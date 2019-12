Rozmowy twarzą w twarz to fundament biznesu. Bez nich pracodawcy nie zbudują zaangażowania

Z sondażu firmy HR Global Group wynika, że już 68 proc. Polaków częściej „rozmawia” ze swoimi współpracownikami w pracy przez aplikacje i komunikatory. Choć w pracy nie brakuje okazji do przeprowadzania rozmów twarzą w twarz, to jednak pracownicy preferują model elektroniczny. Jedynie 32 proc. ankietowanych uznało, że woli tradycyjną rozmowę.

Szybkość i wygodna to najczęściej wskazywany powód, dla którego pracujący Polacy wolą e-rozmowę od rozmowy (66 proc.). Nieco mniej odpowiedziało, że ze względu na możliwość robienia jednocześnie innych rzeczy (63 proc.). Dla 49 proc. kluczowe jest to, że może rozmawiać w jednym czasie z kilkoma współpracownikami. Co ciekawe, aż 27 proc. nie potrafi jednak ocenić, dlaczego preferuje e-rozmowę od tradycyjnej rozmowy. Z kolei 14 proc. uznało, że jest to wypadkowa zakazu rozmawiania w pracy.

- Komunikacja coraz częściej przenosi się do świata online, zwłaszcza ta bieżąca i operacyjna, która dotyczy kwestii związanych z realizacją zadań i projektów. Jej popularność w sferze biznesowej nie jest efektem zachłyśnięcia się nowoczesną technologią. W wielu przypadkach to pragmatyczne rozwiązanie. Coraz więcej firm funkcjonuje w rozproszonej, a nie tradycyjnej, hierarchicznej strukturze. W przypadku międzynarodowych spółek komunikacja twarzą w twarz jest bardzo utrudniona. Ponadto klienci i kontrahenci rozproszeni są po całym kraju, jeśli nie po całym świecie – mówi Agnieszka Jagiełka, partner w Lee Hecht Harrison DBM Polska.

W podobnym tonie wypowiada się Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. Jej zdaniem komunikacja bezpośrednia, w porównaniu do materiałów drukowanych czy narzędzi elektronicznych, jest najbardziej efektywnym narzędziem, jednak nie zawsze możemy sobie na nią pozwolić. Problem najczęściej pojawia się w dużych firmach o rozproszonych strukturach.

- Pokusa przeniesienia coraz większej części komunikacji do świata online jest jednak bardzo duża. Zwłaszcza że do dyspozycji mamy mnóstwo narzędzi, które coraz skuteczniej zastępują rozmowę twarzą w twarz. Najnowsze programy i aplikacje służące do komunikacji pozwalają nie tylko słyszeć, ale również widzieć i w czasie rzeczywistym wymieniać się dokumentami bądź prezentowanymi treściami. I choć nie ma nic złego w wykorzystaniu rozwiązań technicznych do wymiany informacji, to nieco niepokojące jest, że proste serwisy, których celem miało być usprawnienie komunikacji, obecnie coraz częściej ograniczają lub całkowicie zastępują komunikację bezpośrednią. Tymczasem umiejętność skutecznej komunikacji i budowania relacji są kluczowymi kompetencjami, których pracodawcy poszukują u swoich kandydatów – komentuje Kolenda.

Rekrutacja online

Komunikacja przenosi się do sieci również w przypadku rekrutacji. Jak zauważa Agnieszka Kolenda, preferencje kandydatów są bardzo zróżnicowane. Część osób chce spotkać się twarzą w twarz z rekruterem, ponieważ pozwala im to na całościową analizę komunikatów – werbalnych i pozawerbalnych. Na tej podstawie zdaniem wielu można dokładniej ocenić intencje drugiej osoby, a także łatwiej zadać potencjalne pytania lub przedstawić swoje obawy i potrzeby. Jednocześnie istnieje druga grupa – zwolenników rozmów rekrutacyjnych prowadzonych zdalnie, np. za pośrednictwem Skype. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które mieszkają w innym mieście lub których napięty grafik uniemożliwia znalezienie czasu na wizytę w siedzibie potencjalnego pracodawcy.

- Warto jednak podkreślić, że nie bez przyczyny rekrutacje odbywają się przez Skype, ale nie stosuje się w tym celu czatu czy telefonu. Wideo rozmowy rekrutacyjne dostarczają namiastki tradycyjnego spotkania, bowiem dzięki m.in. widocznej mimice współrozmówców oraz tonie głosu, możliwa jest ocena ich reakcji i intencji. Na tego typu rozwiązania najbardziej otwarci pozostają kandydaci reprezentujący najmłodsze pokolenia pracowników, którzy niemalże od dziecka korzystają z internetowych narzędzi komunikacyjnych – wyjaśnia ekspert Hays Poland.

