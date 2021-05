PulsHR.pl popularny jak nigdy wcześniej. Za nami najlepszy miesiąc w historii

Kwiecień 2021 roku był rekordowy dla naszego portalu pod każdym względem. PulsHR.pl odwiedziło ponad 421 tysięcy unikalnych użytkowników - to blisko 24 proc. więcej niż w 2019 roku.

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 5 maj 2021





Kwiecień był dla portalu PulsHR.pl rekordowy

Rok temu redakcja PulsHR.pl stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem. Jak pisać o pracy zdalnej nie mówiąc ciągle o tym samym? Jak pisać o pracy hybrydowej, nie zapominając o tych na "pierwszej linii frontu"? Wyniki oglądalności naszego portalu w kwietniu 2021 roku pokazują, że udało nam się zachować zdrowy balans i zbudować zaufanie czytelników.

W kwietniu PulsHR.pl odwiedziło 421,6 tys. unikalnych użytkowników. To o 5,9 proc. więcej niż w 2020 roku (398 132 tys. UU) i o 23,55 proc. więcej niż w roku 2019 (341 243 tys. UU). Co więcej to najlepszy wynik w historii serwisu.

Kwiecień był także rekordowy pod względem odsłon. W minionym miesiącu zanotowaliśmy ponad 924 tys. osłon. To o 3 proc. więcej niż w roku ubiegłym i o ponad 17 proc. więcej niż w roku 2019.

- Pandemia zmieniła rynek pracy i pracę jako taką. Rewolucja dotknęła niemal każdej firmy. O sukcesie PulsHR.pl w tym trudnym czasie zdecydowało kilka spraw. Po pierwsze mamy świetny i zmotywowany kompaktowy zespół. Po drugie staliśmy się pierwszym źródłem informacji o pracy "po nowemu". Po trzecie czytelnicy docenili naszą powściągliwość w snuciu kasandrycznych wizji zapaści na polskim rynku pracy. Dziś, po ponad roku z koronawirusem okazało się, że to cytowani przez nas eksperci mieli rację - mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny PulsHR.pl.

PulsHR.pl jest jednym z czołowych portali należących do grupy PTWP.

