Przyjaźń w pracy się opłaca. Niesamowicie wpływa na zaangażowanie w zespole

Przeprowadzone na świecie badania mówią jednoznacznie, że zatrudnieni, którzy mają w miejscu pracy bliskie osoby, lepiej oceniają przedsiębiorstwo i rzadziej myślą o zmianie pracodawcy. Pokazują to m.in. dane Gallupa - kluczem do stworzenia przyjaznej społeczności w firmie są przyjacielskie relacje.

- Jeśli zatrudniony ma w biurze lub zakładzie kogoś przyjaznego, jego zaangażowanie i zadowolenie jest wyraźnie większe niż w przypadku pozostałych ankietowanych. A po pandemii wpływ bliskich relacji na satysfakcję z pracy stał się jeszcze silniejszy - zauważa Monika Sońta, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warto przytoczyć także wyniki badania „Budowanie bliskich relacji w pracy w Polsce” przeprowadzonego przez serwis kariery InterviewMe.pl, z których wynika, że aż 2/3 Polaków dąży do budowania bliskich relacji w pracy, 57 proc. lubi większość swoich współpracowników, 80 proc. uważa, że dzięki znajomościom z kolegami z pracy czerpią większą przyjemność z wykonywanych obowiązków i pracują wydajniej.

Zdecydowana większość z nas nawiązuje bliskie relacje w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze oraz przerw w pracy (w sumie 64 proc.). 11 proc. badanych kolegów poznaje podczas imprez integracyjnych.

Zdecydowana większość z nas nawiązuje bliskie relacje w czasie wykonywania codziennych obowiązków w biurze oraz przerw w pracy (Fot. Pixabay)

- Wyraźnie widać, że dla Polaków znajomości, a nawet przyjaźnie nawiązywane w pracy są niezwykle ważne. Aż 62 proc. badanych przyznało bowiem, że ma bliskiego przyjaciela poznanego właśnie w ten sposób. Jeśli pracodawcy chcą, aby ich podwładni osiągali świetne wyniki, to muszą bardzo skrupulatnie dbać o relacje międzyludzkie – wyjaśnia autor badania Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.pl.

Zaprzyjaźnieni rzadziej myślą o zmianie pracy

Z danych Gallupa wynika, że w 2019 roku 39 proc. zatrudnionych, którzy mieli w firmie bliską osobę, zapewniało, że poleciłoby swoją organizację jako bardzo dobre miejsce do pracy. Pozostali odpowiadali w ten sposób tylko w 26 proc. przypadków.

W 2022 roku już 44 proc. z grona posiadających przyjaciela jest skłonnych rekomendować swoje przedsiębiorstwo innym (wśród tych, którzy nie mają bliskiej relacji - 21 proc.).

Co więcej, zaprzyjaźnieni rzadziej myślą o zmianie pracodawcy - w 2019 roku było to 42 proc., w 2022 r. jest 37 proc. (wobec odpowiednio 48 proc. i 49 proc. w przypadku reszty zatrudnionych).

Tamara Bieńkowska, trener i coach specjalizujący się w sztuce prowadzenia sporów, uważa, że przyjaźń w biznesie jest użyteczną, konstruktywną, rozwijającą i motywującą formą spędzania czasu razem.

- Jak mówi przysłowie: „Łatwiej iść przez ciemny las, kiedy ktoś idzie obok”. Każdy z nas potrzebuje czasami ręki, która wyciągnęłaby go z kłopotów. Skoro w pracy spędzamy blisko 1/3 dobowej aktywności, to gdzie, jeśli nie w tym miejscu, budować relacje? To pierwszy argument. Szkoda czasu na izolację - mówi Tamara Bieńkowska.

- Kolejny argument - skoro wiele osób definiuje się przez współpracę z innymi ludźmi, czemu odbierać im prawo do doświadczania przyjemności z więzi, która łączy ludzi grających do wspólnej bramki? Może w tej sytuacji warto raczej postawić pytanie w inny sposób: z kim się przyjaźnić w pracy? A z kim nie skracać dystansu? - dodaje.

Ponadto, jeśli przyjaźnimy się z kimś w miejscu pracy, to z taką osobą zwykle rozumiemy się bez słów. W efekcie współpraca jest szybka, łatwa, przyjemna i owocna.

