Przedstawicielom tego zawodu Polacy ufają najmniej. Wypadli gorzej od księży

Lekarze i pielęgniarki - to dwa zawody, które aktualnie cieszą się największym zaufaniem publicznym wśród Polaków. Jak wynika z badania Instytutu Finansów „Zaufanie Polaków w życiu prywatnym i zawodowym", ufa im ponad 70 proc. z nas. Komu Polacy ufają najmniej?

Z raportu przygotowanego przez Instytut Finansów wynika, że na liście zawodów o najwyższym społecznym zaufaniu w Polsce w maju 2023 r. znaleźli się lekarze, którym ufa 72 proc. dorosłych Polaków, i pielęgniarki, którym ufa 71 proc. społeczeństwa. To bezsprzeczni liderzy zestawienia.

Jak możemy przeczytać w raporcie, poza grupą zawodów zaufania społecznego w ocenie publicznej (czyli takich, którym ufa co najmniej 50 proc. społeczeństwa) znaleźli się sędziowie (48 proc. ufających, 28 proc. nieufających), bankowcy (46 proc. ufających, 28 proc. nieufających) i urzędnicy (42 proc. ufających, 32 proc. nieufających).

Źródło: Instytut Finansów, Zaufanie 2023.

Brak zaufania społecznego widać w stosunku do księży, do których zaufanie wyraziło tylko 39 proc. respondentów, a 41 proc. im nie ufa. Jednak to dziennikarze okazali się grupą zawodową o najniższym społecznym zaufaniu. Ufa im jedynie 32 proc. respondentów, a 43 proc. wyraża nieufność wobec tej grupy zawodowej.

Autorzy badania zapytali również o to, jak wygląda sytuacja między pracownikami. Okazuje się, że współpracownikom ufa 69 proc. Polaków, a 15 proc. nie ufa. Do osób spotykanych w związku z pracą zawodową zaufanie ma 60 proc. społeczeństwa, a 24 proc. nie ma zaufania.

- Dane dotyczące zaufania do współpracowników i osób spotykanych w związku z pracą zawodową są bardzo ważne, bowiem są one kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw. W obecnej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej znaczące jest także odnotowywane zaufanie społeczne do służb mundurowych – mówi doktor Katarzyna Obłąkowska, współautorka badania.

Rodzina, bliscy, znajomi - im Polacy ufają najbardziej

Wyniki badania pokazały, że jest konkretna grupa społeczna, której Polacy ufają najbardziej. A jest nią rodzina. Badanie pokazało, że największe zaufanie Polacy żywią do rodziny i przyjaciół. Członkom rodziny ufa aż 91 proc. badanych, podczas gdy brak zaufania wyraziło jedynie 5 proc. Z kolei zaufanie wobec przyjaciół deklarowało 85 proc. respondentów, przy jedynie 7 proc. deklarujących brak zaufania.

Zdecydowanie większą nieufnością badani obdarzają osoby spotykane w życiu codziennym – w tym przypadku to jedynie 47 proc. deklarujących zaufanie i aż 32 proc. deklarujących przeciwną postawę.

Źródło: Instytut Finansów, Zaufanie 2023.

- Nasze badanie potwierdziło ustalenia, iż Polacy ufają członkom rodziny. Wiemy, że rodzina jest dla naszego społeczeństwa, jak i dla innych społeczeństw, bardzo ważną wartością - mówi Katarzyna Obłąkowska.

