Prowokacja czy źle zaplanowana promocja? "Zamiast o kobietach cały świat mówi o Burger Kingu"

Najpierw pojawia się szokujący społeczność Twittera wpis, następnie wytłumaczenie, że to zapowiedź programu stażowego. Źle zaplanowana akcja czy prowokacja? - Burger King to marka globalna, obserwowana przez wielu internautów. Niemożliwe jest, by wypuściła komunikat tak niepoprawny, idący wbrew światowym trendom - tłumaczy dla PulsuHR Marta Cała-Sturzbecher z agencji marketingowej MOMA.

km

km • 10 mar 2021 16:39





Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet Burger King postanowił złożyć życzenia kobietom w dość niefortunny sposób (fot. Pixabay)

REKLAMA

Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet Burger King postanowił złożyć życzenia wszystkim kobietom.

Niefortunny tweet jaki zamieściła marka, został odebrany jako seksistowski.

- Komunikat był wręcz absurdalny w obliczu aktualnych wydarzeń i było oczywiste, że to prowokacja. Widząc takiego tweeta nie tyle popadłabym w furię, ile dolała sobie kawy i czekała na ciąg dalszy - komentuje dla PulsuHR Marta Cała-Sturzbecher

Przypomnijmy. 8 marca na Twitterze brytyjskiego oddziału Burger Kinga opublikowano serię tweetów. Pierwszy z nich brzmiał – „miejsce kobiet jest w kuchni”. To wystarczyło by w wywołać oburzenie wśród społeczności Twittera.

W serii kolejnych wpisów sieć fast foodów wyjaśniła: "Oczywiście, jeśli chcą" i zwróciła uwagę na brak kobiet szefów kuchni w branży restauracyjnej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak wyjaśniły nastepne wpisy, w ten sposób Burger King postanowił ogłosić uruchomienie specjalnego programu, który ma za zadanie ułatwić przedstawicielkom płci żeńskiej karierę w branży kulinarnej. Pierwszy wpis jednak wystarczył, by główny cel prowadzonej kampanii zszedł na drugi plan.

- Prześledźmy tok wydarzeń: pojawia się tweet – szokujący, niestosowny. Za nim pojawiają się kolejne, ujawniające szczegóły akcji, będące uzupełnieniem pierwszego komunikatu i stawiające go w zupełnie innym świetle. W międzyczasie pojawia się ogromne oburzenie internetowej społeczności, a ślad za nim przeprosiny Burger Kinga. Tak to wygląda z boku. Ja jednak zawsze zadaję pytanie o cel akcji - wyjaśnia Marta Cała-Sturzbecher z agencji marketingowej MOMA.

źródło: Twitter Burger King UK

Jak podkreśla w rozmowie z PulseHR.pl, pod uwagę trzeba wziąć dwa możliwe scenariusze. Pierwsze to mało fortunna próba poinformowania o programie stypendialnym. - Jeśli jej celem było poinformowanie o nowym programie stypendialnym Burger Kinga, to według mnie akcja została źle zaplanowana. Jej autorzy musieli przyjąć taki scenariusz, że pierwszy tweet poniesie się w eter i wywoła burzliwą reakcję – jego treść na to właśnie była obliczona. Jednak zagrali na niewłaściwych strunach i nikogo już nie interesuje nowy projekt CSR marki. Drugi scenariusz to świadomie zaplanowana akcja promocyjna Burger Kinga. - A jeśli program stypendialny był tylko pretekstem? Jeśli całość była skalkulowana na wzrost popularności marki? Wówczas autorom należą się gratulacje. Marka wychodzi z akcji z twarzą, bo przecież finalnie nie miała nic złego na myśli. W dodatku przeprasza i już wszyscy są pogodzeni. Zamiast o kobietach i szklanych sufitach cały świat mówi o Burger Kingu - zauważa. Jak dodaje, ważny jest fakt, że Burger King jest marką globalną z dużymi zasięgami w sieciach społecznościowych. - Burger King to marka globalna, obserwowana przez wielu internautów. Niemożliwe jest, by wypuściła komunikat tak niepoprawny, idący wbrew światowym trendom. Komunikat był wręcz absurdalny w obliczu aktualnych wydarzeń i było oczywiste, że to prowokacja. Widząc takiego tweeta nie tyle popadłabym w furię, ile dolała sobie kawy i czekała na ciąg dalszy. Jednak na pewno nie czekałabym z wypiekami na policzkach, bo ten zabieg był aż nadto oczywisty. Dlatego to ogólne oburzenie mnie bardziej dziwi niż się z nim utożsamiam - tłumaczy Marta Cała-Sturzbecher.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.