- Poza tym istnieje takie niepisane prawo, że jeśli ktoś obdarza nas pełnym zaufaniem, niesłychanie trudno jest nam go oszukać, gdyż wtedy stracilibyśmy szacunek do siebie samych. To dosyć mobilizujące. Sprzyja osiąganiu rezultatów - ocenia Bieńkowska. - Ludzie, którzy potrafią się przyjaźnić, mają postawę: „Ja jestem w porządku - Ty jesteś w porządku”, nie próbują wykorzystywać drugiej osoby, są asertywni i pozytywnie nastawieni, w pełni cieszą się towarzystwem drugiej osoby, poświęcają innym dużo uwagi, a sobie okazują prawdziwy szacunek i względy - dodaje.

Menadżer powinien najpierw poznać sieć społeczną w swojej firmie

Po pandemii przedsiębiorcy muszą inaczej i często na nowo budować relacje w organizacjach. Wyniki badań społecznych uwidaczniają, że dobry klimat relacyjny w miejscu pracy jest konieczny, aby firma czy instytucja działała efektywnie. Tylko jak go skutecznie zbudować? Dr Sońta podkreśla, że proces wymaga świadomego i profesjonalnego zaangażowania pracodawcy i menadżerów.

Problemy relacyjne zaostrzyła pandemia, która spowodowała wprowadzenie na wielką skalę pracy zdalnej (Fot. Pixabay)

- Podstawowa kwestia to określenie, jak wygląda sieć współzależności i kontaktów w organizacji. Firma powinna zorientować się, którzy pracownicy są szczególnie ważni dla danego przedsiębiorstwa. Istotne jest też zmierzenie stopnia zaangażowania ludzi w komunikaty wewnętrzne. Na tej podstawie pracodawca może modelować sieć społeczną w organizacji, wzmacniając te aspekty, na których mu zależy, np. współpracę - wyjaśnia socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego.

- Dobrą drogą jest również obsadzanie pracowników cieszących się zaufaniem w roli ambasadorów przekazujących dalej komunikaty ważne dla zarządzających. Etap zebrania danych jest dość łatwy i dział IT powinien potrafić przeprowadzić go samodzielnie, jednak do wyciągnięcia wniosków, czyli do intencjonalnego modelowania sieci, prawdopodobnie będzie już potrzebne wsparcie eksperta w zakresie projektowania organizacji - dodaje.

“Obowiązkowa radość” przynosi negatywne emocje

Według danych Gallupa, osoby, które mają w pracy przyjaciela, są 7-krotnie bardziej zaangażowane w swoje obowiązki. Jednak zaledwie 30 proc. badanych deklaruje, że wśród ich współpracowników jest ktoś taki.

Problemy relacyjne zaostrzyła pandemia, która spowodowała wprowadzenie na wielką skalę pracy zdalnej. Ale istotną rolę odgrywają też błędy popełniane przez organizatorów firmowej rzeczywistości. Klimat relacyjny psuje ignorowanie i pomijanie, a nawet ostracyzm, z którym spotyka się część zatrudnionych. Dobrych warunków nie tworzą postawy rywalizacyjne, które często są reakcją pracowników na izolację.

Naukowcy zwracają jeszcze uwagę na zjawisko tzw. obowiązkowej radości. Oczekiwanie, aby zatrudnieni okazywali entuzjazm i nawiązywali profesjonalne przyjaźnie na siłę, zwykle przynosi efekty przeciwne zamierzonym.

Jak powstały wyniki badań

Specjaliści szukali wyjaśnień dotyczących tego, jak pracownicy odczuwają samotność w miejscu zatrudnienia, co kształtuje relacje społeczne w organizacji, co sygnalizuje poczucie izolacji oraz jak ten problem zmienił się w okresie pandemii. Bioinformatyk Mateusz Jakiel z Instytutu Podstaw Informatyki w Polskiej Akademii Nauk był w projekcie odpowiedzialny za technologiczną analizę danych. Socjolog dr Monika Sońta z Akademii Leona Koźmińskiego koncentrowała się natomiast na analizie merytorycznej.

Czytaj też: Zaskakujące wyniki badania. Ten element życia zawodowego mocno w górę

Badacze skorzystali z 10 naukowych baz danych, śledząc różne wymiary samotności w kontekście organizacji biznesowych. Eksperci przyjrzeli się dostępnym na świecie wynikom w postaci 400 artykułów, które zostały opublikowane na kilkunastu najważniejszych platformach, takich jak ScienceDirect, Oxford University Press czy Springer.