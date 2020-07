Pracownicy ruszyli na siłownie i baseny. Liczba aktywnych kart MultiSport w górę

Jak wynika z badań zrealizowanych w 15 krajach świata w ramach sieci IRiS, za którego polską część odpowiadał ośrodek badawczy ARC Rynek i Opinia, Polacy, obok Koreańczyków z południa, należą do narodów, które najbardziej odczuły pogorszenie swojego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z izolacją.

Jednocześnie, badanie MultiSport Index Pandemia prowadzone przez Kantar pokazały, że blisko połowa pracujących Polaków, w czasie społecznej izolacji ograniczyła aktywność fizyczną, a w konsekwencji już po dwóch miesiącach zauważyli oni negatywny wpływ zmiany sportowych nawyków na swoje zdrowie (66 proc.), samopoczucie (65 proc.) oraz sylwetkę (65 proc.).

- Wpływ pandemii i konieczności pozostania w domu dla pracowników był na tyle duży, że aż 86 proc. aktywnych zawodowo Polaków zadeklarowała w ramach badania MultiSport Index Pandemia, że chce ćwiczyć więcej po zakończeniu izolacji. Potwierdza się to w życiu, gdyż coraz więcej osób wraca do treningów w obiektach sportowych - komentuje Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems.

Jak dodaje, by wspierać dobre postanowienia Polaków i jak najszybciej niwelować skutki izolacji poprzez aktywność fizyczną, firma będzie zachęcać uczestników programu do powrotu do ćwiczeń nie tylko w obiektach sportowo-rekreacyjnych, ale także w ramach organizowanych przez ich partnerów sportowych zajęć na świeżym powietrzu przez cały czas trwania wakacji. Dodatkowo Benefit Systems rozpoczyna właśnie szeroką kampanię edukacyjną zachęcającą do powrotu do treningów. Wraz z początkiem lipca uruchomił też Letnią Grę dla posiadaczy kart MultiSport – „W 60 dni dookoła lata” – w ramach której punkty zebrane za aktywność fizyczną można wymieniać na atrakcyjne nagrody.

- Aktywność fizyczna w każdej formie ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie i bezpośredni przełożenie na efektywność w pracy podkreśla Radzik.

Bowiem aktywny fizycznie pracownik nie tylko mniej choruje, ale także jest bardziej kreatywny i wydajny. Według Health Enhancement Research Organization (HERO) to właśnie sport i dobre odżywianie podnoszą produktywność nawet o 25 proc., obniżają absencję o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, a także pozytywnie wpływają na wzrost zaangażowania (zmiana o ok. 15 proc.). Jednocześnie, międzynarodowe badania prowadzone przez zespół dr. Felipe Schucha (opublikowanej w American Journal of Psychiatry w kwietniu 2018 r.) pokazały, że długotrwałe napięcie u pracowników obniża odporność i zaangażowanie, a także może prowadzić do rozwoju depresji czy wypalenia zawodowego. Tymczasem u osób, które są aktywne fizycznie minimum 150 minut w tygodniu, ryzyko wystąpienia depresji spada aż o 22 proc..

Przed epidemią z różnego rodzaju obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak kluby fitness, baseny czy korty tenisowe, korzystało 43 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Co trzeci z nich uczęszczał tam na treningi co najmniej 3 razy w tygodniu, a 7 proc. niemal codziennie. Blisko połowa korzystających z obiektów sportowych pracowników (47 proc.) ćwiczyła w obiektach sportowych 1-2 razy w tygodniu. Jak to wygląda w czasie pandemii?

- Z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost aktywności użytkowników Programu MultiSport, którzy coraz śmielej wracają do ulubionych treningów. To w dużej mierze kwestia nabierania przekonania przez Polaków, że w obiektach sportowych, gdzie przecież obowiązują podwyższone zasady bezpieczeństwa epidemicznego, mogą czuć się bezpieczni. Również ostatnie badania naukowców z Oslo, prowadzone w warunkach niemal identycznych jak w Polsce norm sanitarnych, potwierdzają, że kluby fitness i inne obiekty sportowe nie niosą dodatkowego ryzyka zarażenia koronawirusem, nawet przy intensywnych formach treningu – dodaje Adam Radzki.

Benefity w czasie pandemii

Mówiąc o benefitach, musimy pamiętać, że okres pandemii mocno wpłynął na pozapłacowe elementy świadczeń. Dziś benefity z czasów przed koronawirusem muszą przejść transformację i dostosować się do aktualnego trybu naszego życia. Przykładem nowych rozwiązań jest Wirtualna Stołówka.

- Jeden z naszych klientów zwrócił się do nas na początku pandemii z prośbą o zorganizowanie codziennych dostaw lunchy dla pracowników. Zarządzający firmą chcieli ograniczyć wyjścia pracowników w czasie przerwy na lunch na zewnątrz, a także zminimalizować liczbę dostawców/kurierów przewożących jedzenie. Ryzyko zarażenia wirusem chociaż jednej osoby wiązało się z kwarantanną dla całego zespołu, dlatego wprowadzenie naszego rozwiązania było strzałem w dziesiątkę - komentuje Natalia Myszkowska, CEO Cateringoo.

Pandemia zmieniła także zwyczaje transportowe Polaków. Z badań wewnętrznych Free Now, dotyczących zmiany sposobu przemieszczania się w mieście po pandemii, wynika, że co czwarty (25 proc.) Polak planuje rzadziej korzystać z transportu publicznego, a 5 proc. zrezygnuje z niego całkowicie. Natomiast 14 proc. postanawia przerzucić się na prywatne auto, a podobny odsetek (15 proc.) - na przejazd taxi zamawiany przez aplikację. Jako powód, co drugi badany przyznaje, że auto jest obecnie bezpieczniejsze niż inne środki codziennego transportu.

W tym przypadku pomóc może Free Now to Work, czyli nowy program platformy do zamawiania przejazdów, uruchomiony z myślą o pracownikach powracających do biur w okresie pandemii.

- Zauważamy, że wśród firm zmieniają się priorytety, jeśli chodzi o benefity dla pracowników. Z naszych rozmów z firmami wynika, że już nie tylko “owocowe czwartki” albo darmowe karnety na siłownię są przekonującym dla pracownika świadczeniem, które podnosi jego poczucie komfortu w miejscu pracy. Wielu pracodawców budżety na benefity pracownicze przerzuca na darmowe dojazdy do pracy taksówką - mówi Katarzyna Kram, Head of Sales we Free Now.

Jednak, bez względu na nowe propozycje benefitów, pandemia mocno ograniczyła ich liczbę. Jak wynika z raportu „Rynek pracy w czasie covid-19” opracowanego przez Grant Thornton, z miesiąca na miesiąc zmniejsza się wachlarz oferowanych benefitów, a rośnie liczba oczekiwań stawianych przed kandydatem. Pracodawcy szukają oszczędności, w tym w kosztach pracowniczych.

Według Grant Thornton, w kwietniu 2020 roku pracodawcy w jednym ogłoszeniu oferowali kandydatom średnio 4,9 różnego rodzaju benefitów i zachęt (np. kart sportowych czy abonamentów medycznych). To o jeden punkt mniej niż w ofertach w kwietniu rok temu (5,9). Jest to również o jedno udogodnienie mniej niż w ofertach sprzed miesiąca. Pracodawcy uszczuplili swe oferty o wiele zachęt, mających za zadanie kusić kandydatów do pracy. Do cięć w benefitach dołączyły teraz pakiety medyczne i karty sportowe.