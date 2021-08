Pracujący rodzice wyróżnili firmy, które pomogły im w czasie pandemii

Firma Maximus Broker, organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza oraz Biuro Rachunkowe Biurex zostały wyróżnione w konkursie „Tu się dobrze pracuje”.

Autor: KDS

• 20 sie 2021 12:30





Pogodzenie pracy z opieką nad dziećmi nie było prostym zadaniem (fot. unsplash)

Fundacja Rodzic w mieście ogłosiła wyniki konkursu “Tu się dobrze pracuje”, w którym wyróżniła pracodawców najbardziej przyjaznych rodzicom w czasie pandemii.

Firmy biorące udział w konkursie zostały nominowane nie przez swoich dyrektorów czy zewnętrzne gremium ekspertów, ale przez pracujące matki i pracujących ojców.

Wyróżnione zostały trzy przedsiębiorstwa. Jednak organizatorzy konkursu podkreślają, że że wszyscy pracodawcy, którzy trafili do finału konkursu zostali dobrze ocenieni przez swoich pracowników-rodziców.

- Organizując konkurs chcieliśmy pokazać i nagrodzić pracodawców, którzy w trakcie pandemii wykazali się działaniami wspierającymi zatrudnionych rodziców. Zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół wymusiło na rodzicach jednoczesne pełnienie funkcji rodzica i pracownika. Bez wsparcia ze strony pracodawców godzenie tych dwóch ról było i jest bardzo trudne, dlatego organizując konkurs, chcieliśmy pokazać miejsca, w których pracodawcy stanęli na wysokości zadania i postawili przede wszystkim na ludzi, nie na zysk - komentuje Karolina Bury, wiceprezeska Fundacji Rodzic w mieście.

Jak dodaje, w ten sposób fundacja chce też promować dobre praktyki pracodawców i pokazywać, że są one zauważane i doceniane przez pracowników-rodziców, a także przekładają się na satysfakcję i zaangażowanie aktywnych zawodowo matek i ojców.

Rodzice sami zgłaszali

Co warte podkreślenia, to sami rodzice zgłaszali swoich pracodawców do konkursu. O tym, jak się im pracowało w czasie pandemii pisali w anonimowych ankietach. Do konkursu zgłoszonych zostało 47 pracodawców – prywatnych firm, instytucji publicznych, przedszkoli, fundacji i stowarzyszeń. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno małe - liczące od 5 do 50 pracowników – firmy, średnie – od 50 do 250 pracowników oraz duże przedsiębiorstwa, czyli te liczące nawet ponad 1000 pracowników.

Wyróżnienie otrzymało dwóch pracodawców: firma Maximus Broker oraz organizacja pożytku publicznego – Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. Dodatkowo, specjalne wyróżnienie od Fundacji Rodzic w mieście otrzymało także Biuro Rachunkowe Biurex, zajmujące się doradztwem finansowym.

Czytaj więcej: Pracujący rodzic ma teraz trudniej Jednak organizatorzy konkursu podkreślają, że wszyscy pracodawcy, którzy trafili do finału konkursu zostali dobrze ocenieni przez swoich pracowników-rodziców. Dyrekcje umożliwiły swoim zespołom pracę spoza biura w elastycznych godzinach oraz udostępniły sprzęt komputerowy do owej pracy. Firmy ograniczyły także obowiązki pracowników-rodziców bez konieczności redukcji etatu. Jednak zdaniem kapituły konkursowej, wyróżnione firmy poszły jednak o krok dalej. Wykazały się naprawdę dużym zaangażowaniem w pomoc zatrudnionym rodzicom. Mogli oni skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Pomogły one zatrudnionym mamom i ojcom w opiece nad dziećmi. W wielu biurach zorganizowano animacje dla dzieci lub zajęcia on-line z edukatorami. Pracodawcy często osobiście kontaktowali się ze swoimi pracownikami i na bieżąco informowali rodziców o wszystkich możliwościach wsparcia. Zatrudnieni rodzice otrzymali od niektórych pracodawców dodatkowe, płatne dni wolnego. - Szef stale służył konsultacjami telefonicznymi w razie problemów i pytań. Sytuacja była bardzo trudna […], ale szef bardzo pomógł w połączeniu pracy z koniecznością opieki nad dzieckiem - tak nominację swojej firmy do konkursu tłumaczyła jedna z pracownic.

