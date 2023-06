Rusza kolejna edycja konkursu "Lidl Fair Pay"

- Pomimo rozwoju kultury równościowej, kobiety nadal są dyskryminowane w wielu dziedzinach życia. Nierówność płci widoczna jest szczególnie dobrze w obszarze wynagrodzeń, w którym obserwujemy nieuzasadnioną dysproporcję płac. Wszelkie inicjatywy w zakresie wyrównania wynagrodzeń powinny motywować biznes do zmiany tych standardów. Konkurs „Lidl Fair Pay” to ważna i potrzebna inicjatywa, promująca postawę równego traktowania i doceniania pracowników – mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

- W 2019 roku, aby zwrócić większą uwagę na problem równości płac w Polsce, stworzyliśmy nagrodę honorową „Lidl Fair Pay”. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które – tak samo jak my – sprawiedliwie traktują pracowników oraz wspierają stosowanie jednakowej polityki płacowej. Wierzymy, że dzięki naszym partnerom oraz firmom, które w ramach konkursu chętnie dzielą się swoimi inicjatywami, wspieramy rozwój rynku i zmieniamy go na lepsze – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR w Lidl Polska.

Zgłoszenia do 5. edycji konkursu przyjmowane są od 22 maja do 15 czerwca 2023 roku. Honorowi zwycięzcy zostaną ogłoszeni 3 października podczas V Kolacji CEO & Board Directors Dinner.

