Pracownicy HalfPrice bohaterami świątecznej kampanii marki

Grupa ludzi, która w stu procentach oddaje się swojej pasji - to odpowiedź Pauliny Bagińskiej, pracownicy HalfPrice, biorącej udział w świątecznej kampanii, która została zapytana, z czym kojarzy jej się firma.

W czasie pełnym choinek, światełek, Świętych Mikołajów i Śnieżynek, marka postanowiła opowiedzieć najprawdziwszą historię świąteczną – historię swoich ludzi. Osoby, które na co dzień zajmują się obsługą klienta, planowaniem zakupów, logistyką, zarządzaniem sklepem online czy tworzeniem treści promujących ofertę marki - w sumie ok. 20 osób -, na jeden dzień przeniosły się do magicznego, świątecznego świata. Choć dla większości z nich była to pierwsza przygoda z profesjonalnym aparatem, wszyscy nie kryli entuzjazmu.

– Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak wielu pracowników chciało wziąć udział w sesji. Dosłownie w chwilę od wysłania zaproszenia skompletowaliśmy całą ekipę. Co więcej, na planie zdjęciowym okazało się, że mamy w zespole ukryte prawdziwe talenty - świetnych modeli i modelki. W trakcie sesji pracownicy prezentowali nie tylko ubrania, buty, zabawki czy meble i dodatki do domu, ale także kosmetyki, artykuły spożywcze, czy... akcesoria dla zwierząt - zdradza kulisy powstawania nagrania Michał Kniaź, dyrektor marketingu HalfPrice.

