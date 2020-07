Sabre stawia na pracę zdalną. Wprowadza strategię “work from anywhere”

Choć obostrzenia związane z pandemią COVID-19 już w bardzo dużym stopniu zostały poluzowane, nie wszystkim firmom spieszy się do powrotu do biur. Z jednej strony dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i nie narażać ich choćby na konieczność przebywania w większych skupiskach. Z drugiej zaś strony, wypracowany w ostatnich miesiącach model pracy zdalnej okazał się tak efektywny, że powrót do przestrzeni biurowych można odłożyć w czasie.

Już teraz niektóre duże przedsiębiorstwa zapowiadają, że praca zdalna w ich organizacjach obowiązywać będzie co najmniej do końca 2020 roku.

Trend jest szczególnie widoczny w branży IT. Firma Citrix przeprowadziła wśród menedżerów odpowiedzialnych za IT badanie dotyczące zmiany związanej z pandemią koronawirusa. Okazało się, że aż 62 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT zadeklarowało, że poważnie rozważa zmniejszenie infrastruktury fizycznej i zwiększenie wykorzystania cloud computingu. 42 proc. z nich rozważa wprowadzenie chmurowej przestrzeni roboczej, umożliwiającej sprawniejszą współpracę między pracownikami i zespołami. A 44 proc. poszukuje odpowiednich usług w chmurze publicznej, by ułatwić pracownikom długotrwałą pracę zdalną.

Menedżerowie nie mają też wątpliwości (aż trzy czwarte przebadanych), że większość pracowników niechętnie powróci do pracy do biura w pełnym wymiarze etatu. Aż 71 proc. badanych stwierdziło, że wprowadzone – zawczasu lub naprędce – rozwiązania chmurowe umożliwiają współpracę w tak samo skutecznym stopniu, jak praca w biurze.

- Nie ma już wątpliwości, że firmy muszą zabezpieczyć możliwość pracy zdalnej. I to nie tylko jako dodatkowe rozwiązanie, funkcjonujące w modelu naprzemiennym z pracą w biurze. Pandemia COVID-19 pokazała, że organizacje muszą być przygotowane na konieczność długotrwałej pracy zdalnej, co wzmacnia potrzebę przechowywania i przetwarzania coraz większej ilości danych w chmurze - z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego należy się spodziewać dalszych inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania usprawniające pracę spoza biura - mówi Andrzej Stella-Sawicki, wiceprezes i dyrektor operacyjny z CloudFerro.

“Work from anywhere”

Ten kierunek zmian akceptuje też Sabre Polska. Praca zdalna w czasach pandemii nie była taka, jak zawsze, ponieważ w ostatnich miesiącach pracownicy często musieli łączyć obowiązki zawodowe z domowymi. Niemniej pracodawcy przekonali się, że brak codziennych spotkań w biurze nie jest przeszkodą do efektywnego wykonywania zadań, a co więcej - taki model niesie za sobą oszczędności związane z najmem powierzchni biurowej czy opłatą za media.

- W firmach gdzie praca zdalna została wprowadzona w związku z pandemią, mogło się zmienić się podejście do takiego sposobu pracy. To bardzo praktyczne i oszczędne rozwiązanie. W Sabre praca zdalna jest wieloletnim standardem. Przed pandemią pracowaliśmy zdalnie do ośmiu dni w miesiącu, mamy zatem narzędzia i dobre praktyki, które pozwalają nam efektywnie współpracować. W wielu kluczowych dla klientów projektach wydajność wręcz wzrosła - zauważa Karolina Milbrandt, menedżer działu rekrutacji z Sabre Polska.

Sabre ogłosiło już wdrożenie strategii “work from anywhere”, która docelowo pozwoli zatrudnionym na jeszcze większą elastyczność w godzeniu pracy z życiem prywatnym. Takie działanie oznacza, że firmy idą nawet krok dalej i przechodzą od tzw. home office do telepracy.

W rozumieniu prawa to praca stale poza zakładem pracy, do której wystarcza zazwyczaj jedynie dostęp do Internetu. Model, w którym pracodawca najczęściej nie ingeruje, z jakiego miejsca wykonywane są obowiązki. Jeśli w kolejnych miesiącach firmy utwierdzą się w przekonaniu, że powrót do biura niesie z sobą więcej ryzyka niż korzyści, telepraca będzie stawać się normalnością.

Kluczowym wyzwaniem dla menedżerów w okresie pracy zdalnej pozostaje utrzymanie wysokiego zaangażowania i efektywności w zespołach.

- To dla nas naturalne i nie wymaga podejmowania wielu nowych działań, co wynika głównie z dwóch elementów. Pierwszy i najważniejszy to globalny charakter firmy, a co za tym idzie - szeroka wiedza, praktyki i narzędzia. Kolejny to wypracowane „best practices” i doświadczenie naszych liderów z pracą z domu, która była wprowadzona już wiele lat temu w naszej firmie jako innowacyjne i elastyczne rozwiązanie na rynku pracy. Kluczowa jest tu komunikacja na wielu poziomach, która pozwala właśnie na utrzymanie wysokiego zaangażowania i efektywności - mówi Anna Stach, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Sabre Polska.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Trzeba zaznaczyć, że w polskim prawodawstwie nie istnieje pojęcie pracy zdalnej. W Kodeksie pracy znajdziemy wyłącznie zapisy mówiące o telepracy. Ta, mówiąc w skrócie, polega ona na regularnym wykonywaniu zadań poza siedzibą firmy z wykorzystaniem komputera (nowych technologii). Dla pracodawcy oznacza zaś wiele czynności, jakie ten musi wykonać, by zapewnić bezpieczne miejsce pracy pracownikowi. Natomiast pojęcie "pracy zdalnej", coraz powszechniej stosowane od telepracy, różni się głównie tym, że pracować zdalnie można od czasu do czasu.

- Kwestia tak zwanego "home office" nie jest uregulowana w przepisach polskiego prawa. Ono nie nadąża za zmianami zachodzącymi w realnym świecie - w efekcie mamy lukę prawną - w rozmowie z PulsHR.pl mówiła Małgorzata Kochańska, doradca prezesa SEKA, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Możliwe, że te braki uda się zlikwidować przy okazji pandemii. - Uważam - i zaproponowałem to już premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i wicepremier Jadwidze Emilewicz - że praca zdalna powinna pozostać w naszym systemie prawnym, powinna zostać wpisana do Kodeksu pracy jako jedna z form pracy, która może być wykonywana za wspólną zgodą pracownika i pracodawcy - bez zbędnych okowów biurokratycznych, nadmiernej kontroli - w tak prosty sposób, jak to jest w tej chwili uregulowane - mówił na jednym ze spotkań z wyborcami ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda.