Siłownia, relax room, sala do jogi. Pracownicy Cushman & Wakefield mają nowe biuro

W części przeznaczonej dla pracowników, sale spotkań wyróżniają się elementami wykończenia nawiązującymi do ich nazw związanych z naturą, np. Spring, Summer, Volcano, Hurricane, Forest.

Pracownicy będą mogli korzystać m.in. z „Power Roomu”, czyli mini-siłowni, „Relax Roomu” wyposażonego w fotel do masażu, „Yoga Roomu”, pokoju rodzica z dzieckiem oraz maszyn vedingowych ze zdrową żywnością.

- Po fuzji, przez ostatnie sześć lat pracowaliśmy w dwóch lokalizacjach w Warszawie, dlatego najważniejszym celem zmiany siedziby było dla nas skonsolidowanie biznesu i umożliwienie zespołom, których kompetencje się uzupełniają, efektywniejszej współpracy. Istotne było również to, aby zapewnić naszym pracownikom jak najwyższej jakości, nowoczesne biuro, wspierające budowanie prawdziwej społeczności w oparciu o nasze kluczowe wartości - mówi Krzysztof Misiak, Head of Cushman & Wakefield Poland.

Nowa siedziba Cushman & Wakefield została zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami certyfikatu WELL. Pracownicy będą mogli korzystać m.in. z „Power Roomu”, czyli mini-siłowni, „Relax Roomu” wyposażonego w fotel do masażu, „Yoga Roomu”, pokoju rodzica z dzieckiem oraz maszyn vedingowych ze zdrową żywnością.

Do dyspozycji pracowników będzie także duża kantyna utrzymana w kafeteryjnym klimacie oraz takie udogodnienia jak prysznice czy żelazko. Komfortowe korzystanie z powierzchni biurowej zapewniają nowoczesne stanowiska do pracy indywidualnej, przestrzenie do pracy projektowej z niskimi i wysokimi stołami, wyciszone budki telefoniczne oraz ponad trzydzieści sal spotkań.

Nowa, warszawska siedziba Cushman & Wakefield jest utrzymana w duchu koncepcji Six Feet Office. (Fot. Szymon Polański/Massive Design)

Oryginalny desing

Natomiast w części dedykowanej klientom, design sal inspirowany jest ikonami Warszawy, wybranymi przez pracowników na etapie przygotowywania projektu. Znajdują się tam: Wars, Sawa, Rotunda, Belweder, Victoria oraz Bristol.

Nowa, warszawska siedziba Cushman & Wakefield jest utrzymana w duchu koncepcji Six Feet Office. Zautomatyzowane systemy rezerwacji sal, czujniki ruchu i wskaźniki zajętości pomieszczeń nie tylko ułatwiają znalezienie wolnej przestrzeni, ale też pomagają dbać o bezpieczeństwo pracowników. W biurze zastosowano nowoczesne systemy audio-video oraz rozwiązania technologiczne, pozwalające na prowadzenie spotkań grupowych oraz udostępnianie ich online. Ergonomię stanowiska pracy gwarantują elektryczne biurka pozwalające na dostosowanie wysokości mebli do wzrostu pracownika oraz umożliwiające pracę na stojąco. Każde z nich zostało wyposażone w dwa duże monitory. Oczekiwania pracowników W procesie, który rozpoczął się długo przed przeprowadzką do nowej siedziby, kluczowe znaczenie miał pierwszy etap przygotowań – warsztaty z pracownikami i menedżerami oraz gromadzenie informacji na temat wszystkich procesów biznesowych i potrzeb poszczególnych działów i osób. Zespół zajmujący się strategią miejsca pracy (workplace strategy) zorganizował liczne spotkania z pracownikami, które pozwoliły zdefiniować najważniejsze oczekiwania, zarówno w kwestii designu, jak i potrzeb dotyczących wyposażenia stanowisk pracy (np. biurka z regulacją wysokości). Przeprowadzenie szczegółowych badań, dotyczących użytkowania powierzchni w poprzednich lokalizacjach, dało natomiast konkretną informację na temat rzeczywistego wykorzystania stanowisk pracy, które wynosiło od 59 proc. do 79 proc. Wszystkie podjęte na pierwszym etapie działania pozwoliły na dokładne określenie potrzeb całej organizacji oraz wskazanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi firmy w przyszłości. Zespół zajmujący się strategią miejsca pracy (workplace strategy) zorganizował liczne spotkania z pracownikami, które pozwoliły zdefiniować najważniejsze oczekiwania. (Fot. Szymon Polański/Massive Design) - Ten sam proces, który oferujemy naszym klientom, polegający na zrozumieniu mechanizmów wewnątrz organizacji oraz weryfikacji potrzeb pracowników, był wstępem do prac projektowych nad naszą nową powierzchnią biurową. Menedżerowie i pracownicy wzięli udział w serii warsztatów, dzięki którym mogliśmy zdefiniować ich oczekiwania i wypracować najlepsze rozwiązania, które będą wspierać nasz biznes. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizie stylów pracy, udało nam się zaproponować funkcjonalne i atrakcyjne rozwiązania, które stanowiły wytyczne dla całego zespołu projektowego - mówi Aleksander Szybilski, associate, workplace strategy, Cushman & Wakefield.