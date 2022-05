Rekordowa XIV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wysoka frekwencja uczestników, rekordowy ekwiwalent publikacji i historycznie najwyższa ocena satysfakcji – plasują XIV Europejski Kongres Gospodarczy w czołówce największych biznesowych eventów w Europie Centralnej. 14. edycja spotkania była również najbardziej zaawansowana pod względem technologicznym, konsekwentnie realizowane rozwiązania streamingowe zwiększyły zasięgi wydarzenia.

Kongresowe dyskusje transmitowane były na stronie internetowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w portalach Grupy PTWP i w portalach patronów medialnych (fot. PTWP)

Niewątpliwą wartością organizowanego przez nas już od czternastu lat Kongresu jest to, że podnoszone w czasie debat i rozmów kuluarowych tematy wybrzmiewają jeszcze długo po imprezie, a wiele omawianych projektów przyjmuje realne kształty – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Kierunek tegorocznym debatom nadały wojna w Ukrainie i jej gospodarcze, polityczne i społeczne konsekwencje. Podczas Kongresu przedstawiciele polityki, biznesu i nauki omawiali najbardziej aktualne tematy, a sygnały, że uczestnicy wyjeżdżają z Katowic z poczuciem sprawczości, świadczą o tym, że to wydarzenie, zwłaszcza w tak trudnym momencie, przybrało szczególną misję. Niewątpliwą wartością organizowanego przez nas już od czternastu lat Kongresu jest to, że podnoszone w czasie debat i rozmów kuluarowych tematy wybrzmiewają jeszcze długo po imprezie, a wiele omawianych projektów przyjmuje realne kształty – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Tym, co dodatkowo wzbogaciło tegoroczną odsłonę i zadecydowało o tak pozytywnym odbiorze, była wyjątkowa atmosfera powrotu do popandemicznej normalności i dużej satysfakcji z możliwości spotkań tutaj na miejscu, w Katowicach, w historycznym dla Europy i świata, pełnym wyzwań momencie – dodaje.

15 tys. uczestników, w tym 9 tys. stacjonarnych i 6 tys. śledzących dyskusje online, ponad 550. przedstawicieli mediów, 150 sesji z udziałem 1000. panelistów – to liczby, którymi zapisała się w historii tegoroczna edycja wydarzenia.

