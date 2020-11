Restauracje proponują nowy benefit. Tak chcą ratować się przed skutkami pandemii

Branża gastronomiczna wpadła na pomysł, jak ratować się w trudnym czasie. Chodzi o bony na posiłki. Ofertę kieruje do pracodawców, którzy szukają dostępnych na rynku pracowniczych benefitów.

Wizyta w restauracji jako benefit dla pracownika? Jest taki pomysł. (Fot. materiały prasowe)

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na listę benefitów pracowniczych.

Ograniczony dostęp do niektórych produktów i usług oraz zmieniające się potrzeby pracowników okazały się sprawdzianem dla systemów motywacyjnych.

Na rynku właśnie pojawił się kolejny pomysł, który nie tylko ma wesprzeć budżety pracowników, ale również pomóc dotkniętej obostrzeniami branży. Mowa o bonach do restauracji.

Co najmniej do 28 grudnia cała gastronomia może działać w okrojonym systemie, czyli wyłącznie na wynos lub na dowóz. Dla przedsiębiorców, dla których lokale gastronomiczne są jedynym źródłem dochody, oznacza to spore kłopoty. By ratować się z opresji, pojawił się nowy pomysł na pracowniczy benefit. Bon do restauracji.

- W restauracjach Sphinx i Chłopskie Jadło bardzo często były organizowane firmowe wigilie i inne spotkania okołoświąteczne. W tym roku niestety tej możliwości nie ma i firmy często wybierają spotkania integracyjne online, a świąteczne upominki dla pracowników przesyłają kurierem lub elektronicznie. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszą się przy tym bony podarunkowe, dlatego i my dostosowaliśmy naszą ofertę do zmieniających się preferencji. Bony do restauracji mogą być zresztą pomysłem na upominek nie tylko dla pracowników, ale i partnerów czy kontrahentów. Obdarowane osoby będą mogły z nich skorzystać przez cały 2021 rok, wybierając na wizytę w restauracji najdogodniejszy dla siebie termin - mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sphinx Polska.

Bony do restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło mają nominały: 25 zł, 50 zł i 100 zł. Mogą mieć formę elektroniczną lub papierową.

To kolejny pomysł na nowy "żywieniowy" benefit dla pracowników, który pojawił się w ostatnim czasie. W październiku pracodawcy zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaproponowali, by rząd zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na posiłek finansowany przez pracodawcę. Kwota ta miałaby być zwolniona z PIT i ZUS.

- Prawne umocowanie żywieniowych przedpłaconych kart i bonów jako sposobu realizacji świadczeń celowych w zakresie posiłku dla pracowników jest bardzo potrzebne. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę, za pośrednictwem kart i kuponów żywieniowych, wpłynie pozytywnie na ich zdrowe, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przyniesie dodatkowe wpływy. Takie działanie zabezpieczy także wydatkowanie środków finansowych jedynie na terenie Polski. Bon 500 + na posiłki powinien być wolny od PIT i ZUS - podkreślał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Warto przypomnieć, że benefity w Polsce otrzymywało w 2019 roku około 9,5 miliona pracowników, a łączna wartość świadczeń sięgnęła ponad 14 mld zł. Wiosenny lockdown oraz obowiązujące do tej pory obostrzenia sanitarne wpłynęły na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Dziś w firmach nie ma wspólnych śniadań, owocowych czy kawowych dni, zupełnie inną formę przybrały też imprezy integracyjne.

