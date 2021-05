Pracujący zdalnie wystrychnięci na dudka. A miało być tak pięknie

Po luzowaniu kolejnych obostrzeń pracownicy coraz częściej i śmielej krytykują pracę zdalną. Okazuje się jednak, że dla części z nich nie ma obecnie w firmach miejsca, bo te - szukając optymalizacji kosztowych - zmieniły biura na mniejsze.

Pracownicy czują się przemęczeni nie tylko uwięzieniem w domach. Według różnych badań deklarują oni, że praca zdalna jest w 50-60 proc. bardziej efektywna, ale prawie połowa badanych twierdzi, że pracując z domu poświęca jej znacznie więcej czasu. Z raportu firmy Déhora Consultancy Group Polska „Czas pracy w czasie pandemii - nowe wyzwania, nowe rozwiązania” wynika, że około 30 proc. pracowników regularnie wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż przed pandemią, a „domowe nadgodziny” to dla wielu pracodawców sposób na oszczędzanie pieniędzy.

- Osoba pracująca w domu jest znacznie bardziej skupiona na pracy. W biurze narażona jest na obecność bardzo wielu „rozpraszaczy”, choćby swoich współpracowników. Wystarczy przecież jedno głośno zadane pytanie, by wywiązała się dyskusja, dłużej trwa parzenie kawy, wyjście na papierosa. Inni ludzie przychodzą, pytają, angażują. Podczas pracy z domu wiele tych elementów jest po prostu wyeliminowanych – komentuje Róża Szafranek, CEO HR Hints.

Po kolejnych luzowaniach obostrzeń i podjętych przez rząd pracach nad uregulowaniem przepisów dotyczących pracy zdalnej coraz częściej pojawiają się głosy o jej negatywnych skutkach.

- W pracy zdalnej najbardziej kuszący dla wielu pracowników jest brak bezpośredniego nadzoru, bo daje to więcej swobody w działaniu. Z drugiej strony praca zdalna uaktywnia w nas mechanizmy mające u swych podstaw niepokój i chęć udowodnienia „że na home office naprawdę pracujemy”, co związane jest bezpośrednio z potrzebą wykazania się przed przełożonym. To sprawia, że Polacy pracują z domu dużo więcej i dużo intensywniej – komentuje Róża Szafranek.

Badania potwierdzają, że home office ma coraz mniej zwolenników. Z ostatniego, kwietniowego raportu ClickMeeting wynika, że nad Wisłą spadła liczba zwolenników pracy zdalnej i wykonywania jej w tej formie w pełnym wymiarze – z 29 proc. we wrześniu 2020, do 24 proc. obecnie. Wzrosła za to liczba respondentów preferujących pracę wyłącznie stacjonarną - z 9 proc. do 15 proc. Natomiast 62 proc. badanych opowiada się za opcją łączenia pracy z domu oraz z biura.

- Trudno obecnie jednoznacznie określić, czy Polacy lubią home office. Początkowy entuzjazm związany z pełną pracą zdalną większość ma już za sobą. Patrząc na kraje lepiej radzące sobie ze szczepieniem ludności, jak np. Izrael, gdzie wiele osób wróciło do biur pomimo pierwotnej deklaracji o preferowaniu pracy zdalnej, można wnioskować, że trend ten będzie także u nas coraz bardziej powszechny. Widać to też w firmach deklarujących pierwotnie pracę całkowicie zdalnie i to długofalowo. Obecnie firmy, jak np. Google, coraz częściej chcą, by ich pracownicy przychodzili regularnie do biura - mówi Róża Szafranek.

Wykluczenie biurowe firmach

Róża Szafranek zaznacza, że coraz bardziej nasila się zjawisko wykluczenia biurowego, a system pracy, w którym część pracowników na stałe jest zdalnie, a część pojawia się w biurze w miarę regularnie, pogłębia wewnątrzfirmowe podziały, które z HR-owego punktu widzenia mogą być w przyszłość bardzo trudne do zniesienia.

- Widać to już nawet podczas rozmów rekrutacyjnych, których faktycznie większość w pandemii przeprowadzana była zdalnie. Natomiast ci kandydaci, którzy mieli możliwość na pewnym etapie procesu rekrutacyjnego pojawić się na spotkaniu z potencjalnym pracodawcą w biurze, zwykle byli dużo lepiej oceniani niż osoby rekrutowane w 100 proc. zdalnie. Podczas kontaktów online uruchamia się nam w głowach wiele stereotypów, których w kontaktach in-person bardzo szybko się pozbywamy lub możemy je łatwiej skonfrontować i wyjaśnić. Idąc tym tropem można założyć, że pracownicy, którzy zdecydują się pracować niemal cały czas zdalnie, zaczną być, prędzej czy później, gorzej oceniani niż ci przychodzący do biura. I to nawet mimo lepszych wyników – dodaje Róża Szafranek.

