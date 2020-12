Pracownicy Diverse CG wprowadzili się do nowego biura

Firma Diverse CG (DCG) przeprowadziła się do nowego biura zlokalizowanego w Generation Park Z.

Diverse CG to firma technologiczna, która wspiera swoich klientów dostarczając usługi i kompetencje w obszarze IT. Spółka skupia się na szeroko rozumianej realizacji projektów IT oraz wspieraniu działań m.in. na wielu płaszczyznach rekrutacyjnych – w zakresie funkcjonowania działów HR, optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników czy headhuntingu.

- Nasz zespół dynamicznie się rozwija i pomimo panującej obecnie pandemii zdecydowaliśmy się na wynajęcie większej i bardziej nowoczesnej przestrzeni biurowej, ponieważ wierzymy, że to właśnie praca w biurze wśród innych współpracowników sprzyja rozwojowi pomysłów i wdrażaniu nowych rozwiązań, które w naszej branży są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biznesu - mówi Michał Lewandowski, prezes Diverse CG.

Biuro DCG mieści się na trzech piętrach budynku Generation Park Z. Na jednym z pięter zostało stworzone centrum konferencyjne, gdzie wszystkie sale są zbudowane ze ścian mobilnych, które pozwalają na łączenie sal w dowolne konfiguracje. Finalnie całą przestrzeń można otworzyć, co w połączeniu z foyer znajdującym się w centralnej części piętra tworzy wielką przestrzeń służącą eventom lub spotkaniom typu town hall.

Ze względu na branżę, biuro jest zaprojektowane w stylu elastycznym. Wszystkie biurka są sterowane elektrycznie, tak aby pracownicy mogli dostosować je do swoich potrzeb, a część strefy konferencyjnej jest przystosowana do zmiany na przestrzenie pracownicze w przyszłości, gdyby wynikła taka potrzeba.

W biurze dominują elementy drewniane i betonowe, które dopełniają akcenty kolorystyczne (np. budki telefoniczne do wykonywania szybkich rozmów).

- Nowe biuro powstało w oparciu o zastosowanie najnowszych technologii, które podniosą komfort pracy i stworzą przyjazne miejsce dla pracowników Diverse CG. Duże znaczenie odegrała również lokalizacja. Przestrzeń biurowa została wynajęta na piętrach 6, 7 i 10 budynku Generation Park Z, z doskonałą ekspozycją na Plac Europejski i Rondo Daszyńskiego - komentuje Marzena Zielonka, dyrektor w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL.

Oni też zmienili biuro

Diverse CG to nie jedyna firma, która pomimo pandemii zdecydowała się zmienić przestrzeń biurową. Firma doradcza Cushman & Wakefield skonsolidowała swoje warszawskie biura w nowo powstałym obiekcie The Warsaw Hub położonym przy Rondzie Daszyńskiego. Pracownicy mogą już korzystać z wszelkich udogodnień i kreatywnych przestrzeni do pracy. Nowa siedziba została zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami certyfikatu WELL. Pracownicy będą mogli korzystać m.in. z „Power Roomu”, czyli mini-siłowni, „Relax Roomu” wyposażonego w fotel do masażu, „Yoga Roomu”, pokoju rodzica z dzieckiem oraz maszyn vedingowych ze zdrową żywnością. O szczegółach przeczytasz tutaj.

Z kolei Orange Polska udostępniło pracownikom we Wrocławiu nowoczesne biuro w budynku City Forum II. Przeniosło się do niego ok. 350 osób pracujących wcześniej w innych lokalizacjach w mieście: pracowników sprzedaży, IT, wsparcia, obsługi klienta i administracji. W aranżacji biura pojawiło się wiele elementów związanych z kulturą. Szczegóły znajdziecie tutaj.