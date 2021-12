Prezenty dla pracowników nie są standardem. Otrzymuje je tylko co piąty zatrudniony

W Polsce zwyczaj wręczania prezentów pracownikom nadal nie jest powszechny. Jak wynika z badania Nationale-Nederlanden 22 proc. badanych przyznało, że otrzymuje pod choinkę prezent od swojego pracodawcy. Średnia wartość takiego upominku to 407 zł.

Średnia wartość prezentów to 407 zł (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Jedną z tradycji świąt Bożego Narodzenia jest wręczanie współpracownikom oraz partnerom biznesowym prezentów w różnorakiej postaci.

Jednak nie każdy pracownik odbiera taki upominek przed świętami. Przyznało się do tego nieco ponad 20 proc. badanych przez Nationale-Nederlanden.

Firmy muszą pamiętać, że ten zwyczaj wiąże się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi.

- Zadowolenie pracowników jest istotną składową sukcesu firmy, która chce być odpowiedzialnym i dbającym pracodawcą. Stąd coraz bardziej znacząca rola różnego rodzaju benefitów, na które składają się premie, ubezpieczenia grupowe, szkolenia, ale też prezenty. Jedną z naturalnych okazji, by pokazać współpracownikom, jak bardzo się ich docenia, jest Boże Narodzenie. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na zakup prezentów pod choinkę - mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden. Ile dokładnie?

Wyniki badania Nationale-Nederlanden pokazały, że nadal nie jest to powszechny zwyczaj w naszym kraju. W Polsce 22 proc. pracowników deklaruje, że otrzymuje prezenty od pracodawcy z okazji świąt. Najczęściej są to bony lub karty podarunkowe (46 proc.). Niemal 40 proc. badanych przyznaje, że otrzymało pieniądze wypłacane jako dodatek do wynagrodzenia, a 22 proc. pod firmową choinką znajdzie paczki ze słodyczami, kosmetykami lub kawą.

Średnia wartość prezentów to 407 zł. Nie uwzględniając gotówkowej formy świątecznego benefitu, ich przeciętna wartość wynosiłaby 335 zł.

Najlepsze prezenty dla pracowników

Gdyby pracownicy mogli sami wybierać prezent, na co by postawili? Okazuje się, że na bony i karty podarunkowe do zrealizowania w sklepach spożywczych lub odzieżowych. Taką opcję wskazało 48 proc. respondentów. Częściej były to kobiety (50 proc.), osoby w wieku 50+ (59 proc.) oraz pracownicy sektora publicznego (57 proc.). Bony były wskazywane ponad trzy razy częściej niż paczki dla dzieci (13 proc.). Co naturalne, te drugie były najpopularniejsze wśród grup wiekowych 25-49 lat.

Na podium, wśród najbardziej pożądanych prezentów od pracodawcy, znalazły się również bony do księgarni, sklepu z muzyką lub elektroniką (7 proc.). Na taki rodzaj prezentów wskazywali przede wszystkim najmłodsi respondenci. Koszty prezentów dla pracowników i pracodawców Warto pamiętać, że obdarowywanie pracowników wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie mówimy tu o kosztach wydanych na upominki, ale na obowiązkach podatkowych, jakie się z tym wiążą. Źródło z jakiego zostały zakupione prezenty dla pracowników może mieć znaczenie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Zakup z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może być korzystniejszy dla pracowników, a ze środków własnych dla pracodawcy. Bez względu na to, z jakiego źródła sfinansowano prezenty, ich wręczenie powoduje powstanie przychodu u obdarowanego, czyli u pracownika. W przypadku zakupu z ZFŚS pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego w ten sposób dochodu. Aby było to możliwe, muszą zostać spełnione warunki opisane w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nimi świadczenia socjalne, rzeczowe lub pieniężne są wolne od podatku PIT, jeżeli ich wartość przekazana pracownikowi nie przekracza w roku podatkowym określonej kwoty. Do niedawna było to 1000 zł. - Na podstawie ustaw covidowych limit został podniesiony do 2000 zł. Dopiero jeżeli wartość świadczeń w ciągu roku przekroczy tę kwotę, pracodawca zobowiązany jest uwzględnić tę nadwyżkę w rozliczeniu z pracownikiem - tłumaczy Teresa Warska, specjalistka ds. podatków w Systim.pl. Więcej o obwarowaniach prawnych związanych z prezentami dla pracowników przeczytasz TUTAJ.

