Ruszyły szczepienia w Grupie Górażdże

Grupa Górażdże, producent cementu i betonu towarowego rozpoczął akcję szczepienia pracowników, członków ich rodzin oraz podwykonawców. W sumie zaszczepionych zostanie około 700 osób - pracowników, członków ich rodzin i podwykonawców, z czego większość stanowić będą osoby zatrudnione w Grupie Górażdże.

Chętni nie mają obowiązku rejestracji w systemie e-pacjent, a wyręczają ich w tym pracownicy szpitala – osobom, które zdecydowały się na szczepienie w zakładzie pracy zostanie zmieniona data szczepienia w systemie.

– Dzięki ogromnemu zainteresowaniu, jeszcze przed wakacjami duża część zespołu, wraz z rodzinami, otrzyma obie dawki szczepionki. To daje duże nadzieje na szybki powrót do normalności, za którą wszyscy tęsknimy. Zdrowie pozostaje bezsprzecznie najważniejsze, ale nie możemy zapominać o wymiarze społecznym i potrzebie wzajemnej integracji wszystkich pracowników – mówi Jacek Połącarz, dyrektor personalny i członek zarządu Grupy Górażdże.

Sabina Krubnik, koordynatorka akcji szczepień w Grupie Górażdże przyznaje, że skoordynowanie akcji na taką skalę nie było prostym wyzwaniem.

Cała akcja jest realizowana z wykorzystaniem szczepionki firmy Pfizer, podawanej przez specjalistów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Ze względu na bardzo dużą liczbę chętnych, proces został podzielony na dwa terminy (12 i 19 maja), z których pracownicy mogli wybierać najbardziej dogodny dla siebie dzień i godzinę.

Narodowy Program Szczepień w zakładach pracy ruszył 4 maja. Dostępny jest dla pojedynczych pracodawców, grup pracodawców (w ramach grupy można zgłosić np. podwykonawców lub firmy z jednej strefy przemysłowej), samorządów zawodowych lub stowarzyszeń branżowych i szkół wyższych (pracownicy i studenci powyżej 18. roku życia). Chęć udziału zgłasza się poprzez formularz dostępny na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jarosław Gowin podczas konferencji pod koniec kwietnia podkreślał, że program szczepień w firmach to element wspierający odbudowę gospodarki po pandemii.

- Weszliśmy w kluczową fazę walki z pandemią. Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, by szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę. To wielkie wyzwanie logistyczne. Dlatego rząd zaprosił do współpracy najpierw samorządy, teraz zwracamy się z apelem o współpracę do środowiska przedsiębiorców - powiedział wicepremier.