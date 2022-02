Rekrutacja w praktyce, czyli jak skutecznie rozkochać w sobie pracownika

IT to jedna z branż, która rośnie w błyskawicznym tempie. Dlatego świat rekruterów ją reprezentujących często zachodzi w głowę, jak prześcignąć konkurencyjne oferty pracy i zjednać sobie wartościowych kandydatów. Czego potrzeba, by rozkochać w sobie pracownika na tyle, by stworzył "trwały związek" z pracodawcą?

Możemy się śmiać, że HR w branży IT oznacza „humor i rozrywkę”. W końcu to HR-owcy „fundują” kandydatom i pracownikom, którzy uchodzą za jednym z najbardziej rozpieszczonych, coraz więcej „uciech i radości” w postaci kolejnych benefitów zapewniających utrzymanie stałego poziomu zadowolenia.

Powstają nowe stanowiska – jak chief happiness officer – specjalizujące się w pielęgnowaniu pozytywnych emocji pracowników. Jednak kiedy spojrzymy na wyniki badań, żarty z HR nie są uzasadnione. Pracownicy z branży IT mają jasno sprecyzowane oczekiwania.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wynika z raportu No Fluff Jobs „Przyszłość HR ma kolor transparentny”, na zadowolenie polskich specjalistów IT z obecnego miejsca pracy wpływają przede wszystkim dobra atmosfera w firmie, zachowanie work life balance oraz poczucie bezpieczeństwa.

Na uwagę zasługuje szczególnie drugi punkt. Pracownicy czasów postpandemicznych oczekują od organizacji elastycznego podejścia do zarządzania własną pracą. Powszechny już „home office” sprawił, że przestaliśmy organizować sprawy prywatne pod dyktando życia zawodowego.

Jak wskazują eksperci z firmy technologicznej Escola, nie jesteśmy w stanie zautomatyzować ludzkich potrzeb, motywacji, doświadczeń, włożyć ich do jednego worka i obmyślić rozwiązanie odpowiadające wszystkim. Możemy jednak wyodrębnić listę uniwersalnych oczekiwań, która w jakiejś mierze dotyczy ogółu pracowników.

Na jej szczycie znajdziemy uczciwą, szczerą i transparentną komunikację. Już na etapie publikowania oferty pracy. Co to oznacza? Szczegółowe informacje na temat danego stanowiska – widełki wynagrodzenia, zakres wykonywanych obowiązków, wykorzystywane technologie, sprzęt czy specyfika projektu. A następnie odpowiednio przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której rekruter nie wymiguje się od udzielenia odpowiedzi i daje kandydatowi przestrzeń do zadawania pytań.

- Jako prezes software house-u, zatrudniającego już blisko 100 osób, wiem, że rekrutacja to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Nasze być albo nie być. Rozmowa techniczna nie jest egzaminem, ma być rozmową. Na podstawie rozmowy rysowałem zawsze mapę drogową do rozwoju w Escoli. To najważniejszy aspekt rozwoju dla kandydata - tak o znaczeniu dobrze przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej mówi dr. Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola.

Dodaje, że takie podejście to świetny początek, by utrzymać zdrową relację z przełożonym oraz zespołem, a także stworzyć środowisko do spokojnej realizacji zadań. To z kolei minimalizuje ryzyko wypalenia zawodowego i zwiększa retencję w firmie. A nawet jeśli ktoś postanowi odejść z pracy, to możemy mieć pewność, że powodem nie będzie zniechęcenie i złe nastawienie, a opuszczający nas pracownik zostanie naszym ambasadorem.