wygląda to podobnie, 68 proc. wszystkich spotkań to sesje w salach konferencyjnych i w około połowie z nich biorą udział osoby łączące się zdalnie.

Pracownicy stopniowo wracają do biur, a wraz z nimi powraca potrzeba spotkań twarzą w twarz. W praktyce, 62 proc. wszystkich spotkań odbywa się obecnie w salach konferencyjnych, a około połowa z nich to spotkania z udziałem uczestników online - wynika z globalnego raportu Jabra o pracy hybrydowej „Hybrid Ways of Working Global Report 2023”, przeprowadzonego wśród 1845 osób na sześciu kluczowych rynkach na całym świecie.

Trochę inaczej wygląda to w Polsce. Najbardziej wykluczeni czują się przedstawiciele pokolenia Z, natomiast najmniej – pokolenie wyżu demograficznego. Z kolei odpowiedzi milenialsów i pokolenia X są bardzo podobne. Ich stopień wykluczenia jest prawie dwa razy mniejszy niż pokolenia Z i prawie dwa razy większy od pokolenia baby boomers.

Choć pokolenie Z i milenialsi to "cyfrowi tubylcy", są oni również najmłodszymi i najmniej doświadczonymi pracownikami, co oznacza, że może im brakować pewności siebie, aby wziąć udział w dyskusji podczas spotkań. Liderzy muszą być świadomi tej specyfiki międzypokoleniowej i skutecznie wykorzystywać rozwiązania technologiczne do tworzenia bardziej inkluzywnych, hybrydowych spotkań. Dzięki temu każdy pracownik może dzielić się swoimi pomysłami i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach w sposób, który najbardziej mu odpowiada.

Korzystanie z wideo podczas spotkań może mieć pozytywny wpływ na karierę zawodową

Kamery włączone czy wyłączone podczas spotkań online? Gdy mowa o profesjonalnym prezentowaniu się w środowisku online opinia pracowników jest jasna: korzystanie z wideo może mieć pozytywny i korzystny wpływ na karierę.

Badanie Jabra wykazało, że 46 proc. ankietowanych pracowników uważa, że korzystanie z wideo ma wpływ na to, jak postrzegają swoich kolegów podczas spotkań. Przyznali oni, że ich współpracownicy korzystający z wideo wydają się bardziej kompetentni, zaangażowani i godni zaufania podczas wideokonferencji niż ci, którzy go nie używają. Jednak pokolenie Z i milenialsi, podobnie jak czują się pomijani na spotkaniach online, czują się również zmuszeni do włączania kamer. Dla porównania w Polsce blisko 47 proc. respondentów uważa, że korzystanie z wideo ma wpływ na to, jak postrzegają oni swoich kolegów podczas spotkań.