O ocenę XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego słuchaczy, panelistów i partnerów zapytała firma BCMM – badania marketingowe. Odsetek stacjonarnych słuchaczy zadowolonych z uczestnictwa w wydarzeniu zwiększył się w porównaniu do poprzedniej edycji Kongresu (z 82 proc. do 87 proc.) i osiągnął najwyższą wartość w historii realizowanych pomiarów. Zadowolenie z uczestnictwa w katowickim spotkaniu, które odbyło się w dniach 25-27 kwietnia 2022 roku, wyraziło 86 proc. słuchaczy i 92 proc. panelistów. Aż 91 proc. uczestników i 89 proc. prelegentów zadeklarowało swój udział w kolejnej edycji wydarzenia w 2023 roku. Najwyżej oceniany aspekt merytoryczny tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to interesująca tematyka wystąpień, sesji i paneli dyskusyjnych (ocena 8,3 w 10-stopniowej skali wśród uczestników stacjonarnych; 8,5 wśród uczestników online), profesjonalna moderacja (8,0 stacjonarni; 8,3 online) oraz interesujące opinie przedstawione przez zaproszonych ekspertów (8,0 stacjonarni; 8,1 online). Spośród efektów uczestnictwa w Kongresie, słuchacze najwyżej oceniają możliwość zdobycia wiedzy na temat zjawisk i nowych trendów gospodarczych (8,2 stacjonarni; 8,3 online). Czynniki w największym stopniu wpływające na zadowolenie z uczestnictwa w XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym (zarówno wśród słuchaczy stacjonarnych, jak i biorących udział w Kongresie online) to interesujące opinie prelegentów, profesjonalna moderacja wystąpień, ich ciekawa tematyka, a także możliwość zapoznania się z nowymi trendami. Doceniono również przestrzeń Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uznając za istotny atut organizacyjny lokalizację imprezy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (9,5). Pozytywnie oceniono standard sal konferencyjnych (8,9), informacje przesyłane przez organizatora przed wydarzeniem (8,6 stacjonarni; 8,7 online), internetowy system (8,4 stacjonarni; 8,9 online), informacje przekazywane w czasie trwania eventu (8,6 stacjonarni; 8,7 online) oraz system informacyjny MCK (8,5). – Dostrzegamy, że obrana przez nas strategia oparta o rozbudowane formy przekazu przynosi wymierne efekty. Nasze zaawansowane rozwiązania do streamingu przełożyły się na jeszcze większe zasięgi i dotarcie do nowych odbiorców, a także dzięki szeroko dostępnym retransmisjom dłuższe konsumowanie treści wynikających z kongresowych debat. Największe wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej dodatkowo stało się największym gospodarczym kongresem online – dodaje Wojciech Kuśpik. Techniczne zaplecze do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia wymagało 8 tirów i 8 busów, które przywiozły (między innymi): 160 mikrofonów bezprzewodowych, ponad 150 m2 ekranu LED, 41 monitorów LED, 25 kabin symultanicznych, ponad 600 lamp scenicznych, 115 laptopów, 35 kamer, 64 interfejsy audio, kilka kilometrów kabli. Nad sprawnym przebiegiem transmisji debat XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego czuwało 100 techników, aż 16 transmisji sesji live odbywało się jednocześnie. XIV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach za pośrednictwem telewizji, prasy, radia i portali internetowych relacjonowało około 500. dziennikarzy reprezentujących ponad 120 redakcji. W 2022 r. w polskich mediach powstało blisko 50 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących wydarzenie. Ekwiwalent reklamowy, czyli szacunkowa kwota, jaką należałoby przeznaczyć na reklamy o tej samej powierzchni i czasie antenowym, wyniosła ponad 51 mln zł. Wydarzenia komentowano także w mediach społecznościowych – przez trzy wrześniowe dni odnotowano blisko 11 tys. wzmianek na Twitterze, Facebooku, Linkedinie, blogach i mikroblogach, o łącznym zasięgu ponad 88 mln unikalnych użytkowników. Kongresowe dyskusje transmitowane były na stronie internetowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w portalach Grupy PTWP i w portalach patronów medialnych wydarzeń m.in.: bankier.pl, biznes24.pl, Business Insider Polska, comparic.pl, dlahandlu.pl, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni, euractiv.pl, Gazeta Polska, Gość Niedzielny, Ican Institute, Interia; inwestorzy.tv, ISBnews.pl, mambiznes.pl, mamstartup.pl, meetingplanner.pl, MitSloan Management Review Polska, My Company Polska, Nowy Marketing, Nowa Trybuna Górnicza, Nowy Przemysł, Polska Agencja Prasowa, Polityka, portalsamorzadowy.pl, portalspozywczy.pl, propertydesign.pl, propertynews.pl, Puls Biznesu, pulsHR.pl, Rzeczpospolita, Rynek Zdrowia, Stefa Biznesu, Super Biznes, Warsaw Business Journal, well.pl, wnp.pl, wyborcza.pl, wyborcza.biz. Przez trzy kongresowe dni (25-27 kwietnia 2022 r.), w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się łącznie ponad 150 sesji z udziałem 1000. panelistów. Trzydniowa debata poruszała najważniejsze tematy przeobrażającej się gospodarki, w ich aktualnym społecznym i geopolitycznym kontekście. Agenda tegorocznego Kongresu na dwa miesiące przed startem wydarzenia została ułożona na nowo w związku z całkowicie zmieniającą optykę agresją Rosji na Ukrainę. Wojna za wschodnią granicą i wynikające z niej konsekwencje były szeroko obecne w kongresowych panelach. O sile Kongresu od lat stanowią jego uczestnicy. Reprezentacja polityków europejskich i przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie – praktycy gospodarki, budują prestiż wydarzenia. W tej edycji dopisali zarówno wielcy globalnej ekonomii, jak i przedstawiciele dużych i średnich prywatnych firm. *Badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 na reprezentatywnych próbach badawczych przeprowadził instytut badawczy BCMM – badania marketingowe.

