W tegorocznej edycji konkursu Top Woman in Real Estate, plebiscycie wyłaniającym najlepsze specjalistki z branży nieruchomości w Polsce, nagrody przyznano w 13 kategoriach podstawowych oraz 4 kategoriach specjalnych.

Skanska wyróżniona tytułem „Pro-Women Company”

W kategorii „Pro-Women Company” wyróżniono firmę Skanska.

– Nasza firma jest przykładem zróżnicowanego, inkluzywnego i przyjaznego środowiska pracy. To dla nas priorytet, aby każdy czuł się u nas komfortowo i miał zapewnione warunki do rozwoju zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zwracamy baczną uwagę na wyrównanie proporcji płci, ponieważ w naszej branży tradycyjnie przeważają mężczyźni. U nas mamy praktycznie równą dystrybucję kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach w organizacji. Regularnie przeprowadzamy badania satysfakcji pracowników, aby mieć pewność ze nasze działania są dobrze ukierunkowane, sprawdzamy sposób postrzegania środowiska pracy przez kobiety i mężczyzn, ponieważ ta perspektywa może się różnić i to ważne, by być wrażliwym na te różnice - mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, CEO i prezeska spółki biurowej Skanska.