Home office ma coraz mniej zwolenników (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy w impasie

Uregulowanie przepisów związanych z pracą zdalną trafiło na konsultacje rządowe. Tymczasem wśród pracodawców brak jednomyślności co do tego, czy wolą mieć swoich pracowników w biurze, czy skuszeni danymi o większej efektywności ich pracy na home office pozwolą pracownikom decydować, w jaki sposób chcą oni wykonywać obowiązki lub wręcz zachęcą ich do pozostania w domach.

- Istotnym aspektem spotykania się w biurze jest także tworzenie tożsamości organizacji i sprawianie, że pracownicy silniej się z nią identyfikują. Da się to robić także online i w ten sposób zarządzać zespołami i budować ich zaangażowanie, ale jest to znacznie trudniejsze, niż w opcji, gdy mamy wszystkich „na miejscu” choć 2 czy 3 razy w tygodniu – mówi Róża Szafranek.

Ekspertka dodaje, że dla wielu pracowników nie ma obecnie w firmach miejsca. - Nie mówię tu o etatach, tylko o fizycznej przestrzeni. Bardzo wiele firm zmieniło biura na mniejsze, bo przez całe miesiące stały puste, a w czasach tak dużej niepewności firmy szukały optymalizacji kosztowych wszędzie, gdzie się da. Efektem tego dziś bardzo wiele firm nie ma biurka na stałe dla każdego pracownika, zatem w firmach panuje polityka: kto pierwszy w pracy, ten lepszy. Ten stan rzeczy utrzyma się jeszcze długo - dodaje.

Według Szafranek najbliższe miesiące będą testowaniem różnych konfiguracji. – Ciężko wymagać od firm i pracodawców, by zignorowali fakt, że ich pracownicy, póki co, są na home office bardziej wydajni. Z drugiej strony może to grozić mniejszym zaangażowaniem i słabszym identyfikowaniem się pracowników z daną firmą. A to jest już niebezpieczne, bo pracownika niezaangażowanego łatwiej stracić - mówi.

Szafranek zauważa także, że rośnie odsetek tych osób, którym praca zdalna odbija się na zdrowiu psychicznym, wzrasta liczba osób idących z tego powodu na L4. A ponad wszystko zmęczenie próbami utrzymania work-life balance, szczególnie gdy w domu są np. małe dzieci.

- Nadszedł czas, by organizacje przedefiniowały procesy HR-owe i wykazywały się znacznie większą uważnością na problemy, potrzeby i oczekiwania pracowników, dotyczące ich trybu pracy, ale ii by szukały optymalnych proporcji między pracą stacjonarną i zdalną. Obecnie właścicielom i menedżerom trudno jest zmierzyć się z trudnościami w obszarach, o których wcześniej nie myśleli w kategorii istotnych wyzwań, jak np. powszechny home office i to, w jaki sposób wpływa on nie tylko na samą firmę, ale i na jej pracowników - mówi Szafranek.

- Co więcej z naszych badań (raport dotyczący wyzwań HR–owych w startupach i rozwijających się firmach technologicznych) i obserwacji wynika, że aktualnie większość liderów stawia znak równości pomiędzy problemami HR-owymi a np. finansowymi czy technologicznymi. Teraz, gdy z jednej strony odmrażana jest gospodarka, a z drugiej nastąpiło zupełne przemodelowanie tego, jak pracujemy, problemy HR-owe i ich rozwiązywanie w wielu organizacjach staną się obszarami wręcz kluczowymi – dodaje CEO HR Hints.

MŚP też chce wracać do biur

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh 3 na 5 pracowników zatrudnionych w małych firmach po ustaniu pandemii będzie pracować z biura. Główną przeszkodą we wdrożeniu elastycznego modelu pracy w firmach z tego sektora jest brak dostępu do danych podczas pracy zdalnej oraz procesy bazujące na papierowych dokumentach.

Żmudne procesy administracyjne są również wskazywane przez 45 proc. badanych jako jedna z głównych przyczyn obniżonej efektywności pracy. Ponadto brak dostępu do narzędzi umożliwiających automatyzację i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów hamuje rozwój małych firm. Minimalne inwestycje w innowacyjne środowisko pracy i cyfrową transformację przekładają się niejednokrotnie również na niższy poziom obsługi klienta oraz uniemożliwiają wprowadzenie określonych, stałych standardów w tym zakresie.

Aż 40 proc. badanych, podczas pracy zdalnej, narzekała na trudności w dostępie do danych zgromadzonych w firmowych systemach. 51 proc. uważa, że dobrym wsparciem byłyby narzędzia do automatyzacji. Dzięki nim można podnieść komfort pracy i zatrzymać na pokładzie najlepszych pracowników. Ten argument ma duże znaczenie, bowiem aż 25 proc. respondentów wskazało, że rozważa zmianę pracy i przejście do firmy, która zapewni im lepsze warunki do pracy.

- Małe firmy borykają się często z brakiem środków na inwestycje w nowe technologie. Dlatego często doradzamy naszym klientom z tego sektora przyjęcie metody małych kroków. Wprowadzanie nawet małych zmian przynosi dużo dobrego. Kluczowe w tym procesie jest znalezienie dobrego doradcy i zaplanowanie ścieżki cyfrowej transformacji – powiedział David Mills, CEO Ricoh Europe.