Radykalna zmiana. Zobaczcie, jak ubrali stewardesy

Ukraińska linia lotnicza SkyUp postanowiła zmienić firmowe stroje stewardes. Teraz zamiast szpilek będą nosić obuwie sportowe.

SkyUp postanowiła zmienić mundur dla swoich stewardes (Fot. Facebook/SkyUp Airlines)

- Zawód stewardesy pojawił się prawie sto lat temu. W tym okresie wiele się zmieniło, a co najważniejsze, zmieniła się kobieta. Wymaga nowej wizji zawodu, rewolucyjnych zmian. A teraz zainicjujemy te zmiany - pisze SkyUp na Facebooku.

Spódnice stewardes zastąpiły spodnie, a szpilki - sportowe obuwie. Chustka, którą dotychczas panie zawiązywały wokół szyi, teraz jest przypięta do barku.

Szpilki w miejscu pracy

Mówiąc o szpilkach, nie sposób pominąć historii, która miała miejsce w Japonii. Tysiące osób złożyły tam swój podpis pod petycją wzywającą władze do zaprzestania stosowania przepisów dotyczących stroju w miejscu pracy. Obowiązujący w tym kraju dress code wymaga od kobiet noszenia wysokich obcasów w biurach.

Za akcją, firmowaną hashtagiem #KuToo, stoi 32-letnia artystka, pisarka i feministka Yumi Ishikawa, którą problemy z chodzeniem w szpilkach zmusiły do zmiany ścieżki kariery. Nie była po prostu w stanie wytrzymać 8 godzin w butach na obcasie, czego wymagali od niej szefowie. Dlatego -postanowiła działać. Nazwa kampanii nie jest przypadkowa, jak tłumaczyła jej pomysłodawczyni, łączy japońskie słowa "kutsu" - buty i "kutsuu" - ból.

Sporo kontrowersji wokół tego atrybutu kobiecości pojawiło się również w przypadku jednej z firm z Wielkiej Czwórki. W 2017 roku głośno zrobiło się o sprawie recepcjonistki zatrudnionej w PwC w Londynie, która nie chciała chodzić na co dzień do pracy w szpilkach. Wymagał tego od niej jej szef. W efekcie kobieta została wyśmiana i zwolniona. Ta historia również skończyła się zbiórką podpisów pod petycją. Zwolniona dziewczyna domagała się wprowadzenia przez ustawodawców przepisów, które wprowadzałyby zakaz zmuszania pracownic do noszenia wysokich obcasów.

