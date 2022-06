RocketJobs.pl ruszył z akcją "Misja: Rowerem do pracy"

KDS

• 30 cze 2022 15:00





Portal pracy RocketJobs.pl rozpoczął wakacyjną akcję Misja:Rowerem do pracy! W taki sposób firma chce propagować dojazd do pracy rowerem. W Warszawie, gdzie zorganizowano kampanię, dostępne są trasy rowerowe o długości aż 715 km (fot. RocketJobs.pl)

REKLAMA

Główną osią wakacyjnej akcji jest kampania reklamowa na warszawskich rowerach miejskich, którą będzie można oglądać do września. W ten sposób firma chce zachęcać pracowników do dojazdów do biur rowerem jako bardziej ekologicznym, zdrowszym i oszczędniejszym środkiem transportu.

Inicjatywę zainaugurował przejazd kosmicznej załogi RocketJobs na warszawskich Bulwarach Wiślanych z udziałem ambasadora wydarzenia, znanego influencera Rafała Masnego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Firma przypomina, że w Warszawie, gdzie zorganizowano kampanię dostępne są trasy rowerowe o długości aż 715 km. Stanowi to niemal 30 proc. wszystkich dróg publicznych.

fot. RocketJobs.pl

Firma rekrutacyjna poddaje też konkretne zalety jazdy na rowerze. To aktywność fizyczna wykonana już w drodze do pracy, oszczędność czasu i pieniędzy, ochrona środowiska i poprawa swojego zdrowia i kondycji.

Inicjatywę zainaugurował przejazd kosmicznej załogi RocketJobs na warszawskich Bulwarach Wiślanych z udziałem ambasadora wydarzenia Rafała Masnego. Partnerami akcji są Nextbike Polska i pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Firma przygotowała również szereg nagród. By je wygrać, należy wrzucić zdjęcia z jazdy rowerem do pracy na swój Instagram z oznaczeniem konta @RocketJobsPolska. Konkurs trwa przez całe wakacje, a pierwsza tura laureatów zostanie ogłoszona z końcem lipca.

Do pracy rowerem chętnie jeżdżą m.in. pracownicy sopockiej firmy Blue Media, co więcej, firma wypłaca im premię za każdy przejechany kilometr. Także gdańska grupa GPEC uruchomiła dla swoich pracowników wypożyczalnie rowerów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Słowa kluczowe RocketJobs Więcej