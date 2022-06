Pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia chłodzą się w nietypowy sposób. Zapraszają chętnych

KDS

Pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej wpadli na nietypową akcję promocyjną swojego miejsca pracy. W czasie upałów, jakie teraz przechodzą nad Polską, zapraszają na "marmuring", czyli chwilę ochłody podczas przytulania się do chłodnych ścian wnętrza wyjątkowego budynku. Chętni na chłodzenie przez przytulanie do marmuru mogą przyjść do PKZ w niedzielę 3 lipca o godz. 11. (fot. Facebook/Pałac Kultury Zagłębia)

Nad Polską przechodzi fala upałów. Pracownicy radzą sobie z nimi jak tylko mogą. Jedni zasłaniają okna w biurach folią aluminiową, by nie docierały do wnętrza promienie słoneczne, inni nastawiają klimatyzację na pełną moc.

Na jeszcze inny pomysł wpadli pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Do ochłodzenia wykorzystali marmur, z którego wykonane jest wnętrze zabytkowego budynku.

- Jest "plażing", "leżing" i "smażing", jednak my wolimy "marmuring"! Dokucza ci upał? Wpadnij do nas i przytul się do Pałacu Kultury Zagłębia, a poczujesz chłodzącą moc marmuru - napisali na swoim profilu na Facebooku.

Do posta dołączyli kilka zdjęć pracowników z rozanielonymi i błogimi minami, którzy testują to rozwiązanie na własnej skórze.

Co więcej, PKZ zorganizował również wydarzenie, w którym będą mogli wziąć udział wszyscy spragnieni ochłody. Chętni na chłodzenie przez przytulanie do marmuru mogą przyjść do PKZ w niedzielę 3 lipca o godz. 11.

