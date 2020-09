Rzeczywistość stwarza potrzeby. Spotkanie z psychologiem częścią medycyny pracy

Skoro zaczynamy pracować nad systemem opieki psychologicznej i nawet pracodawcy widzą, że problem narasta, to włączmy tę opiekę do obowiązkowych świadczeń z medycyny pracy - mówi Xenia Kruszewska, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

W swoim apelu Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że ochrona zdrowia psychicznego przechodzi głęboki kryzys. Aby z niego wyjść, niezbędne są pilne rozwiązania systemowe, które pozwolą zapewnić równy dostęp do efektywnego leczenia - zwłaszcza że należy się spodziewać nowych problemów, wywołanych przez izolację i stres związany z pandemią.

Zalecenia Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Zdrowia Psychicznego obejmują rozwój wsparcia terapeutycznego i społecznego w środowisku. Pomóc mają „asystenci zdrowienia” – osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które mogą wspierać innych. Komisja przypomina, że izolacja szpitalna powinna być ostatecznością, realizowaną jak najkrócej i na jak najmniejszym oddziale szpitalnym.

- Tymczasem sytuacja robi się dramatyczna. Według naszych statystyk liczba wizyt psychiatrycznych i psychologicznych od początku pandemii wzrosła aż 2,5-krotnie! W dodatku najbardziej narażone na problemy są osoby młode, do 39. roku życia, które rezerwują 45 proc. wizyt. - mówi Xenia Kruszewska, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia. - Skoro zatem zaczynamy pracować nad systemem opieki psychologiczne (nawet pracodawcy widzą, że problem narasta), to włączmy tę opiekę do obowiązkowych świadczeń z medycyny pracy .

Jak dodaje, medycyna pracy często traktowana jest wyłącznie jako obowiązek, który nie ma znaczącego przełożenia na codzienną działalność firmy. Tymczasem dobrze skonstruowana ochrona zdrowotna może być nieocenionym wsparciem dla przedsiębiorstwa, szansą na przyrost jego efektywności.

W świetle przepisów każdy pracodawca zobowiązany jest do organizowania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników. - Według mnie warto rozszerzyć tę listę o obowiązkowe badania psychologiczne. To niezwykle istotne - ze względu na różne potrzeby medyczne pokoleń obecnych teraz na rynku pracy. Analizując ofertę ubezpieczyciela, należy zatem odpowiednio dobrać proponowane programy profilaktyczne uwzględniające np. problemy neurologiczne, z którymi borykają się millenialsi. Dopiero taka „celowana” medycyna pracy stanowi realną, namacalną pomoc - dodaje Xenia Kruszewska.

Ochrona zdrowia psychicznego pracowników staje się istotna w oczach pracodawców, którzy zdają sobie sprawę, jak ważnym elementem naszego samopoczucia oraz pracy firmy jest równowaga psychiczna zatrudnionych.

W końcu depresja ma wpływ nie tylko na życie prywatne, ale też i zawodowe. Przemęczenie wynikające z zaburzeń snu, spadek koncentracji i szybkości reakcji, rozdrażnienie i brak motywacji – oto skutki nieleczonej depresji, a jednocześnie powody braku produktywności pracownika. Zwiększają one ryzyko wypadków, przez co stanowią też bezpośrednie zagrożenie fizyczne.

Z tego względu pracodawcy, prócz zapewnienia dostępu do odpowiednich specjalistów, powinni też dbać o regularne informowanie pracowników o możliwościach otrzymania pomocy i zachęcać do korzystania z niej w razie potrzeby. Tym bardziej, że wszelkie rodzaju zaburzenia psychiczne przestają być powoli tematem tabu – coraz więcej osób chce szukać pomocy, szczególnie w tak wyjątkowej sytuacji, jak obecnie.

Z takich działań płyną same korzyści - zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Na szczęście ci ostatni to rozumieją – zamiast rezygnować z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, na co zanosiło się na początku pandemii, starają się jedynie modyfikować ich zakres.

Jedną z firm, która już zaczęła działać w tej mierze jest Lidl Polska. W czasie pandemii firma uruchomiła Program Wsparcia Pracowników. W jego ramach będą mogli liczyć na bezpłatną oraz anonimową pomoc prawników, psychologów i doradców finansowych. Porady udzielane są codziennie, przez całą dobę.

- Lidl Polska to ponad 20 tys. pracowników, którzy stanowią zgrany zespół i każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swą pracę. To społeczność, o którą jako firma dbamy i na której nam zależy. Największą wartością naszej firmy są właśnie ludzie, którzy ją tworzą, dlatego chcemy ich wspierać na wszystkich polach. Wiemy też, że problemy dnia codziennego mogą wpływać na samopoczucie. Dlatego niezależnie od sytuacji nasi pracownicy mogą liczyć na pomoc w kwestiach, które wykraczają poza sprawy służbowe - mówi Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych w Lidl Polska.

Stan ducha ważny tak samo, jak poziom cukru i ciśnienie

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med jeszcze przed pandemią mówiła o tym, że coraz więcej pracodawców zaczęło zauważać konieczność zadbania o strefę psyche swoich pracowników. Jej zdaniem po prostu pracodawcy zaczęli uzmysławiać sobie, jak duże znaczenie dla sprawnego działania firmy ma zdrowie psychiczne pracowników.

- Pracodawcy coraz częściej pamiętają, że zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników jest bardzo istotne. Mamy coraz więcej próśb i sygnałów, by zadbać o tę strefę pracowników - przyznaje prezes Lux Med. Podkreśla też, że obecnie na liście chorób cywilizacyjnych znajdziemy nie tylko cukrzycę czy otyłość, ale również stres czy depresję. One również wpływają na to, jak funkcjonuje człowiek.

- Pracodawcy przyznają, że ich pracownicy nie wiedzą, jak sobie radzić z tego typu problemami - jest to dla nich temat trudny i wstydliwy - przyznaje Rulkiewicz. - Dlatego zaczęliśmy im pomagać.

Praca w ciągłym stresie, niestety to standard

To ważne, gdyż wyniki opublikowanego na początku 2020 roku "Badania organizacji i rozkładu czasu pracy" przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny pokazały, że ponad 6,2 mln polskich pracowników bardzo często lub często wykonuje swoją pracę z poczuciem presji czasu. Kolejne ponad 7,5 mln ma z tym zjawiskiem styczność nieregularnie. Jedynie 16,5 proc. pracowników (ok. 2,7 mln) podkreśla, że jest wolnych od tego typu stresogennych sytuacji.

Statystyki ukazują, że presja czasu jest coraz bardziej stresogenna. W 2015 r. badanie GUS wskazywało, że na 15,97 mln pracujących w tej grupie znajdowało się ponad 5 mln pracowników.

Jak podkreślają specjaliści, do najczęstszych chorób spowodowanych nadmiernym stresem zaliczamy m.in. problemy kardiologiczne (nadciśnienie, miażdżyca). Rocznie notowanych jest w Polsce ok. 73 tys. zawałów serca. Częstość zawałów występujących przed 45. rokiem życia szacuje się na 10 proc. wszystkich przypadków. Zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, lecz obserwuje się też tendencję do wzrostu liczby zawałów u młodych kobiet (teraz: ok. 20 proc. pacjentów z zawałem serca przed 55. rokiem życia).