- Warto podkreślić, że o ile pierwsze spotkanie z rekruterem może się odbyć zdalnie, przy pomocy komunikatorów, to bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, gdy kandydat decyduje się na podjęcie zatrudnienia w danej firmie bez wcześniejszego spotkania twarzą w twarz np. z przyszłym przełożonym. Ta sama zasada dotyczy pracodawców, którzy od kandydatów coraz częściej oczekują rozwiniętych kompetencji miękkich, w tym komunikacyjnych. Rozmowa w cztery oczy pozwala uchwycić elementy osobowości oraz sposobu bycia kandydata, których nie słychać przez telefon – dodaje.

Agnieszka Jagiełka podkreśla z kolei, że rozproszona struktura firmy może utrudniać organizację rozmów kwalifikacyjnych z menedżerami. Zdarza się, że szef danego działu pracuje w innym kraju.

- Dodatkowo, w niektórych firmach działy HR są scentralizowane w jednym kraju. Znam firmę z branży FMCG, w której zespół zajmujący się rekrutacją w całej Europie znajduje się w Anglii. W takiej sytuacji siłą rzeczy rozmowa z kandydatami twarzą w twarz jest niemożliwa. Często też jest to dużo łatwiejsze i szybsze rozwiązanie, zwłaszcza w dobie dość wysokiej rotacji na rynku pracy – tłumaczy Jagiełka.

Rozmowa twarzą w twarz

Spotkania „twarzą w twarz" są niezmiernie ważne w życiu zawodowym, ponieważ są czynnikiem budującym fundamenty każdego biznesu. Dlatego też są najlepszą drogą do zacieśnienia więzi między współpracownikami, co jednocześnie usprawnia i przyspiesza wykonywanie obowiązków zawodowych.

- Nie dziwi zatem fakt, że wielu pracodawców ma obawy przed całkowitym przeniesieniem komunikacji do środowiska internetowego i wprowadzaniem pracy zdalnej na szeroką skalę – wskazuje Agnieszka Kolenda.

Potwierdza to Agnieszka Jagiełka. Jej zdaniem rozmowy twarzą w twarz z innymi pracownikami są bardzo istotne, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie nie tylko szybciej i efektywniej pracować, ale także zbudować więzi międzyludzkie, oparte na poszanowaniu, życzliwości i lojalności.

- Firmy wydają mnóstwo pieniędzy na badania zaangażowania w firmie. Prawda jest jednak taka, że trudno zbudować zaangażowanie w organizacji, w której ludzie się nie znają i brakuje społecznych relacji – komentuje Agnieszka Jagiełka.

O czym warto rozmawiać z pracownikami twarzą w twarz? W bezpośredniej rozmowie warto podejmować trudne tematy, niosące ze sobą duży ładunek emocji, w których bardzo wiele zależy od kontaktu z drugą osobą. W tych sytuacjach istotne są wszystkie elementy rozmowy, nie tylko te werbalne.

- Przykładowo jeśli szef chce przekazać negatywną informację zwrotną, np. omówić niezadowalające wyniki pracy czy nieodpowiednie zachowanie, powinien umówić się z pracownikiem na spotkanie jeden na jeden. Również wszystkie kwestie związane z mobbingiem wymagają bezpośredniego kontaktu. Oczywiście procedury zgłoszenia są bardzo często przeprowadzane online, jednak indywidualne zaopiekowanie się osobą poszkodowaną musi uwzględniać kontakt osobisty – wyjaśnia Agnieszka Jagiełka.

- Spotkanie twarzą w twarz jest jednak dobrą praktyką również w procesie oceny pracownika, przekazywania informacji zwrotnej oraz dyskusji o osiągnięciach. Bezpośrednia komunikacja jest też ważna w momentach przekazywania uznania – pochwały, podziękowania, docenienia – dodaje Agnieszka Kolenda.

Kolejny temat wymagający bezpośredniego kontaktu to zwolnienia. W badaniu Lee Hecht Harrison DBM Polska dotyczącym praktyk rozstaniowych pracownicy bardzo mocno podkreślili, jak ważny dla nich jest sposób przekazania informacji o zwolnieniu.

- Jeśli przełożony nie bierze udziału w rozmowie, to dla pracownika jest to przejaw braku szacunku i tchórzostwa. Zdaniem respondentów to lekceważące zachowanie, świadczące o braku poszanowania godności drugiego człowieka – dodaje Jagiełka.

Problemy komunikacyjne młodych

Powszechna obecność technologii jest wyzwaniem dzisiejszych czasów. Wiele młodych osób, wychowanych na smartfonach, ma ogromne kłopoty w relacji jeden na jeden. Młodzież nie umie ze sobą rozmawiać.

- Widok siedzących obok siebie nastolatków, którzy piszą do siebie SMS-y, jest coraz bardziej powszechny. Niewykluczone więc, że wkrótce będziemy musieli zmierzyć się z deficytem odwagi w bezpośrednich kontaktach z innymi ludźmi. W sytuacji gdy młodzi będą musieli skonfrontować się z innymi, mogą uciekać w wirtualny świat. Łatwiej jest napisać swoje zdanie czy wyrazić niezadowolenie na firmowym komunikatorze – ocenia Agnieszka Jagiełka.